Schweigover en el programa de EE. UU .: Kelly Clarkson – riendo correctamente por Mathias – gente

Es nuestro chico nuevo en Hollywood.

Con la nueva película de Netflix “Army of Thieves”, Matthias Schweigofer (40) hizo su debut en Estados Unidos. Desde que se estrenó la película el 29 de octubre, “Army of Thieves”, en la que dirigió y protagonizó, ha subido al número uno en las listas de películas de Netflix en 90 países, e incluso ha desplazado al poseedor del récord “Squid Game”.

En el programa de entrevistas King of the United States Jimmy Fallon (47) Ya impresionó a los estadounidenses con su encanto hace unos días, y ahora es aún mejor en The Kelly Clarkson Show. En su broma, incluso la presentadora Kelly Clarkson, de 39 años, apenas puede sostener su silla, riendo.



Equipo de la película Army of Thieves. También presente: Novia Robbie Ovey (segunda desde la derecha) Foto: Matthias Schweigover



Ha dominado a la perfección la charla breve y el ingenioso humor americano. Pero esto dejó a todos fuera de su silla: su muy hilarante imitación del actor de voz alemán Eddie Murphy (60).

Clarkson se ríe a carcajadas, dice: “Dios mío, no puedo esperar a que Eddie Murphy regrese al programa”, y luego se sienta en su silla. El público lo celebró por ello.

“Nada más que amor por este tipo”, comentó un usuario debajo de un video de un programa de entrevistas de YouTube. Otro escribe con orgullo: “La primera vez que me siento orgulloso de ser alemán”. Los estadounidenses también están emocionados. “Es tan genial. Amo a Mathias. Qué cariño”, emociona a un fan estadounidense.

Particularmente divertido: los estadounidenses compararon a la hermosa Schweigover con la actriz británica Gwendolyn Christie (43), en su papel de “Juego de tronos” como el guerrero Brian Tarth. Es cierto que ambos pueden estar relacionados. “No se parecen, pero podrían ser primos”, dice Kelly Clarkson.

Maratón de TV en EE. UU.

Poco después de aparecer en el programa de entrevistas de Kelly Clarkson, Schweighöfer pasó directamente al siguiente evento: el jueves, él y su novia Ruby O’Fee (25) asistieron a la codiciada fiesta amfAR en Los Ángeles. La pareja se mostró hermosa y totalmente adorable en la alfombra roja.



Matthias y Ruby: los dos actores llevan casados ​​más de dos añosFoto: WireImage



“Nunca he confiado en una mujer como Robbie”, dijo Schweigover en una entrevista reciente con Stern. Estar con ella “se siente bien”.