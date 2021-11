Esto es lo que hace hoy el representante de Marcos

A la edad de 12 años, Timmo Niesner se hizo famoso por “Me caso con una familia”, pero después de que terminó la serie, se retiró por completo del centro de atención. Una decisión consciente, le dijo a t-online.

Hace unos 40 años, probablemente eran la familia mixta más famosa de Alemania: Werner Schumann, Angie y sus tres hijos Tanya, Markus y Tom. Comenzó en 1983 con “Me caso con una familia”. Peter Wick y Thekla Carola Wied en los papeles principales ZDF Y da en el clavo en las reseñas. La historia del artista gráfico vienés, que se casó y se divorció con tres hijos de Berlín y dio un vuelco a su vida, atrajo hasta 20 millones de personas por episodio.

‘No quise ser especial’

Los actores se convirtieron en estrellas, incluido Timmo Niesner, que en ese momento solo tenía doce años. Marcus, el hijo mediano de la caótica familia de la televisión, jugó durante tres años antes de que la serie terminara en 1986.

Disparar fue muy divertido, pero la atención repentina no fue “divertida” para él cuando era niño, miró hacia atrás en una entrevista con t-online y reveló: “Encontré la fama más como una carga”. El reconocimiento constante de preguntar sobre su papel le dio un estatus especial que realmente no quería. “No quería destacar entre la multitud y ser especial, pero como los otros niños”, recuerda Timo Nesner.

“I Marry A Family” ha hecho estrellas a Peter Wick, Timo Nessner, Julia Biedermann, Tariq Helmy y Tekla Carola Wade (de izquierda a derecha). (Fuente: IMAGO / United Archives)

En ese momento, no había tantos medios de comunicación como hoy, donde circula la atención, y ha sido la comidilla de la ciudad durante años. Por lo tanto, después del final de “Me caso con una familia” y algunos otros papeles pequeños, el nativo de Berlín tomó la decisión consciente de retirarse del centro de atención. “He notado que vivir una vida pública no es algo para mí”, dijo el ex actor de la serie, quien tampoco tiene una cuenta en las redes sociales. Afirma: “Me encanta actuar, pero sin los efectos secundarios de firmar autógrafos y ser reconocido en la calle. No es necesario”.

voz de las estrellas de hollywood

Timmo Niesner pasó a trabajar detrás de la cámara y todavía trabaja con gran éxito como director de doblaje y orador, y si es así, solo será reconocido por su voz. Porque los presta a grandes estrellas de Hollywood.

Timmo Niesner en su trabajo como actor de doblaje. (Fuente: privado)

Desde los 90, ha sido la voz alemana. Elijah WoodEntre otras cosas, Frodo habló en la serie “El señor de los anillos”. Desde 2009 ha estado sincronizando en el nuevo “Star Trek– Filma también Mr. Spock quien de Zachary Quinto Yo jugué. Peter Sarsgaard, Tom Welling, Saving Grace, Dominic Cooper y Paul Dano también forman parte de su grupo musical. Exactamente como Eddie Redmayne En películas como El descubrimiento del infinito o Animales fantásticos.

“Esa variedad es lo que me encanta de mi trabajo”, dijo entusiasmado Timmo Niesner en una entrevista con t-online. “Interpretó tantos papeles diferentes que, como actor alemán, probablemente no hubiera podido hacerlo.

Hoy, 5 de noviembre, Timmo Niesner celebra su quincuagésimo cumpleaños. Incluso si mira críticamente su temprana fama y le dice a sabiendas a un padre de tres que “un poco más de infancia no habría estado mal”, está agradecido por la experiencia que pudo obtener frente a la cámara. Porque lo llevaron a donde está ahora, y le dieron un amigo de toda la vida: “Con Tarek Helmy, mi hermano pequeño en la serie, todavía mantengo un contacto muy cercano. Lo volvería a hacer solo por él”, dijo Berliner.