Dos de ocho y medio: Donautower sigue buscando inquilinos

El trabajo en la Donautower del Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte en el Saturn Arena va bien. VR Bank utiliza una parte y el resto lo alquila. Hasta el momento sólo se han ocupado dos de los ocho pisos y medio vacíos. Sin embargo, los funcionarios son optimistas.

La ceremonia de equipamiento tendrá lugar el próximo martes: la torre Donautower en el Saturn Arena de Ingolstadt está creciendo rápidamente. Al final tendrá 57 metros de altura; En total se crearán unos 12.500 metros cuadrados de espacio para oficinas. Después de sentar oficialmente las bases en noviembre de 2022, el Volksbank Raiffeisenbank (VR) Bayern Mitte, que construye su nueva sede en este edificio de gran altura, tiene previsto mudarse allí en 2025. La portavoz Anna Fink confirmó a DONAUKURIER que “la construcción va según lo previsto desde Donde están el tiempo y la economía. Pero actualmente surge la pregunta: ¿Qué pasará con el espacio de oficinas restante?

Lea también: La Torre Donau crece: cuando esté terminada, será uno de los edificios más altos de Ingolstadt

La Torre Donautower tendrá 13 pisos de altura, con un piso de arte en el piso 14. VR Bayern Mitte ocupará todo el edificio con entramado de madera anclado al noreste, así como los cuatro pisos inferiores de la torre actual y la mitad del sexto piso. Esto deja ocho pisos y medio alquilados. No es una tarea fácil en el actual entorno del mercado, como sabe Andreas Ezell, presidente de la Asociación Regional Bávara de BFW ((Asociación Federal de Empresas Independientes de Bienes Raíces y Vivienda)): “La situación general en el mercado de alquiler de oficinas sigue siendo tensa Si nos fijamos en la comparación semestral en Baviera, desde el otoño de 2023 hasta la primavera de 2024, los alquileres de oficinas están cayendo en promedio, pero también dice: “Cada vez es más difícil alquilar propiedades de oficinas antiguas con bajo rendimiento energético; “La demanda de ubicaciones atractivas continúa”.

Lea también: Donautower – Aún faltan cinco pisos: la torre Saturno debe trasladarse hacia el oeste

Immobilien Zieglmeier, con sede en Ingolstadt, recibió el encargo de alquilar la Donautower. De momento ya se han encontrado inquilinos para dos plantas enteras, afirma Elena Ziegelmeier. Esto es menos del 25 por ciento del espacio disponible para alquiler. Aunque este valor aún puede mejorarse, Zieglmeier se muestra optimista: “Por supuesto, la situación del mercado inmobiliario de oficinas es actualmente difícil, especialmente en Ingolstadt, pero la Donautower es, por así decirlo, un edificio representativo sorprendente, una puerta de entrada al centro de la ciudad. . Algo así es como funciona.” VR Bayern-Mette añade: La estructura del edificio hace que la distribución de las habitaciones sea muy flexible.

Objeto atractivo

Además, aparcar en los alrededores de Donautower puede ser muy cómodo, aparte de las tardes con partidos de hockey sobre hielo y grandes eventos en el Saturn Arena: actualmente se está construyendo un aparcamiento con un total de 572 plazas en las inmediaciones. Actualmente, un metro cuadrado en Donautower se ofrece entre 17 y 19,50 euros, y los precios de alquiler aumentan de abajo hacia arriba en línea con el edificio. Hasta ahora, dice Elena Zieglmeier, los precios no han cambiado y esto es algo que no se puede esperar en el futuro: “Se calcula la rentabilidad y al final se obtiene un resultado, prácticamente no hay margen de maniobra”.

Por otro lado, no es ningún secreto que actualmente hay muchos espacios de oficinas vacíos, especialmente en el oeste de Ingolstadt. Responsable de esto: en general, la tendencia hacia las oficinas en casa y, en particular, el principal empleador en Ingolstadt, Audi, debido a la construcción de nuevos edificios propios, por ejemplo en Hindemith Street o en INCampus y como resultado de la ” Audi Zukunft”, dentro del cual se incluirán 9.500 coches en Ingolstadt y Neckarsulm a lo largo de la década de 2020. A medida que disminuyen los empleos, el fabricante de automóviles alquila cada vez menos espacio de oficina a proveedores externos. A esto se suma el actual clima económico generalmente pobre.

El dueño sigue confiado.

Immobilien Zieglmeier y VR Bayern Mitte siguen confiando en contratar a Donautower. Al fin y al cabo, las oficinas están actualmente en alquiler y tardarán algún tiempo en estar listas para ser ocupadas. “En proyectos de construcción tan grandes siempre se puede retrasar algo”, afirma Zieglmeier. “Por eso los inquilinos suelen ser más cautelosos en estas situaciones, pero ahora en Donautower está claro que todo va según lo previsto. impulso.” “Cuando se trata de alquiler.” Para el espacio restante hay mucha demanda, afirma incluso el banco: “Buscamos inquilinos que se adapten a nosotros y al edificio”.

Immobilien Zieglmeier y VR Bayern Mitte suponen que los seis pisos y medio restantes estarán disponibles para los inquilinos en los próximos meses. No es una tarea fácil en la situación actual.