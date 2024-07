Informe de mercado: la creciente tecnología impulsa los mercados bursátiles

Informe del Mercado

A partir de: 8 de julio de 2024 a las 22:15 horas

Los inversores en EE.UU. tienen por delante una semana llena de acontecimientos, al principio de la cual volvieron a realizar grandes compras en los mercados bursátiles. Sin embargo, los inversores se mantuvieron cautelosos en los mercados europeos.

La perspectiva de tasas de interés más bajas hace que los inversores estadounidenses recurran nuevamente a las acciones tecnológicas en particular. Al comienzo de una semana agitada en EE.UU. con importantes cifras de inflación y el inicio de la temporada de informes, el S&P 500 y el índice tecnológico Nasdaq 100 alcanzaron sus niveles más altos.

Sin embargo, las bolsas estadounidenses sólo pudieron mantener sus ganancias iniciales de forma limitada: el Nasdaq 100, rico en tecnología, avanzó un 0,2 por ciento a 20.439 puntos y el S&P 500 cerró ligeramente al alza a 5.572 puntos. El índice Dow Jones se estancó el lunes. El índice de valores de referencia de Estados Unidos se mantuvo casi sin cambios en 39.344 puntos.

Los índices se apoyaron principalmente en los grandes valores tecnológicos: las acciones de la empresa informática Apple, del gigante de Internet Amazon y de la empresa matriz de Facebook alcanzaron niveles récord durante el día. Esto se debe principalmente a las renovadas esperanzas sobre los tipos de interés al otro lado del Atlántico: desde la perspectiva de los inversores bursátiles, los signos de un cambio en los tipos de interés en septiembre aumentaron aún más después de que las cifras del mercado laboral del viernes apuntaran a una desaceleración económica. . “Ahora tienen la oportunidad de recortar si quieren”, dijo Thomas Hayes de Great Hill Capital, refiriéndose a la Reserva Federal de Estados Unidos.

Es posible que el martes haya nueva información sobre este asunto; entonces, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, responderá a las preguntas de los senadores del Comité Bancario en una audiencia en el Congreso. Los inversores también esperan con impaciencia los precios al consumo de junio en EE.UU. del jueves en busca de señales de que la presión sobre los precios pueda estar disminuyendo.

Mientras tanto, las empresas están centradas en el inicio de la temporada contable, que suelen iniciar los grandes bancos estadounidenses. El viernes, Bank of New York Mellon, Citigroup y JPMorgan, entre otros, informarán sus resultados del segundo trimestre.

“Las ganancias corporativas estadounidenses en el segundo trimestre serán uno de los principales impulsores del sentimiento del mercado bursátil durante el resto del año”, dijo Mark Ostwald, estratega de ADM Investor Services International.

Sin embargo, los inversores en el mercado bursátil alemán se muestran cautelosos al comienzo de la semana y las ganancias iniciales del DAX se evaporaron al final de la negociación. El principal índice alemán, que subió más de 18.600 puntos por la mañana, acabó cotizando con un alza del 0,02%, hasta los 18.472 puntos. Los principales índices de la zona del euro, el EuroStoxx 50 y el Cac 40 francés, también cerraron ligeramente a la baja.

Tras la sorpresiva victoria de la izquierda en las elecciones, Francia se ve ahora amenazada por un estancamiento en el parlamento y la inestabilidad política. No se vislumbra una mayoría efectiva. “El ‘pato saliente’ en el corazón de la UE no inspira exactamente confianza y está asociado con las perspectivas futuras de los inversores”, escribió Jürgen Molnar, estratega de mercado de capitales de la empresa comercial Robomarkets.

El economista jefe Thomas Gitzel del VP Bank dijo que un gobierno dirigido por Jean-Luc Mélenchon, líder del Partido de Izquierda, sería un “hombre del saco para la UE”. Porque el oponente de la UE puede estar ignorando constantemente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit nacional, que ya no está en línea con el de la UE, podría expandirse, y Francia, la segunda economía más grande de la UE, podría convertirse en un “factor desestabilizador”.

La declaración del presidente del Banco Central holandés, Claes Knott, de que todavía no está claro cuándo el Banco Central Europeo (BCE) realizará el próximo recorte de tipos de interés, no causó precisamente euforia. La próxima semana, es probable que el BCE se mantenga en pie. El miembro del Consejo del BCE dijo que las expectativas de inflación ya no justifican un recorte de un cuarto de punto “Handelsblatt” En una entrevista.

También hubo hoy una clara señal de debilidad por parte de la economía alemana, ya que las exportaciones cayeron más bruscamente que en cualquier otro momento desde diciembre. Las exportaciones disminuyeron en mayo un 3,6 por ciento en comparación con el mes anterior, hasta 131,6 mil millones de euros. Los economistas sólo esperaban una caída del 1,9 por ciento. “Después de dos buenos meses, el sector exportador ha vuelto a la normalidad”, afirmó el economista jefe Alexander Krüger de Hauck Aufhäuser Lamp Privatbank.

El euro subió ligeramente el lunes. El valor de la moneda única por la tarde fue de 1,0829 dólares estadounidenses. Por la mañana lo bajaron un poco. Así, el euro continuó con sus recientes aumentos de precios. El Banco Central Europeo fijó el precio de referencia en 1,0835 (viernes: 1,0824) dólares. Así, el precio del dólar alcanzó los 0,9229 euros.

En el mercado de materias primas, el crudo Brent del Mar del Norte cayó un 1,0 por ciento hasta 85,67 dólares por barril (159 litros). Sin embargo, los expertos temen una escasez de suministro debido al cierre de los principales puertos de Texas antes de que la tormenta tropical Beryl, que probablemente se convierta en huracán, toque tierra.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha ordenado inspecciones de más de 2.600 aviones Boeing 737 en Estados Unidos debido a posibles problemas con las máscaras de oxígeno. La Administración Federal de Aviación dijo el lunes que las aerolíneas deben verificar dentro de 120 a 150 días si las máscaras de oxígeno funcionan correctamente.

Mientras tanto, el fabricante de aviones se declaró hoy culpable de defraudar al gobierno de Estados Unidos para evitar ser procesado por dos accidentes fatales de aviones 737 MAX.

Airbus, el mayor fabricante de aviones del mundo, entregó 67 aviones a sus clientes en junio, anunció el grupo DAX el lunes por la tarde en Toulouse. Airbus planea entregar alrededor de 770 aviones durante todo el año, incluidos 323 aviones hasta ahora para mediados de año. El grupo recibió pedidos de 73 aviones en junio. Sin embargo, no hubo cancelaciones de pedidos.

La tradicional franquicia de Hollywood, Paramount, tiene nuevo dueño. El productor de cine David Ellison y sus socios gastarán en la adquisición más de ocho mil millones de dólares. Ellison, de 41 años, se convertirá en el nuevo presidente de Paramount una vez que se complete el trato.

La Comisión Europea inicia una investigación sobre miles de millones de dólares en ayudas estatales a Lufthansa durante la pandemia de Corona. El objetivo es aclarar si la ayuda es compatible con las normas europeas.

En una disputa sobre el uso de tuberías que albergan cables de Internet, Deutsche Telekom fue derrotada en los tribunales. El Tribunal Administrativo de Colonia anunció que la empresa debe conceder a su competidor Deutsche Glawasser el acceso a la red financiada con fondos públicos, citando la obligación correspondiente de la Ley de Telecomunicaciones. La solicitud urgente de Telekom fue rechazada.

Según la empresa estadounidense de venta por correo Amazon, en Dammerstorf, cerca de Rostock, se crearán 1.000 nuevos puestos de trabajo. Amazon dice que planea abrir un nuevo centro logístico en el sitio en otoño. Está previsto contratar a unas 450 personas este año y otras 550 el próximo.

El fabricante de automóviles Mercedes-Benz está consolidando en Stuttgart su investigación y desarrollo sobre baterías para vehículos eléctricos. “Nuestro objetivo es desempeñar un papel tecnológicamente pionero en la conducción eléctrica”, afirmó el director general Ola Källenius durante la inauguración del eCampus, que se encuentra en la fábrica de Stuttgart-Untertürkheim. “El trabajo que se está realizando aquí ayudará a reducir los costos de las baterías en más de un 30 por ciento en los próximos años”.

En la disputa arancelaria entre China y la Unión Europea, el fabricante de automóviles de Munich BMW pidió a la Comisión de la UE que reabriera el caso Mini, dijo una persona familiarizada con el asunto. El objetivo es incluir a MINI en el grupo de “empresas cooperantes”, a las que se les aplicará un tipo arancelario del 20,8 por ciento.

La naviera danesa Maersk ha advertido sobre retrasos en los vuelos frente a las costas de Sudáfrica, lo que ejerce presión sobre sus acciones. Los periódicos de la Bolsa de Copenhague se desplomaron a lo largo del día un cinco por ciento. La compañía dijo que los barcos en la zona se verán obligados a buscar refugio o cambiar de rumbo en los próximos días debido a las severas condiciones climáticas.

Después de caer los precios en ocasiones más de un 17 por ciento, las acciones de Delivery Hero cerraron por la tarde con una pérdida de alrededor del siete por ciento. Es probable que las posibles violaciones de la ley antimonopolio de la UE le cuesten al servicio de entrega de alimentos mucho más dinero de lo que se pensaba anteriormente. La empresa berlinesa anunció el domingo por la tarde que la multa correspondiente podría superar los 400 millones de euros. Hasta la fecha, Delivery Hero sólo ha destinado 186 millones de euros al conflicto.

Según un informe de la agencia oficial de noticias Anatolia, el fabricante chino de coches eléctricos BYD está construyendo una fábrica en Turquía con un coste de mil millones de dólares. Anadolu informó el lunes que la empresa había firmado un contrato similar con el gobierno turco. Está previsto que la capacidad de la fábrica alcance los 150.000 coches al año. También está previsto un centro de desarrollo.

Según información sindical, un gran número de empleados de Samsung Electronics, el principal fabricante de chips del mundo, han dejado de trabajar. El Sindicato Nacional de Electrónica Samsung (NSEU) ha convocado a sus casi 28.000 miembros a una huelga de tres días a partir de hoy. Los analistas esperan que la huelga tenga poco impacto en la producción de chips porque está en gran medida automatizada.