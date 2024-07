Dragones de Komodo: “Una fina capa de hierro es suficiente para mantener cada diente afilado”.

sCon una longitud de tres metros y un peso de más de 70 kilogramos, se encuentran entre los temibles cazadores del reino animal: los dragones de Komodo destrozan a sus presas, como ciervos, monos o búfalos de agua, y se las comen con su piel, huesos y pelo. Sin embargo, sus dientes siempre permanecen afilados. Los científicos han descubierto ahora una posible razón por la que estos dientes no parecen torcidos ni dentados: tienen una capa rica en hierro en los bordes y las puntas.

En muchos reptiles, como los cocodrilos y los caimanes, el hierro se encuentra en el esmalte dental, escribieron los investigadores en la revista.“Ecología física y evolución”. Pero en los dragones de Komodo (Varanus komodoensis), los lagartos más grandes del mundo, siempre hay tanto en los bordes cortantes de los dientes que parecen de color naranja.

Los lagartos monitores viven en algunas islas pequeñas de Indonesia, incluida la isla de Komodo, de donde reciben su nombre. Como animales pequeños, trepan a los árboles donde comen insectos, huevos de aves y pequeños lagartos, entre otras cosas. Más tarde, acechan en el suelo en busca de presas, incluidos jabalíes, pequeños caballos y pájaros, pero también comen carroña.

Imágenes de alta tecnología de dientes de hierro

Para examinar en detalle los dientes de los animales, el equipo de Aaron LeBlanc del King’s College de Londres utilizó microscopía electrónica de barrido, espectroscopia de rayos X, espectrometría de masas y ablación láser, entre otros métodos. Para sorpresa de los investigadores, el espesor de la capa exterior que contiene hierro era de sólo 1 o 2 micrómetros. Mediante análisis químicos, determinaron que probablemente se trataba de ferrihidrita.

El equipo también investigó si estos depredadores extintos con dientes de sable estaban cubiertos por una capa de hierro, incluido el lagarto Megalania, que alcanzaba los cinco metros de longitud. Pero los restos no mostraban señales de ello. Así que los investigadores recurrieron a otros depredadores de los que existen fósiles: los dinosaurios terópodos como el Tyrannosaurus rex.

Examinaron los dientes fosilizados de los llamados Dromaeosauridae y Tyrannosauridae, que tienen dientes curvos y dentados similares a los del dragón de Komodo, mientras destrozan a sus presas. Los investigadores esperaban encontrar pruebas de la presencia de hierro, pero fue en vano. “Desafortunadamente, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, no podemos determinar si los dientes de dinosaurio fosilizados tenían un alto contenido de hierro”, explicó el autor principal LeBlanc. “Creemos que los cambios químicos que ocurren durante el proceso de fosilización enmascaran el contenido de hierro original”.

Sin embargo, explican los investigadores, no sólo algunos reptiles almacenan hierro en sus dientes: esto también se sabe en las salamandras, que son anfibios, y en algunos peces; La presencia de hierro ya ha sido probada en musarañas y ratas, así como en castores.

No siempre está claro cuál es la función del hierro y si endurece el esmalte dental. Los científicos continúan estudiando que a veces no es posible distinguir entre las propiedades mecánicas del esmalte dental ferroso y no ferroso.

Sin embargo, en los dragones de Komodo, el hierro parece tener un propósito claro. La capa de hierro en los lagartos gigantes es particularmente delgada, pero aún es capaz de mantener la función de sus colmillos, según LeBlanc y sus colegas.

“Esta fina capa de hierro es suficiente para mantener cada diente afilado antes de ser reemplazado por uno nuevo, lo que suele ser el caso”. Otra ventaja: el hierro también es resistente a los ácidos. Por eso protege los dientes de los jugos digestivos que atacan el esmalte dental.

En casos aislados, los dragones de Komodo también han atacado y matado a personas. En 2007, un niño de nueve años fue mordido hasta la muerte en un Komodo por uno de los animales. Dos años más tarde, un recolector de frutas de la isla murió tras ser atacado por dos lagartos. Las autoridades ahora están intentando restringir el turismo en la isla de Komodo, también para proteger mejor a los lagartos gigantes, que son una especie en peligro de extinción.