Eclipse solar total del 8 de abril – puedes verlo aquí

El 8 de abril se producirá un evento astronómico particularmente raro: un eclipse solar total. ¿Pero dónde y cómo se puede observar la escena?

Múnich – El 8 de abril se producirá un eclipse solar total. La luna se moverá frente al sol hasta que su superficie desaparezca y el cielo se oscurezca. Este evento puede enseñarnos mucho sobre nuestro planeta. El último eclipse solar total ocurrió en Alemania en 1999. Descubra aquí cuándo y dónde ver el próximo eclipse solar y la mejor forma de observar el espectáculo.

Eclipse solar total 8 de abril de 2024 México, Estados Unidos y Canadá 4 minutos y 28 segundos

En tres países el sol está 100% oscurecido, por lo que se produce un eclipse solar total

como La NASA informó en su sitio web.El eclipse solar total pasará sobre México, Estados Unidos y Canadá. Sólo en estos tres países se bloqueará el 100 por ciento del sol el 8 de abril. Otros 43 países, incluidos Groenlandia, Portugal e Islandia, pueden ver el espectáculo como un eclipse solar parcial. Esto significa que la luna no cubre completamente al sol.

El 8 de abril la Luna pasará completamente entre la Tierra y el Sol, provocando un eclipse solar total. © Leonardo Rubilar/DPA

como un portal Solar-Eclipse.org Los espectadores en México podrán ver el eclipse solar total el 8 de abril entre las 12:09 p.m. y la 1:29 p.m. (UTC). En Estados Unidos, los curiosos deben buscar entre las 13:38 y las 15:27 (UTC), y en Canadá entre las 15:17 y las 17:13 (UTC). La duración máxima de un corte de energía es de 4 minutos y 28 segundos. Según los científicos, el sol puede ofrecer un espectáculo especialmente divertido, pareciéndose a un “pequeño erizo excitable”.

En Alemania no habrá eclipse solar total en los próximos años

Alemania tendrá que tener paciencia hasta que se produzca el próximo eclipse solar: el próximo no será visible allí hasta el 29 de marzo de 2025, pero sólo como eclipse solar parcial. El próximo eclipse solar tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Aunque sólo sea parcial, hasta el 90 por ciento de la superficie del Sol debería quedar oscurecida.

Eclipse solar total Un eclipse solar total es un evento astronómico y ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del sol. El cielo se oscurece como si fuera el amanecer o el anochecer. Un eclipse solar total ocurre cada uno o dos años. Fuente: NASA

Las gafas de seguridad adecuadas son esenciales al observar un eclipse solar total

Por muy emocionante que sea este raro evento astronómico, su seguridad personal es lo primero al observar un eclipse solar total. Si planeas ver un eclipse solar, debes conseguir las gafas adecuadas en el momento adecuado. Porque: “Salvo la fase corta (…) en la que la Luna oscurece completamente la brillante cara del Sol, no es seguro mirar directamente al Sol sin una protección ocular especial”, advierte la NASA.

Las gafas de sol normales no son adecuadas para este fin. Necesitas gafas para eclipses solares que dejen pasar muy poca luz. Algunas ópticas ofrecen este tipo de gafas, pero también se pueden comprar online. El lugar desde el que se realiza la observación no juega un papel especialmente importante. Lo único importante es que haya una vista clara del sol. Las zonas rurales son más adecuadas donde no hay edificios altos que estorben. Entonces todo lo que tienes que hacer es esperar que el cielo esté despejado. (rr)