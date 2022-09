Economía alemana en crisis: se acerca la recesión

Los investigadores económicos están seguros: Alemania se enfrenta a una recesión o ya está en ella. Según los economistas, es probable que la recesión económica en Alemania sea más grave que en muchos otros países europeos. Preguntas y respuestas sobre la crisis económica:

Los investigadores económicos están seguros: Alemania se enfrenta a una recesión o ya está en ella. La crisis energética y la inflación récord han pasado factura a empresas y consumidores. Según los economistas, es probable que la recesión económica en Alemania sea más grave que en muchos otros países europeos. Las preguntas y respuestas más importantes sobre la crisis económica:

¿Qué tan mal se pone?

Según su pronóstico económico publicado hoy, el Instituto de Macroeconomía e Investigación del Ciclo Económico (IMK) espera que el PIB alemán aumente un 1,6 por ciento en general para este año, pero el próximo año caerá un 1,0 por ciento. Incluso el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) ve a la economía alemana en medio de una recesión. El Barómetro Económico DIW actualmente se ubica en 79.8 puntos, con 100 puntos representando un crecimiento económico promedio.

“La guerra en Ucrania provocada por el presidente ruso y sus consecuencias de gran alcance probablemente conducirán a pérdidas de crecimiento en Alemania de alrededor del cinco por ciento del PIB en 2022 y 2023”, dice Guido Balde, economista de DIW. El jueves, cinco importantes institutos de investigación económica presentarán sus diagnósticos conjuntos en nombre del gobierno federal. También es probable que esperen una recesión.

Sin embargo, la perspectiva actual para los economistas no es tan mala como la crisis económica en el primer año de la crisis de Corona en 2020, cuando el producto interno bruto alemán se contrajo en más del cuatro por ciento. Existe la esperanza de que las cosas comiencen a mejorar nuevamente ya en el verano de 2023.

¿Cuáles son las razones de la esperada recesión económica?

El ataque ruso a Ucrania el 24 de febrero acabó abruptamente con las esperanzas de una recuperación sostenible de la economía alemana dos años después del coronavirus. La guerra y sus consecuencias exacerban los problemas que ya estaban agobiando a la economía más grande de Europa: sobre todo, los altos precios de la energía y los cuellos de botella en importantes materias primas y productos intermedios. “Quizás la guerra en Ucrania marcó el fin del exitoso modelo económico alemán: importar energía barata y bienes intermedios (rusos), exportar productos de alta calidad al mundo y beneficiarse de la globalización”, dice el economista jefe de ING, Carsten Brzeski.

¿Qué sustenta la economía alemana?

Los libros de pedidos de la industria alemana todavía están llenos, incluso si recientemente se han recibido menos pedidos nuevos. Nils Jansen del Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW) dijo en agosto. Además, el gobierno federal está tratando de mitigar las consecuencias de un aumento masivo en los precios de la energía para los consumidores y las empresas con paquetes de ayuda por valor de miles de millones. Sin embargo, el estado solo puede redistribuir la carga a través de esto, “no puede deshacerse de ella”, señala Stefan Kothes, economista jefe de IfW.

¿Qué pesa sobre la economía alemana?

La explosión de los precios de la energía ahora está afectando gran parte de la vida económica y alimentando la inflación. Comprar en el supermercado, repostar o ir al restaurante: muchas cosas son cada vez más caras. Esto desalienta el consumo como pilar importante de la economía. “La alta inflación reduce el ánimo de compra de los clientes, lo que significa que las empresas tienen menos dinero para invertir”, explica Marcel Fratzcher, director del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW). “Eso podría iniciar una espiral descendente con un desempeño económico deficiente que dure uno o dos años”. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de la energía es una carga para las empresas. Muchas empresas han dejado de producir algunos bienes porque ya no son rentables. Agregue a esto las cadenas de suministro globales que se han interrumpido desde la crisis de Corona. La política de no proliferación de China, que ha llevado regularmente al cierre de partes del país este año, ha puesto repetidamente a las cadenas de suministro bajo presión. Las materias primas y los productos son escasos ya veces caros.

¿Cómo está la situación en el mercado laboral?

Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania hasta ahora han tenido poco efecto en el mercado laboral. “A pesar de la incertidumbre económica y política, el mercado laboral es fuerte”, dijo en agosto Andrea Nallis, directora de la Agencia Federal de Empleo (BA). Los economistas tampoco esperan un aumento significativo del desempleo en los próximos meses, porque ya hay escasez de trabajadores calificados y el estado está ayudando con los beneficios del trabajo a tiempo parcial.

¿Hay riesgo de quiebra?

El caso de Hackley, un fabricante de papel higiénico en Dusseldorf, hace que la gente se siente y notifique: la empresa se ha convertido en un caso de reestructuración debido al fuerte aumento de los costos de las materias primas y la energía y anunció a principios de septiembre que había presentado por concurso de acreedores en régimen de autogestión. La ola de quiebras no se puede determinar con las cifras disponibles hasta el momento: en el primer semestre del año, la Oficina Federal de Estadística contabilizó 7.113 quiebras de empresas, un cuatro por ciento menos que el año anterior. Según la Asociación de Oficiales Concursales, no se puede descartar un aumento en el número de quiebras de empresas de hasta un 40 por ciento en los próximos 12 meses: “Sin embargo, dada la base históricamente baja, esto no será una ola de quiebras, sino más bien una normalización de los números”. Tampoco Manfred Knauf, presidente de Commerzbank, no teme una ola de quiebras: “Por supuesto que les preocupa, por supuesto, que se avecinan tiempos difíciles”, dijo inicialmente Knauf, a través de conversaciones con clientes, que se avecinan tiempos difíciles. no hay absolutamente ninguna razón para entrar en pánico. Septiembre.

¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo?

A pesar de los períodos difíciles que se avecinan, el economista jefe de Berenberg, Holger Schmieding, confía: “Ninguna recesión dura para siempre. En primer lugar, este es un problema de invierno”. Existe la posibilidad de que la economía de Alemania se estabilice nuevamente en la primavera de 2023. “Después de eso, esperamos un crecimiento nuevamente”, dijo Schmieding recientemente al presentar las previsiones económicas de los principales economistas de los bancos privados. “Estructuralmente, la economía alemana todavía se encuentra en una muy buena posición. La ventaja de la economía alemana a menudo radica en la creatividad de las pequeñas y medianas empresas”, dice Schmieding. Los economistas predicen que después de que la producción económica disminuya en 2023 en su conjunto, la economía alemana volverá a crecer el año siguiente. En ese momento, la inflación debería haberse debilitado significativamente. Sin embargo, problemas estructurales como la escasez de mano de obra cualificada, la dependencia de materias primas del exterior y el envejecimiento de la sociedad no están sobre la mesa.

¿Qué papel juega la política monetaria en la crisis?

Con dos subidas de tipos de interés en julio y septiembre, el Banco Central Europeo (BCE) declaró la guerra a la tasa de inflación récord. Se esperan otras alzas de precios. Sin embargo, las tasas de interés más altas también son una carga para la economía, por ejemplo, porque los préstamos son cada vez más caros. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo recientemente que luchar contra la inflación conlleva una carga y es probable que frene el crecimiento temporalmente. “Pero no hacer nada y dejar que las cosas sigan su curso no es una alternativa. La inflación destruye la riqueza. Quita la participación económica porque golpea duramente a los más débiles”, subrayó el jefe del Bundesbank.