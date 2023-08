¿”El astuto truco de Prigozhin”? Circulan nuevos rumores sobre un accidente aéreo

deRobert Wagner Cerca

Las circunstancias poco claras que rodearon la supuesta muerte de Yevgeny Prigozhin están dando lugar a rumores. ¿Quizás el jefe Wagner sigue vivo?

MOSCÚ – Las pruebas se acumulan y parecen cada vez más seguras: el jefe de la unidad mercenaria de Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió en un accidente aéreo la noche del miércoles (23 de agosto). La Autoridad de Aviación Civil de Rusia confirmó el jueves por la mañana que el nombre de Prigozhin estaba en la lista de pasajeros del avión privado estrellado, junto con el del capitán del Wagner, Dmitry Utkin, segundo de Prigozhin, y que los 10 a bordo habían muerto. Después de un “dramático descenso”, el avión cayó del cielo como una piedra. El jueves por la tarde, el propio Putin confirmó indirectamente la muerte de Prigozhin.

¿Fue Prigozhin víctima de la venganza de Putin?

Aún está pendiente la confirmación oficial definitiva de la muerte de Prigozhin. Se ha abierto una investigación sobre el accidente. No se supone que el cuerpo de Prigozhin esté entre los restos recuperados, ¿verdad? Al Jazeera Citando fuentes rusas. Sin embargo, se dice que en el lugar del accidente se encontró el teléfono móvil del exlíder mercenario.

Los soldados rusos inspeccionan parte del avión privado que, según se dice, Yevgeny Prigozhin se estrelló el 23 de agosto. © Alexander Zemlyanichenko/DPA

Tan pronto como se conoció la supuesta muerte de Prigozhin, surgieron especulaciones de que el ex aliado de Putin había sido víctima de la venganza del gobernante ruso. Vladimir Putin no es conocido por tolerar a los traidores: el asesinato del fallido golpista Prigozhin parece a muchos una medida lógica según los estándares de Putin. Cada vez hay más indicios de que el Grupo Wagner puede estar intentando vengarse del Kremlin.

La “Zona Gris” de Wagner anunciada en voz alta Semana de noticiasPrigozhin y Utkin murieron “como resultado de las acciones de los traidores de Rusia”, sin dar más detalles. Añadió que el “asesinato” de Prigozhin tendría “consecuencias devastadoras”. Un vídeo que circula actualmente, que supuestamente muestra a tres de los mercenarios de Wagner, sugiere que los mercenarios pueden estar planeando represalias por el presunto asesinato del ex jefe de Wagner, Prigochin.

¿O Prigozhin estrelló el avión?

Sin embargo, las circunstancias que rodearon la supuesta muerte de Prigozhin, que aún no están claras, dan lugar a más especulaciones. Internet está ocupado especulando que el líder mercenario no se encuentra entre los muertos. El canal ruso Baza en Telegram, cuyas fuentes estarían supuestamente en los servicios de seguridad rusos, llamó la atención el miércoles sobre el hecho de que en octubre de 2019 ya había circulado la noticia de que Prigozhin había muerto en un accidente aéreo en la República Democrática. Congo. Más tarde resultó que no estaba en el avión.

Portal de noticias de Europa del Este Visegrado 24 En una publicación en X, anteriormente Twitter, se le preguntó: “¿Podría el accidente ser un truco inteligente de Prigozhin para fingir su muerte y desaparecer?” Un usuario anónimo comentó en las redes sociales: “Si yo fuera Prigozhin, planearía mi falso accidente. Morir de la misma manera todos serían felices. Puedo jubilarme en paz”. Otros rumores sugieren que Prigozhin pudo haber tomado un segundo vuelo a San Petersburgo desde Moscú aproximadamente al mismo tiempo, según datos de seguimiento de vuelos.

Prigozhin: Desde hace tiempo se rumorea que utiliza dobles

La suposición de que Prigozhin, el jefe de Wagner, fingió su muerte no es infundada. Poco después del intento de golpe, circularon rumores de que Prigozhin utilizaría Dublay, por temor a represalias de Putin. La especulación fue alimentada por fotografías de este año que mostraban los dedos de Prigozhin intactos. Sin embargo, Prigozhin perdió parte de su dedo. Se dice que otras fotos lo muestran con diferentes máscaras, lo que alimenta aún más rumores de este tipo.

Nuestro corresponsal también indicó la posibilidad de que el verdadero Prigozhin no estuviera a bordo del desafortunado avión. NevadaPeter Leontiev. Pero también manifestó dudas sobre esta versión. “¿Por qué Prigozhin tiene que enviar a su doble de Moscú a San Petersburgo?”, preguntó Margarita Simonyan, de 43 años, aliada de Putin y directora de la televisión estatal RT, cuestionando también los rumores que circulan en Internet. Los medios rusos la citaron diciendo que ella personalmente estaba “inclinada por la alternativa más obvia”, refiriéndose al asesinato.

