El balance más débil desde 2018: el DAX terminó el año comercial con pérdidas

En el cambio de año, solo un puñado de corchos de champán apareció en la Bolsa de Valores de Frankfurt. El mercado de valores ha tenido un año más débil de lo que ha sido en cuatro años. El DAX también cerró en rojo el último día de negociación.

Ha terminado el año bursátil 2022. Es probable que pocos inversores estén de humor para celebrar. Porque fue lo peor para el DAX en cuatro años. Durante el período de doce meses, el índice líder de Alemania perdió un 12,3 por ciento en términos de valor. En 2021, generó una ganancia de alrededor del 16%.

Este desarrollo fue causado principalmente por la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Los precios de la energía se han disparado, empujando la inflación a niveles récord. Como resultado, los bancos centrales intervinieron y aumentaron las tasas de interés de manera rápida y significativa después de un largo período de relajación monetaria. Esto hace que las acciones sean menos atractivas y aumenta los temores de recesión.

Los precios del petróleo no se movieron mucho hoy. El precio del barril de Brent del Mar del Norte (159 litros) era de 83,48 dólares hacia el mediodía. Eso fue dos años más que el día anterior. El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) de grado estadounidense cayó levemente tres centavos a 78,37 dólares. Por la mañana, los precios cedieron sus ganancias de las primeras operaciones.

El responsable de Vonovia no espera que bajen los precios inmobiliarios

El CEO de Vonovia Real Estate Group, Rolf Boch, no espera que los precios inmobiliarios bajen a pesar del aumento de las tasas de interés. “La tasa de vacantes en las ciudades es baja. Rara vez he visto que los precios bajen cuando la demanda es mayor que la oferta”, dijo Buch del Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. “Por supuesto que no veremos los aumentos en el valor de los últimos años en el corto plazo, pero los valores se mantendrán en gran medida estables”, agregó Buch.