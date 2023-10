El cáncer colorrectal se puede identificar mediante las deposiciones

24vita Vivir saludablemente

de: Judith Brown

El cáncer de colon es la segunda causa más común de muerte relacionada con el cáncer en Alemania. El tumor maligno aparece especialmente en las heces.

Los cambios en las deposiciones pueden ser signos de diversas enfermedades y suelen ser graves. Por ejemplo, las llamadas heces grasas indican una posible pancreatitis o enfermedades gastrointestinales crónicas como la enfermedad de Crohn. El cáncer de colon también se manifiesta por cambios en los hábitos intestinales o la aparición de sangre en las heces.

Detección de cáncer colorrectal: los cambios en las deposiciones pueden indicar cáncer de colon

El dolor abdominal puede ser un síntoma asociado con el cáncer de colon. Sin embargo, el indicador típico de la enfermedad son los cambios en los hábitos intestinales. © Iordas Magdalena/Imago

Según información recibida de Hospital Universitario de Heidelberg Ambos cánceres de intestino grueso (colon) y recto (recto). El cáncer colorrectal es el tercer tumor maligno más frecuente en Alemania, después del cáncer de próstata y de pulmón en los hombres, y el segundo tumor maligno más frecuente en las mujeres, después del cáncer de mama. Cada año mueren en Alemania unas 30.000 personas a causa del cáncer de colon. Esto lo convierte en la segunda causa más común de muerte relacionada con el cáncer tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, los exámenes preventivos periódicos (especialmente la colonoscopia, también llamada colonoscopia de detección) pueden reducir el riesgo de muerte por cáncer de colon.

Existen diferentes síntomas de la enfermedad que pueden llevar a su detección en los pacientes. En particular, los cambios en los hábitos intestinales, así como la sangre visible e invisible en las heces, pueden ser signos de cáncer de colon. El tumor causa obstrucción intestinal en algunas personas. También son típicos los siguientes tres síntomas que lo acompañan:

Dolor de estómago (dolor abdominal)

Anemia

Pérdida de peso

En algunos casos, las metástasis hepáticas se descubren de forma incidental mediante ecografía. Además, siempre se debe excluir el cáncer colorrectal en pacientes en los que, por ejemplo, se identifican hemorroides como la causa sospechosa de sangre en las heces.

Causas y factores de riesgo que pueden provocar cáncer de colon

De acuerdo con la Sociedad Alemana contra el Cáncer Las causas del desarrollo del cáncer de colon aún no se comprenden completamente. Sin embargo, existe evidencia científica de que varios factores son responsables. De acuerdo con la Ayuda alemana contra el cáncer Por ejemplo, fumar, consumo regular de alcohol, obesidad, falta de ejercicio y dieta cárnica. Los factores de riesgo pueden hacer que las células de la mucosa intestinal aumenten más allá de los niveles normales. Cuando el crecimiento se sale de control, eventualmente se desarrolla cáncer.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.