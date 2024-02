Los investigadores logran matar tumores

24vita Enfermedades cáncer

El cáncer de ovario es uno de los tipos de cáncer más agresivos. Los investigadores ahora han desarrollado una forma de matar tumores en los ovarios.

Cada año en Alemania, según Instituto Robert Koch (Raki) Alrededor de 7.300 mujeres padecen cáncer de ovario. El cáncer es considerado uno de los tumores más agresivos, según… ZDF hoy No sólo miles de mujeres enferman cada año, sino que miles también mueren a consecuencia de ello. El cáncer a menudo se descubre tarde, cuando ya se encuentra en una fase avanzada y ya se han formado metástasis. Sin embargo, los investigadores han logrado ahora un éxito revolucionario en la lucha contra el cáncer de ovario.

Luchando contra el cáncer de ovario: un nuevo estudio da esperanza utilizando el ingrediente activo ARNm

Miles de mujeres en Alemania padecen cada año cáncer de ovario y miles mueren a causa de él. © Imágenes Bond5/Imago

Para ti en la revista especializada Comunicaciones sobre el cáncer publicado Estancia Científicos de la Universidad Goethe y del Hospital Universitario de Frankfurt han desarrollado un ARNm sintético como ingrediente activo que previene la propagación incontrolada de células cancerosas o las mata. El gen p53 está mutado en el 96% de las pacientes con cáncer de ovario. Este gen contiene instrucciones para una proteína que normalmente detecta daños en el ADN de una célula y estimula los mecanismos de reparación. Sin embargo, si el gen sufre una mutación, este mecanismo de protección no funciona.

Si una célula quiere producir una proteína en particular, tiene que producir una copia (llamada ARNm) del gen, que contiene las instrucciones para la proteína. Sin embargo, en las mujeres con cáncer de ovario, hay errores en los ARNm, al igual que el gen del que fueron copiados. Ahora los investigadores han desarrollado un ARNm en el laboratorio con el modelo para una proteína perfecta. Este ARNm sintético, empaquetado en vesículas lipídicas, se recogió de cultivos de células cancerosas humanas. Esto demostró que las células utilizaron el ARNm sintético para producir la proteína p53 funcional.

Cáncer de ovario: el ARNm sintético se reduce y mata las células cancerosas

El ARNm producido sintéticamente se ha utilizado con éxito en el estudio contra tumores de cáncer de ovario cultivados en el laboratorio. Después del tratamiento, estas células se redujeron y comenzaron a morir. El ARNm también se probó en ratones. Los tumores de ovario también desaparecieron casi por completo en los animales. En el siguiente paso, los científicos quieren probar el ARN mensajero (ARNm) en pacientes de ovario.

