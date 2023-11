El cantante Gil Ofarim comparece ante los tribunales por difamación

A partir de: 7 de noviembre de 2023 a las 15:03

En octubre de 2021, el cantante Gil Ofarim habló emocionado en un vídeo sobre un presunto incidente antisemita en un hotel de Leipzig. El vídeo aparece en los titulares de toda Alemania. Pero las declaraciones no fueron confirmadas inicialmente. Entonces el músico está bajo presión: lo acusan de difamación. Hoy comenzó el juicio de Ofarim.

Gil Ofarim se encuentra en el banquillo del tribunal regional de Leipzig el martes por la mañana al inicio del juicio.

Cargos de difamación y declaraciones falsas.

El martes por la mañana comenzó el juicio contra Gil Ofarim en el Tribunal Regional de Leipzig. El músico y actor debería enfrentar cargos por falsa sospecha y difamación La acusación así lo afirma. También se dice que el hombre de 41 años hizo declaraciones falsas cuando interpuso un recurso contra informes de los medios en los tribunales regionales de Colonia y Leipzig.

Según la fiscalía, el músico describió en un vídeo que circuló hace más de dos años que un empleado de un hotel de Leipzig le pidió que se quitara el collar de la estrella de David. Según él, a Ofarim no se le permitió la entrada de antemano. “Esto no es la verdad”, afirmó el martes el fiscal Andreas Recken.

Gil Ofarim lleva una cadena con la estrella de David cuando entra a la sala del tribunal en Leipzig. Según sus propias declaraciones, no le permitieron entrar en un hotel de Leipzig por culpa de esta cadena.

Afirmación: las declaraciones de Ofarim son incorrectas

Según la fiscalía, la estrella de David no era visible debajo de la camisa del músico cuando se registró. Ofarim hace que la estrella sea visible sólo durante la grabación de vídeo. “La Fiscalía General considera que las declaraciones publicadas por Gil Ofarim en su vídeo son inexactas y difamatorias debido a su contenido”, dijo anteriormente a MDR el fiscal superior Ricardo Schulz.

El Ministerio Público considera que las declaraciones de Gil Ofarim en su vídeo son inexactas y difamatorias por su contenido.

Ricardo Schultz | Fiscal Jefe

Defensa: representación Empleado del hotel “Totalmente increíble”

La defensa de Ofarim rechaza estas acusaciones. El abogado defensor Alexander Stevens ve el incidente como un caso clásico de “testimonio contra testimonio”. Stevens dijo el martes que probablemente se trataba de un malentendido, mal humor o “insinuaciones antisemitas” por parte del empleado del hotel de Leipzig. El abogado destacó que si hace dos años se hubiera dicho una palabra discriminatoria, su cliente debería ser absuelto.

No se trata de la Estrella de David, se trata de discriminación, dice Stevens. No importa si Ofarim lleva su cadena de forma visible o invisible debajo de la camisa. El acoso y la discriminación son difíciles de probar. El abogado defensor considera “completamente inverosímil” que el incidente pudiera haber ocurrido tal como lo describió el empleado del hotel.

El abogado ve una situación de coacción

Según su relato, Ofarim amenazó con darle una mala crítica al hotel por enfado por el largo tiempo de espera. Por eso le quitaron el formulario de inscripción en el hotel. Según Stevens, esto se consideró coerción porque Ofarim tuvo que buscar una nueva habitación de hotel después de las 10 p.m.

El abogado defensor cuestiona el juicio justo

El abogado de Ofarim Stevens hizo graves acusaciones contra el hotel y los medios de comunicación, que en su opinión influyen con mentiras en la opinión pública y dañan la reputación de su cliente. Según Stevens, el hotel de Leipzig no fue investigado de forma abierta ni justa. Stevens también duda de que haya un juicio justo. Desde el principio, el caso fue una batalla por la verdad.

El martes hubo una gran multitud de periodistas en el tribunal regional de Leipzig para el inicio del juicio.

Reclamaciones por daños y perjuicios Del codemandante

Además, el codemandante Marcus W., el empleado del hotel acusado por Ofarim, también reclama una indemnización por daños y perjuicios. El vicepresidente del tribunal regional, Johan Jagenlöf, declaró a MDR SACHSEN que la reclamación del codemandante asciende a 20.000 euros.

Después del incidente ocurrido en un hotel de Leipzig en octubre de 2021, los políticos y asociaciones judíos inicialmente se unieron detrás de Ofarim. El empleado del hotel acusado se defendió y denunció al músico por difamación. Después de extensas investigaciones, el fiscal presentó cargos contra Ofarim.

Ofarim mantiene sus declaraciones

Inicialmente, el músico quería comentar sobre las acusaciones del fiscal al inicio del juicio. Como la defensa no tenía expedientes, Ofarim inicialmente se negó a testificar. Se convocó al juicio a unos 30 testigos. En el proceso también se presentará un informe de un experto en forense digital que analizó videos de vigilancia.

Gil Ofarim (centro) el martes por la mañana de camino al Tribunal Regional de Leipzig con su abogado defensor, el abogado Alexander Stevens (izquierda).

El proceso está en alta Condiciones de seguridad

Debido al gran interés mediático esperado, el juicio, que debía celebrarse en el tribunal local, se trasladó al tribunal regional. Los abogados de Ofarim se opusieron a esto. Sin embargo, este procedimiento se ajusta a la ley de los estatutos del tribunal, según el supervisor del proceso del MDR.

Se aplicarán estrictas medidas de seguridad cuando comience el juicio el martes por la mañana en Leipzig.

El proceso debe realizarse bajo estrictos controles de seguridad. El motivo es la situación política actual, según el portavoz del tribunal, Johan Jagenlöf. Se ha aumentado la distancia entre el público y el estrado, reduciendo el número de asientos de 100 a 85. Se han establecido controles más estrictos. El uso de teléfonos móviles está permitido únicamente a los representantes de los medios.

Comisionado de Antisemitismo Insta a la precaución

Antes de que comenzara el juicio, el comisionado para el antisemitismo del gobierno federal, Felix Klein, advirtió sobre la parcialidad. Klein dijo a la Red Editorial Alemana que la sociedad debe reaccionar a los informes de las redes sociales con más cautela hasta que haya información confiable disponible. “Esto ayuda a proteger a los involucrados y a los no involucrados del odio y la agitación”.

¿Qué pasó hasta ahora?

Posición inicial

El músico Gil Ofarim describe en un vídeo de Instagram que fue víctima de un incidente antisemita en un hotel de Leipzig el 4 de octubre de 2021. Una recepcionista le pidió que empaquetara su collar con la estrella de David. Entonces podrá iniciar sesión. Según el cantante, se dio prioridad a otros huéspedes en la larga cola en la recepción del hotel.

Esta es la reacción del hotel

Posteriormente, un portavoz del hotel dijo que estaban muy preocupados por el informe y que se estaban tomando el asunto en serio. Poco después, dos empleados fueron despedidos. El hotel está llevando a cabo sus propias investigaciones y entrevistando a huéspedes y testigos del incidente.

Procesamiento legal

La Fiscalía de Leipzig inicia una investigación y recrea los hechos en el lugar. Mientras tanto, el empleado del hotel presenta una denuncia por difamación. Describe el incidente con una claridad diferente a la del artista. Ofarim no presentó denuncia hasta días después. Luego de que se evaluaran varios videos de vigilancia, el hotel anunció que no tomaría ninguna medida contra el empleado acusado. El informe de 118 páginas afirma que no existe evidencia “objetiva” que justifique una acción penal o laboral contra el empleado.

El punto de inflexión en el caso

A principios de abril, la fiscalía de Leipzig presentó cargos contra el artista por falsa sospecha y difamación. Investigaciones exhaustivas revelaron que el presunto incidente de antisemitismo en un hotel de Leipzig no ocurrió como lo describe Ofarim en el vídeo. La investigación contra el empleado del hotel ha sido paralizada. Meses más tarde, el Tribunal Regional de Leipzig admitió los cargos en su contra. Están programadas diez fechas de audiencia hasta el 7 de diciembre. La presunción de inocencia se aplica hasta que los procedimientos finalicen legalmente.

¿A qué se enfrentará Afarim si es declarado culpable?

Según el Código Penal, si Ofarim es declarado culpable de acusación falsa o difamación pública, podría enfrentarse a una multa. En casos extremos, esto puede resultar en una pena de prisión de hasta cinco años.

MDR dpa,afp(ltt,phb,sys)