El cerebro se “limpia” y así previene el Alzheimer

de: Julián Gutman

La salud de nuestro cerebro es crucial cuando se trata de nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores encontraron un “programa de autolimpieza” en experimentos con animales.

Demencia y Alzheimer: para la mayoría de las personas, estos son horrores que se acercan inexorablemente con la edad. Pero la ciencia lo deja claro: si desarrollamos una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer también está en nuestras manos. Al apoyar la salud de nuestro cerebro, podemos reducir significativamente nuestros riesgos. Los poderes de autocuración de nuestro cuerpo también juegan un papel importante.

¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? Las enfermedades demencia como la enfermedad de Alzheimer son enfermedades neurodegenerativas. Este grupo incluye enfermedades que resultan de la destrucción progresiva de las células nerviosas. En etapas avanzadas, áreas enteras del cerebro dejan de funcionar. Como sabe el Ministerio Federal de Educación e InvestigaciónLas enfermedades neurodegenerativas están estrechamente ligadas a los procesos de envejecimiento. Dado que la proporción de personas mayores en la población de Alemania aumenta constantemente, se les considera un desafío médico importante en las próximas décadas.

El cerebro elimina depósitos dañinos mediante un “programa de lavado”

Investigadores del Departamento de Patología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, EE. UU., demostraron en un estudio que ¿Cómo se mantiene sano el cerebro?. “Nuestro estudio muestra que las neuronas actúan como un regulador maestro del filtrado cerebral”, escribieron en la revista los científicos dirigidos por Li Fengjiang Shih. naturaleza.

En experimentos con animales en ratones, los investigadores pudieron demostrar cómo el cerebro elimina de forma independiente las acumulaciones de desechos metabólicos. Mostraron cómo las vibraciones en el cerebro mueven los fluidos del tejido cerebral en ondas rítmicas, eliminando depósitos potencialmente dañinos. Sin embargo, queda por investigar si los impulsos eléctricos también tienen ese efecto en los humanos.

Este “lavado de cerebro” también es necesario en relación con la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, porque “la acumulación de residuos metabólicos es una de las principales causas de muchas enfermedades neurológicas”. Escriben investigadores dirigidos por Jiang Xie.

Prevención de la enfermedad de Alzheimer: dormir lo suficiente y mantener un estilo de vida saludable

Para favorecer la autolimpieza del cerebro, es necesario asegurarse de dormir lo suficiente y de calidad. Porque durante este tiempo entra en vigor el sistema glifático. Los investigadores utilizan esto para describir el sistema de eliminación de desechos en el sistema nervioso central, que está controlado por el cerebro y la médula espinal.

Qué puedes hacer por la salud de tu cerebro:

Programa de acondicionamiento mental: Nuestro cerebro es como un músculo: las “sesiones de entrenamiento” regulares lo mantienen en forma y eficiente. Aprende cosas nuevas, resuelve acertijos y adivinanzas, lee mucho y comenta cosas con amigos. De esta forma fortaleces la red de neuronas y fortaleces tu reserva mental.

Nuestro cerebro es como un músculo: las “sesiones de entrenamiento” regulares lo mantienen en forma y eficiente. Aprende cosas nuevas, resuelve acertijos y adivinanzas, lee mucho y comenta cosas con amigos. De esta forma fortaleces la red de neuronas y fortaleces tu reserva mental. El ejercicio te mantiene en forma, también mentalmente: La actividad física estimula la circulación sanguínea y suministra oxígeno y nutrientes al cerebro. El ejercicio regular, ya sea natación, ciclismo o senderismo, tiene un efecto positivo sobre la función cognitiva. Incluso 30 minutos de ejercicio al día pueden marcar la diferencia.

La actividad física estimula la circulación sanguínea y suministra oxígeno y nutrientes al cerebro. El ejercicio regular, ya sea natación, ciclismo o senderismo, tiene un efecto positivo sobre la función cognitiva. Incluso 30 minutos de ejercicio al día pueden marcar la diferencia. Nutrición saludable para la cabeza: Lo que comemos tiene un impacto directo en nuestro cerebro. Se recomienda especialmente una dieta mediterránea rica en frutas y verduras frescas, productos integrales y aceite de oliva. El pescado y las nueces proporcionan valiosos ácidos grasos omega-3 que apoyan la función cerebral.

Lo que comemos tiene un impacto directo en nuestro cerebro. Se recomienda especialmente una dieta mediterránea rica en frutas y verduras frescas, productos integrales y aceite de oliva. El pescado y las nueces proporcionan valiosos ácidos grasos omega-3 que apoyan la función cerebral. Reducir el estrés y dormir bien: El estrés crónico daña el cerebro. Asegúrese de tener suficientes períodos de relajación, ya sea mediante yoga, meditación o simplemente caminando en la naturaleza. Un sueño saludable también es importante para la regeneración del cerebro.

El estrés crónico daña el cerebro. Asegúrese de tener suficientes períodos de relajación, ya sea mediante yoga, meditación o simplemente caminando en la naturaleza. Un sueño saludable también es importante para la regeneración del cerebro. Atención preventiva en el médico: Los controles periódicos con un médico son importantes para identificar y tratar en una fase temprana factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes o los niveles elevados de colesterol en sangre.

