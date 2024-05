Por eso la fibra es tan importante para nuestra salud intestinal

24vita alimentar

de: Yasmina Deshma

el presiona divide

La fibra no se puede digerir o sólo se puede digerir parcialmente. Sin embargo, realizan tareas importantes en el cuerpo. La nutricionista Verónica Albers explica cuáles son.

Tarde o temprano todo el mundo se topa con el término “fibra”. La mayoría de la gente piensa en pan integral. De hecho, la “fibra dietética”, que no se puede digerir o sólo se digiere parcialmente por las propias enzimas del cuerpo, también se encuentra en muchos otros alimentos. fruta, verdurasSetas, legumbres, frutos secos y semillas. Verónica Albers es nutricionista en Oviva Explica en entrevista con IPPEN.MEDIA por qué nuestro cuerpo necesita fibra, cuánta debemos consumir diariamente y qué enfermedades se pueden prevenir con ella.

Sra. Albers, ¿qué papel juega la fibra en la salud intestinal?

Verónica Albers es nutricionista en Oviva y sabe por qué la fibra es importante para la salud (avatar). © Oviva

La fibra juega un papel importante en la salud intestinal y debe incluirse en cantidades adecuadas en una dieta equilibrada. Sirven como alimento para las bacterias intestinales y, por lo tanto, promueven el crecimiento y la actividad de las bacterias intestinales “buenas”. Una flora intestinal sana es importante para un sistema inmunológico fuerte y una salud general.

La fibra también fortalece el revestimiento intestinal y, por lo tanto, protege contra infecciones e infecciones. También pueden reducir el riesgo de diversas enfermedades intestinales como cáncer de colon, diverticulosis y enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

Puede encontrar temas de salud más interesantes en el boletín informativo gratuito de 24vita, al que puede suscribirse aquí.

¿Cuál es la diferencia entre fibra soluble e insoluble?

La fibra soluble, especialmente en frutas y verduras, retarda la absorción de azúcar en la sangre y, por tanto, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Además, unen el colesterol en el intestino y favorecen su excreción.

La fibra insoluble, especialmente en los productos integrales, también aumenta el volumen de las heces y, por lo tanto, garantiza una evacuación intestinal suave. Debido a su capacidad de hinchamiento y volumen, la fibra también retiene el agua en los intestinos, lo que hace que las heces sean más resbaladizas y previene el estreñimiento.

Te ayuda a adelgazar: Diez alimentos beneficiosos para el intestino Ver la serie de imágenes

¿Cuánta fibra debes consumir diariamente?

La Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) recomienda que los adultos consuman al menos 30 gramos de fibra al día. Pero tenga cuidado: si no está acostumbrado a consumir grandes cantidades de fibra, debe aumentar la cantidad lentamente. En grandes cantidades, la fibra puede provocar brevemente flatulencias, problemas digestivos o cambios no deseados en las heces. La fibra también quiere hincharse. Por lo tanto, si sigue una dieta rica en fibra, debe beber suficientes líquidos adicionales.

Cuando mucha gente piensa en fibra, piensa en pan integral. ¿Qué contribución puede hacer el pan a una digestión saludable?

Como parte de una dieta equilibrada y cuando se elige correctamente, el pan puede contribuir valiosamente a una digestión saludable. Se prefiere especialmente el pan integral porque es rico en fibra. Ciertos tipos de pan, especialmente el pan de masa madre, contienen prebióticos. Estos componentes nutricionales no digeribles también promueven el crecimiento y la actividad de bacterias intestinales beneficiosas. Además, las bacterias del ácido láctico que se encuentran en el pan de masa madre favorecen la digestión y, por tanto, pueden tener un efecto positivo en la flora intestinal. Sin embargo, conviene evitar el pan que contiene muchos aditivos y conservantes que pueden ejercer presión sobre la flora intestinal.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.