El chef estrella Salt Bay se burla de la celebración de la Copa del Mundo de Argentina

Los jugadores de Argentina alrededor de Lionel Messi celebran su victoria en la Copa del Mundo. En medio a la derecha: el comportamiento de un chef turco me recuerda a Peter Feldman.

DOHA – Aunque el fútbol es un deporte de equipo, antes de que se entregue el trofeo después de la final de la Copa del Mundo de 2022, todos los jugadores argentinos acuden en masa a Lionel Messi. Cuando finalmente se entregó el trofeo, que tomó un poco más de tiempo del necesario debido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al número 10 aparentemente no le gustó una persona: “Salt Bae” Nusret Gökçe.

Salt Bay, mejor conocido por su dramático salado de los Golden Steaks, caminó por el campo en el icónico estadio de Lucille durante las celebraciones, mostrando un gran interés en la Copa del Mundo y recordando. Así, el ex alcalde de Frankfurt, Peter Feldman.

El chef turco Nusred Gokce, apodado “Salt Bay” durante un partido de fútbol entre el AC Milan y el SSC Napoli. (Foto de archivo) © Miguel Medina/AFP

Al igual que Feldman, Koke probablemente pensó que se merecía el trofeo, por alguna razón. Varios videos circulan en línea que muestran a un chef turco probando suerte con Lionel Messi. El capitán de Argentina inicialmente estaba confundido, luego ignoró a Salt Bay, pero luego cedió abiertamente, como se ve en la foto de Koke. Instagram Pruebas, afirmaciones fnp.de.

Salt Bay le arrebata el trofeo de la Copa del Mundo: ‘No eres un campeón’

Después de eso, el chef fue muy criticado en Internet. “No toques la Copa del Mundo. No eres un campeón” y “¿Por qué te aferras a él? [den Pokal] ¿Por qué estás en el campo? No deberías estar allí. Es hora de que los jugadores que trabajan duro, no las celebridades, deambulen y se tomen selfies para su propia publicidad”, decía Koke en varias fotos publicadas por Koke.

De hecho, fotos con el presidente de la FIFA Infantino, algunos internacionales argentinos y el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani adornan el perfil de Instagram de Turquía. Salt Bay finalmente logró hacerse una foto con el objeto de su deseo cuando conoció al mediocampista argentino Ángel Di María. Puedes ver cómo Koke posa con Di María y el trofeo de la Copa del Mundo y emite un atrevido “miau”, que al menos provoca un gesto de “pulgar hacia arriba” del argentino visiblemente confundido.

Momentos después, se ve al Chef tratando de arrebatarle el trofeo al jardinero central Christian Romero y gesticulando al hijo de Romero que el trofeo le pertenece. Hay películas que principalmente tienen fans Interactuar Fráncfort Los escalofríos deberían recorrer su columna vertebral. A diferencia de Salt Bay, era en sí mismo Feldman luego se disculpó por el “robo de la copa”.. Un usuario de Twitter con recuerdos de Peter Feldman resumió el comportamiento como “repugnante”.

Escenario ambiguo: trofeo de la Copa del Mundo “solo para un grupo muy selecto”.

No está claro cómo Salt Bay llegó exactamente a los campeones mundiales recién coronados. Después de todo, según la FIFA, el trofeo de la Copa del Mundo “solo puede ser tocado y sostenido por personas muy selectas”, incluidos jefes de estado y campeones mundiales anteriores y actuales, chefs e influencers que no se mencionan en los estatutos de la asociación.

veces-El periodista Martin Ziegler quiere respuestas directas de la asociación mundial: “Quiero escuchar a la FIFA explicar por qué se permitió que este gran chef entrara al estadio para tomarse una selfie con Messi en la final de la Copa del Mundo”. (nak)