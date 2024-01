El científico Tony Hoare cumple 90 años

gramoHay dos tipos de personas que tienen buenas razones para estar agradecidos con Tony Hoare: primero, todos los que todavía tienen esperanzas puestas en las computadoras, y segundo, todos los que ahora odian cosas como la peste. Las hazañas de Hoare se dividen en cuatro áreas altamente especializadas: a) clasificación de datos, b) verificación formal de programas, c) sistemas concurrentes y, finalmente, d) la teoría axiomática de la programación. Pero todos sus logros individuales surgen de la inflexible perseverancia de este pensador en su convicción de que uno no debe abordar la informática como un tonto que se deja engañar por un nuevo tipo de avión cuyo funcionamiento ni siquiera el piloto entiende. . Sólo porque es rápido.

Charles Anthony Richard Hoare, nacido en Colombo en 1934, hijo de un funcionario colonial británico e hija de un plantador de té, y que fue elevado a la categoría de nobleza por la reina Isabel II en el cambio de milenio por sus servicios al pensamiento computacional, combinó cuatro profesiones que rara vez trabajaban juntas: es aprendiz, filólogo clásico, experto en el pensamiento antiguo, además de filósofo y matemático. Después de graduarse en arqueología en 1956, aprendió ruso en la Marina, estudió informática en Oxford y luego viajó a Moscú, donde tuvo la buena suerte de estudiar con Andrei Nikolayevich Kolmogorov, uno de los matemáticos más importantes de Rusia. La era moderna. La clasificación de Kolmogoro se basa en varias investigaciones básicas; Su simplificación de la teoría de la probabilidad en 1933 fue particularmente trascendental, comparando los fundamentos de la geometría de Euclides utilizando los supuestos más simples (“Si A y B son iguales a C, entonces también son iguales” y similares). Kolmogorov solo necesitaba tres axiomas para justificar las probabilidades: 1.) Las probabilidades se definen como números reales positivos, 2.) Al menos un evento en el espacio de probabilidad tiene probabilidad 1 y, por lo tanto, es seguro. 3.) Para dos eventos incompatibles, la probabilidad de que ocurra una de estas dos cosas es igual a la suma de las probabilidades individuales.

Después de regresar de Moscú, Hoare, alumno de Kolmogorov, ascendió por primera vez en Inglaterra desde el aire enrarecido de la más alta abstracción a las supuestas profundidades de la práctica de la programación e inventó el algoritmo de clasificación rápida a principios de los años 1960, que continúa asegurando el orden (y no sólo científico) en las nuevas ciencias. , versiones mejoradas hasta el día de hoy. “Sé cómo hacerlo, pero no puedo explicarlo”: este eslogan también podría funcionar, pero Hoare, por el contrario, rápidamente quiso asegurarse de que el nuevo software en las etapas de prueba no pasara demasiadas veces. Y durante mucho tiempo, hasta que se desvanezcan las dudas sobre su valor. Esta práctica de prueba todavía se utiliza hoy en día; Sin embargo, Hoare objetó, diciendo que un teorema matemático no se podía demostrar introduciendo los primeros miles de números naturales y eventualmente obteniendo suficientes, sino siguiendo todos los pasos desde los axiomas infalsables hasta el teorema (Euclid y Kolmogorov asintieron con la cabeza).

Como filósofos y pasta.

La “verificación formal” de los programas basados ​​en esto ha sido su principal preocupación práctica desde la primera circular similar a un manifiesto de Hoare en 1967. Sólo es posible adivinar cuánta negligencia, habilidad y alboroto avergonzó o incluso evitó. No tenía en absoluto claro que el esfuerzo de simplificación que requerían sus ideas a la hora de dividir las tareas informáticas estuviera en tensión con la complejidad de su realidad cotidiana. Uno de los típicos momentos de exasperación en este campo es la sincronicidad que siempre va ligada a algo que Hoare y su colega Edsger Dijkstra crearon con la bella parábola sobre los filósofos y la pasta para iluminar.