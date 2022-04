El comediante explica después de la broma del nocaut y la selfie con Luke Mockridge

Colonia La actriz y comediante Joyce Elg respondió a los comentarios negativos en su publicación de Instagram con el comediante Luke Mockridge el martes por la noche y recibió más críticas por ello.

La publicación supuestamente humorística fue muy criticada, especialmente en Twitter e Instagram. Algunas celebridades también comentaron la publicación. Antecedentes de las críticas: la editora y comediante Ines Anioli acusó a su exnovio, Luke Mockridge, de intento de violación. En consecuencia, la revista de noticias Spiegel informó el año pasado sobre otras mujeres que describieron encuentros con Mockridge en los que él no habría podido controlarse. Después de permanecer inicialmente en silencio y retirarse temporalmente del público en 2021, Mockridge ha desestimado públicamente las acusaciones. La oficina del fiscal general responsable en Colonia abandonó la investigación de Mucridge por violación después de diez meses porque no asumieron que el acusado sería condenado sobre la base de las pruebas disponibles.

Estaba claro para ella que no todo el mundo encontraría divertido este dicho. “Mi sentido del humor tiene pocos límites y eso lo apoyo. Esto fue solo un casual… Si interpreté más de lo que dije es por su percepción personal, no por lo que quiero decir”, dijo el de 38 años. antiguo. Este complemento ha sido ampliamente comentado negativamente. Sobre todo, el argumento de Ilg a favor de la libertad del sarcasmo y la “broma” ha sido criticado en relación con el hashtag “FreedomOfHumour”. Entre otras cosas, la autora Sophie Basman habló con un video.

El martes por la noche, Ilg informó sobre otra publicación en Instagram; sin embargo, se centró principalmente en las reacciones a sus publicaciones y no en la broma en sí. “¿No deberíamos hablar tanto de los límites de la tormenta como de los límites del humor?”, pregunta Ilg. Se da cuenta de que una broma parecía “demasiado extrema” para algunos, escribió la mujer de 38 años, pero también se pregunta si lo que se está haciendo ahora no es excesivo. “La gente que ama la muerte desea”. Ella desea una conversación abierta: “Hable con los demás en lugar de entre sí”. Ilg dice que ya tiene una idea de cómo quiere hacerlo. Ella declara: “Algo vendrá pronto”.

La artista y comediante también compartió en su historia de Instagram la historia del comediante Faisal Al-Kousi, quien previamente comentó la primera publicación de Ilg con la frase “El que ríe es el más cercano a la iluminación” – Bodhisal y a cambio obtuvo algunas reacciones negativas de usuarios . El comediante dice en su historia: “Lo que pasa mucho es que la gente dice ‘No me puedo reír de eso, por eso Faisal, tú tampoco deberías reírte de eso'”, y luego señala a Ilg ya como la interpretación. de libertad de dicha sátira y humor para decirlas. “Si tuviera cáncer, sería el primero en bromear al respecto”, dice Faisal. Y agrega: “Lo que también escucho mucho es: ‘La comedia conoce sus límites’. No, tu comedia conoce sus límites. El arte no tiene límites, no lo ha sido ni lo será nunca (…). Yo no soy responsable”. por tus malditos sentimientos.” .