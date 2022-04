Muere la estrella de ‘Mad Men’ Robert Morse (90): el ganador del premio Tony ha fallecido después de una enfermedad

Luto por Robert Morse: El actor y ganador del Premio Tony, conocido entre otras cosas por la exitosa serie “Mad Men”, ha muerto a la edad de 90 años.

Robert Morse, el actor ganador del premio Tony y actor de “Mad Men”, falleció en su casa el miércoles por la noche después de una larga enfermedad. Su agencia lo confirmó a ABC, entre otros. Inicialmente, no se conocían más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

“Gran talento y gran espíritu”

Y otros medios estadounidenses informaron de la muerte, citando al productor Larry Karaszewski, amigo de Robert Morse, quien lo elogió en Twitter y lo describió como “un gran talento y un espíritu maravilloso”. El actor tenía 90 años.

Nacido en Massachusetts en 1931, Robert Morse ganó un premio Tony en 1961 por su papel en el musical de Broadway How to Succeed in Business Without Really Trying. Recibió otro premio teatral por su interpretación del escritor Truman Capote en “True”.

De 2007 a 2015 protagonizó la película “Mad Men”.

En su vejez, Robert Morse recuperó la atención por su papel como jefe de una extravagante agencia de publicidad en Nueva York en la exitosa serie Mad Men. Interpretó a Bert Cooper del 2007 al 2015.

En 2016, Robert Morse estuvo frente a la cámara por última vez, en la serie “The Company”. Después de eso, el actor solo asumió papeles de actuación de voz. Por ejemplo, en “Teen Titans Go!” Por ejemplo la voz de Santa.

A Robert Morse le sobreviven su esposa Elizabeth Roberts, con quien ha estado casado desde 1989, y cinco hijos: su hijo Charlie y sus hijas Robin, Andrea, Hillary y Allen.