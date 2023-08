El Cuarteto Wolfenbüttel en la Copa del Mundo de Baloncesto Sénior

El trío Wolfenbüttel para Argentina en la categoría de 75 años o más (desde la izquierda): Peter Ammon, Jürgen Vollers y Burkard Junker. Foto: Frank Wostman

19/08/2023 13:34

Wolfenbuttel. Para cuatro basquetbolistas de Wolfenbütteler, la “aventura argentina” comienza estos días. Vuelan a Sudamérica, donde del 25 de agosto al 3 de septiembre se realizará el campeonato mundial de selecciones mayores. El campo de salida es más grande que nunca: por primera vez hay una división de edad de mujeres de 65+ y una de hombres de 80+ con dos equipos que buscan competir.





Trixie Greiske es una de las opciones extendidas, al menos en papel. El año pasado formó parte del equipo de Alemania 2 que sorpresivamente se proclamó campeón de Europa en Málaga/España. Esta vez juega con AK65 para Alemania 1: “Mi equipo anterior no fichó por Argentina y los demás me preguntaron si quería ir con ellos”. Un honor y una distinción para la chica de Wolfenbüttel, aunque no se vea a sí misma como una gran actriz. “Definitivamente hay mejores personas que yo en Alemania. Pero tiene que ser fuera del campo”. Es un jugador de equipo y un jugador de rol con el que puede contar. “Especialmente en el sector senior, se trata de empatía: tenemos que estar en armonía juntos”.

Veamos qué pasa

Oportunamente, Trixie Greiske era parte de un cuarteto de su tripulación que ya se había desplegado varios días después del vuelo directo a Frankfurt/Buenos Aires para ver la capital argentina. Las cosas se ponen serias el fin de semana. “No puedo decir mucho sobre nuestros objetivos, veremos qué sucede”. Después de todo, este es su décimo torneo senior, habiendo ganado el título europeo dos veces (2019 Maribor, 2022 Málaga). “Sin embargo, Argentina estuvo en el Campeonato de Europa el año pasado y fuera del torneo nos ganaron cabeza y hombros”. Por otro lado: “Alemania 1 se proclamó campeona del mundo hace unos años. Mucho depende de los seniors del día y de las posibles lesiones”.



Beatrix Greiske (AK65) con camiseta nacional. Foto: Privada

Está en juego la participación en el Mundial

Jürgen “Latte” Wohlers puede cantar una canción dolorosa al respecto. El ex internacional récord decidió regresar a la competencia senior este año por primera vez después de una larga pausa. “En realidad, después de nuestro título alemán Ü65 en 2013, terminé este título”. Pero ahora le atraía el viaje de larga distancia con el Ü75 (“¿Cuándo más puedo venir a Argentina?”), y su esposa Bettina se unió al pequeño grupo. “Tenía muchas ganas de pasar un buen par de semanas en Sudamérica con mis viejos amigos Peter Ammon y Burkhart Junger”.

La conmoción fue aún mayor hace tres semanas cuando los Voller se vieron envueltos en un accidente en su casa y sufrieron una hemorragia grave en la frente. “Tuvo que recibir puntos de sutura y fue expulsada del juego durante 14 días”. A veces también se le cancelaba el Mundial. “No fue tan malo, pero toda mi preparación se desperdició”. Después de todo, tenía dos sesiones de entrenamiento a la semana con Ammon y Junger durante meses y jugaba mucho al tenis. “Más importante aún, el accidente nos costó dos amigos; habrían sido cruciales para que me instalara con otros muchachos como estudiante de primer año”.

esperanza de competencia

En este punto, Burkard Juncker da el visto bueno. “De la forma en que lo veo, Jurgen estará entre los cinco iniciales, al igual que Peter, es un jugador diferente”. Obviamente, esto se aplica a todo el trío, ya que los Wolfenbüttelers forman el bloque más grande en este “equipo nacional”, que se basa únicamente en la invitación individual. Pero Junger confirma el punto de Trixie Greiske: “Los sudamericanos son difíciles de juzgar”. Alemania juega en un grupo con Brasil 2° y Chile 3°. “Todos se conocen desde hace años. Con suerte, encontraremos a uno o dos”.

Cada equipo dispondrá de un mínimo de cuatro partidos, que se desarrollarán a tiempo completo (4×10 min). La única concesión es a la edad de los jugadores: “La regla de los 8 segundos no se aplica, y el reloj de 24 segundos para un ataque solo comienza después de cruzar la línea central”. Por cierto, Burkhardt Junker ve a EE. UU. y Australia como grandes favoritos. “Nos conocemos desde hace años, han estado jugando juntos durante 50 años y todos están muy animados”. Los enemigos generalmente reciben disparos desde la distancia, ya que cualquiera que esté solo seguramente será golpeado. “Además, a esa edad siguen jugando a las etiquetas, eso es realmente respetable”.

De ahí que el proyecto turístico adquiera un estatus importante. “Queremos ver las famosas Cataratas del Iguazú, conocemos a Elisa Schales, con quien nos casamos en Buenos Aires, y ya sabemos dónde está la cerveza más barata”, se ríe Junker.

