El Proyecto Hermanas en Argentina: Ayudando a Indígenas Inocentes Encarcelados

Sor Magdalena Sophia Kisner de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús en América Latina pasó su vida ayudando a los marginados. Ayudó a personas tribales indocumentadas y niños con discapacidades, para quienes abrió un centro de capacitación.





Por Carla Lima

La llevaron a la cárcel. Los Vichy, miembros de una comunidad indígena del norte de Argentina, fueron secuestrados de sus tierras y encarcelados. Corría el año 1976. La dictadura militar decidió detenerlos porque no tenían documentos de identidad. Hasta ese momento vivían allí sin necesidad de documentos: tenían un nombre propio en su cultura y todos se conocían. Incluso las autoridades de la ciudad no les pidieron identificación hasta entonces.

Ese mismo día, la Hermana Magdalena Sofía ingresó al Comisariado sin ser invitada. Miró al oficial de policía a los ojos y le dijo: “¡Estos son inocentes!”. y dijo: “¡Nunca te preocupaste por ellos! ¡por favor! Me ocuparé del registro de todos en la oficina de registro”. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la reacción. El silbato del jefe de policía se escuchó de inmediato en las habitaciones más alejadas. Luego se volvió hacia sus policías y ordenó: “Les presento a sor Magdalena Sofía. Ella se encarga del registro en la oficina de registro. ¡No molestes a nadie! ¡No molesten a los nativos!”

Un clérigo argentino ayuda a los desfavorecidos

Hace unos días, la congregación solicitó a las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús encontrar la manera de registrar en el registro civil a los grupos indígenas de la zona Mosconi en Salta (Argentina). Las religiosas no dejaron sin respuesta esta demanda, que se había vuelto imperativa debido a los cambios de gobierno, pero muchas de ellas no tenían la nacionalidad argentina, requisito indispensable para ocupar cargos públicos. Sor Magdalena Sophia se hizo cargo entonces. “Pasé una semana entera educándome. Preparé los formularios. Teníamos una camioneta con tracción en las cuatro ruedas para ir a las montañas a negociar las piscinas de agua”, explica. Registraron a todos los miembros de la comunidad de Vichy en la oficina de registro. sus actividades misioneras y de escolta en la zona en cuestión.

La pieza describe el espíritu de servicio de Magdalena Sophia Kisner, nacida en 1936 en la Pampa, Argentina, en una colonia donde sólo se hablaba alemán. De hecho, de pequeña tuvo problemas para desenvolverse en la escuela porque no entendía el castellano. Quizás fue entonces cuando desarrolló su sensibilidad a la asimilación que surgiría años después. Ha dedicado su vida a la educación, como profesor de historia, de escuela primaria o en funciones de liderazgo, pero a medida que se acerca la jubilación, se enfrenta a un nuevo desafío. Informa que en contra de su voluntad y bajo la presión del pueblo y su comunidad, abrió un centro educativo para niños discapacitados en Villa Jardín, Lans (Buenos Aires). Para ello se formó primero en el Centro Ann Sullivan de Perú, experiencia que la transformó. Ella recuerda haber aprendido allí que su misión debe ser formar no solo a los niños bajo su cuidado, sino también a sus familias y comunidades, y se da cuenta de que la base de su ministerio es que todos tenemos dones diferentes. Nos enriquece la singularidad de cada individuo.





Un homenaje a la ahora jubilada Hna. Magdalena Sophia Kisner – en honor al 25 aniversario de la escuela que ella fundó

Así fundó el Colegio San Francisco, que se dedica a los niños ya la construcción de sus familias, a partir del entorno desfavorecido en el que viven. Para lograrlo, la Hna. Magdalena comenzó a implementar su sueño: “Necesitamos un ambiente educativo donde todos los miembros estén involucrados en la educación, no solo en el aula, sino en todo: en la cocina, limpieza, en los pasillos, en la paredes Todo por la educación. Nadie es responsable de las circunstancias en las que nace”, escribe con lápiz en su cuaderno. Con la ayuda de otras hermanas de su congregación, pudo diseñar un plan integral. “Tenemos planes para fundaciones nacionales e internacionales. El consejo me ha ayudado mucho”, repite agradecida. Una tras otra, las actividades se vinculan en un proceso consistente.





Centro de Atención Escolar, La Rioja, 1997

Inicialmente, la escuela estaba ubicada en un salón de una iglesia cercana, donde un psiquiatra diagnosticaba y prescribía tratamientos. El párroco ofreció el lugar porque el corazón de la comunidad estaba preocupado porque los niños discapacitados no estaban siendo atendidos. Pero pronto el espacio disponible resultó insuficiente y se hizo necesario mudarse a un sitio más grande para construir un edificio y crear un jardín para la comodidad de los niños. Fue en este ambiente de pobreza que nació la escuela libre.





Sor Magdalena Sophia Kisner, Rectora de la Escuela Secundaria, 9 de julio de 1985

Una de esas primeras maestras de primaria decía: “La Hna. ‘Magda’ siempre era la primera en llegar, recibirnos cuando todo estuviera limpio y limpiar el patio con baldes de agua”. “¡Si le digo a mi hijo que no puede ir a la escuela si se porta mal, comienza a llorar!” También recordó a una madre que decía que la escuela no era aburrida, sino divertida. La monja creó tal “forma de existencia” que “todos conocen a todos, sabemos los nombres de todos los padres”, dice conmovedora la autora. Magda defendió a los niños: “No es culpa de ellos que nacieran en condiciones especiales”, repetía. Fue una incansable defensora del derecho de amar a los niños a la dignidad, y los estudiantes se sintieron cómodos, felizmente comprometidos y afirmaron su lugar en un mundo a veces invisible. Y para la hermana era una manera de vivir como una persona santa, con un agradecimiento especial a su comunidad: “Las hermanas me rodeaban de mucho cariño, mucho amor, y yo soñaba con eso, y esa era la vida que yo quería: vivir ser monja

