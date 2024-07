El desastre de la calefacción continúa: un fabricante de bombas de calor se queda corto

Página principal un trabajo

de: Amy Walker

La industria de la calefacción atraviesa actualmente tiempos difíciles. © Wolfgang María Weber/Imago

La incertidumbre de los consumidores tiene un enorme impacto en la industria de la calefacción. El gran fabricante de calefacción Viessmann anuncia empleo a corto plazo.

Allendorf – Aunque se consideran un elemento fundamental en el proceso de conversión de calor, la industria de las bombas de calor no va por buen camino. Según estimaciones actuales, de las 500.000 bombas de calor por año que el gobierno federal ha fijado como objetivo para la industria, sólo quedarán 200.000, si se concreta. Se supone que la caída de la demanda se debe a las discusiones sobre la ley de calefacción (Ley de energía para la construcción, GEG) del año pasado.

Viessmann anuncia el trabajo por poco tiempo: los consumidores no están seguros de las bombas de calor

Los consumidores están preocupados por las discusiones acaloradas. Las personas inseguras no compran sistemas de calefacción caros. Sobre todo, no lo harán si la financiación estatal no se paga antes de septiembre de 2024. ¿Por qué comprar ahora si hay que adelantar dinero hasta el otoño? Para muchas personas se trata de una gran cantidad de dinero, por lo que ahora están esperando.

Esto es tóxico para la industria. Porque si no vende suficientes bombas de calor, tarde o temprano lo notará en su balance y tendrá que empezar a ahorrar. Esto es exactamente lo que algunas empresas están haciendo ahora. Viessmann ahora ha sido agregado Allendorf. como aquí Citando a la empresa informó.Viessmann registró contratos de corta duración para algunos de sus empleados a partir del 1 de julio de 2024. Allendorf emplea a 4.000 personas. Sin embargo, “no todos” serán enviados a trabajar por un corto período.

Trabajo de corta duración en el fabricante de bombas de calor Viessmann: otras empresas de calefacción ya han dado este paso

dijo Vanessa Antti, jefa de comunicaciones de Viessmann aquí de IPPEN.MEDIA El viernes 28 de junio, el breve trabajo afectó a la productora Viessmann Werke Allendorf GmbH en la sede de Allendorf, “tanto en el ámbito directo como indirecto (administrativo)”. Los trabajos de corta duración están previstos para julio y agosto.

“Se tomarán más decisiones sobre el uso de jornada reducida dependiendo de la situación del mercado. El acuerdo operativo firmado prevé una planificación de seguridad para un año”, dijo Ante.

Cuando se le preguntó sobre los motivos del recorte, la empresa se limitó a responder: “Hay algunos vientos en contra en Europa a corto plazo, pero Viessmann Climate Solutions está firmemente convencido de que la tendencia a largo plazo hacia la electrificación y la sostenibilidad ofrece una oportunidad sin precedentes”. Sostenemos que “estamos en una posición ideal para lograr este crecimiento”.

Además de Visman, sus principales competidores Vilant y Stable Eltron se vieron obligados a registrar un trabajo de corta duración.

La industria de las bombas de calor espera un cambio de rumbo

A raíz de la controversia sobre la calefacción en 2023, Wiesmann se convirtió temporalmente en un símbolo del conflicto cuando la empresa familiar anunció que vendería su negocio de calefacción a la empresa estadounidense Carrier Global. Luego se cerró el trato por valor de doce mil millones de euros. El área de soluciones climáticas incluye, entre otros, calderas de calefacción de gas y gasóleo, bombas de calor, calderas de combustible sólido y energía solar térmica, pero también sistemas de calefacción hidroeléctricos, sistemas de agua caliente y sistemas de ventilación de viviendas.

La esperanza de Wiesman (y de todos los demás fabricantes de bombas de calor) era que se cumplieran los nuevos requisitos políticos. Un aumento en la demanda de bombas de calor conduciría. Para aumentar la producción se hicieron muchas inversiones en todas partes, lo que también fue una de las razones por las que los Viessmann vendieron el negocio de aire acondicionado. El argumento es que Carrier Global ya tiene mucha experiencia en producción de gran volumen. Otros fabricantes, como Vaillant, han establecido nuevas y grandes instalaciones de producción en el extranjero.

Colapso de la demanda de bombas de calor: “mitos, polarización y populismo”

Y ahora esto: la demanda flaquea. Los calefactores vendieron casi un tercio menos de sistemas en Alemania en los primeros tres meses de 2024 que el año pasado. La Asociación Federal de la Industria Alemana de la Calefacción (BDH) informó que las ventas cayeron un 29 por ciento a 217.500 sistemas. Las ventas de bombas de calor cayeron un 52 por ciento y las ventas de sistemas de biomasa un 81 por ciento. En cuanto a la calefacción a gas, el descenso alcanzó el 17 por ciento. Sólo la calefacción por gasóleo aumentó un 27 por ciento, hasta 27.500 sistemas. Un desastre para el sector, que ve a funcionarios en el Berlín político, pero también en los medios de comunicación. Además, constantemente se añaden nuevas regulaciones, como la prohibición de los gases fluorados a partir de 2027, lo que probablemente tendrá consecuencias para la industria.

el Semana de trabajo “Lo que ocurrió en torno a la bomba de calor es insuperable en términos de dramatismo”, afirmó Max Wiesmann hace unas semanas. […] Se ha eliminado la tecnología que ha demostrado ser más eficiente y que tiene ventajas. “Me sorprendieron los mitos que se difundieron y la polarización y el populismo que se produjeron”. Considerando el breve trabajo reportado sobre Weizman, su incredulidad no ha disminuido.