El editor de la nueva mina de Putin aterroriza a Ucrania

Un instructor muestra a los soldados ucranianos diferentes tipos de granadas y minas durante ejercicios tácticos y operativos cerca de Kharkiv. Es posible que Rusia esté añadiendo nuevas capas de minas. (Foto de archivo) © Ukrinform/dpa

Se ha detectado una rara capa de minas en Rusia y probablemente se esté acercando al frente ucraniano. Puede llenar vastas áreas de minas en poco tiempo.

TVER – “Esto es un infierno de 20 kilómetros”, dijo Mark Kimmitt al New York Times Interesado en el comercio Al comienzo de la contraofensiva en la guerra de Ucrania hace exactamente un año. El ex general de brigada estadounidense se refería a las líneas defensivas de los invasores rusos. Añadió que no tenía dudas de que superar sitios defensivos llenos de minas “pueden ser las batallas más difíciles fuera de las ciudades”.

Por lo tanto, Ucrania está tratando de encontrar puntos débiles en los campos minados y utilizarlos. Rusia puede ahora sentir la necesidad de refugiarse en Járkov y ponerse a la defensiva.

Un vehículo de combate poco común fue avistado en Rusia, acercándose al frente ucraniano

Es apropiado que ahora se haya avistado un vehículo de combate poco común en la región rusa de Tver, al noroeste de Moscú, según la revista. Defensa rápida Reportado – UMZ-G: Un sistema de colocación de minas accionado por cadena sobre un chasis T-72, que técnicamente todavía está en desarrollo, pero al menos parece estar cerca de su introducción. “El objetivo ruso era avanzar hacia Járkov al menos dentro del alcance de la artillería; no capturar la ciudad en sí, porque logísticamente no serían capaces de hacerlo, sino avanzar lo suficientemente lejos como para poder amenazar de manera confiable la ciudad o bombardearla de manera confiable. ”, afirma Markus Cube. ZDF. “Sin embargo, el avance fue muy fuerte y se detuvo muy rápidamente. Avanzaron a unos tres o cuatro kilómetros de la frontera con Ucrania, y luego fueron detenidos”, explica Cube, explicando la situación de los rusos.

¿Los campos minados en Ucrania son el método preferido de Putin?

economista militar Instituto Federal de Tecnología En Zurich hablando ZDF Sobre los conflictos en el triángulo de las localidades de Kharkiv, Liptsy y Vovchansk. Si las fuerzas de Vladimir Putin intentan impedir que Ucrania sea expulsada de la zona de amortiguamiento que desea, los campos minados serán el arma preferida.

En 2019, Rusia presentó en el foro técnico-militar internacional “Ejército 2019” una nueva generación de lanzaminas: dos de ellos con ruedas, el más pesado, el UMZ-G, que gira sobre el chasis de los tanques T-72 y T-90. y actuar como un sistema de colocación de minas controlado remotamente. El vehículo blindado pesa más de 40 toneladas y lleva nueve lanzadores, cada uno con nueve tubos para 270 pistas de minas. La revista escribió que la movilidad del vehículo debería ser igual a la de los principales tanques de batalla. Gran Guerra.

La nueva arma de Putin: lluvia explosiva contra tanques, soldados o ambos

El modelo básico desarrollado sobre la base del chasis de tanque existente se llama Gran Guerra Como multifuncional. El escudo frontal tuvo que ceder y el sistema quedó controlado por dos soldados, el conductor y el operador. Sin embargo, el blindaje debe poder resistir el fuego de ametralladoras pesadas.

Un vehículo blindado de orugas de este tipo se utilizará no sólo como lanzador de misiles. Se puede construir un vehículo para proteger a personas, comandantes o heridos, junto con el equipo necesario, desde comunicaciones hasta diversas armas. “Las características de rendimiento relativamente altas de modelos tan diferentes se complementarán con las ventajas de una plataforma unificada”, afirma. Gran Guerra.

Sin embargo, la revista rusa habló de ver sólo prototipos en la feria. La fecha de asignación sigue sin mencionarse. El vehículo está diseñado para la colocación remota de campos minados antitanques, antipersonal y mixtos desde una franja de minas con el posterior registro de las coordenadas del campo minado, así como la posibilidad de determinar el tiempo de autodestrucción de las minas mediante los escritos de control de minas. . reconocimiento del ejército.

Según información de la revista, UMZ-G puede operar de forma independiente o como parte de un grupo de combate. Se crea un campo minado por orden del personal y se informa digitalmente reconocimiento del ejército “Al finalizar una misión minera, se genera automáticamente un mapa del campo minado y se transmite electrónicamente al centro de comando a través del Sistema Unificado de Gestión Táctica”, escribe.

Trampa mortal en Ucrania: el miedo se apodera de muchos campos de fútbol

alto reconocimiento del ejército La longitud máxima de un campo minado con carga primaria UMG-Z y minas antipersonal explosivas es de 3200 metros; Minas antipersonal: 5.000 metros; Minas antitanque – 600 metros. La mina única puede diseñarse con un alcance máximo de 40 metros y una velocidad de 40 kilómetros por hora. Los campos minados creados tienen hasta 240 metros de profundidad.

Con el nuevo equipamiento el ejército ruso puede sembrar minas en varios campos de fútbol en poco tiempo

“Estos son básicamente lanzadores de cohetes múltiples, por lo que en lugar de explosivos en la ojiva, tienen un grupo de minas que explotan en el aire y luego caen al suelo. Sí, y por eso los rusos deberían poder hacerlo. colocar minas en zonas extensas – Estamos hablando de muchos campos de fútbol – en un período de tiempo muy corto y, por supuesto, desde una distancia segura”, escribió Jörg Römer para Espejo Sobre el trabajo de la capa de minas blindadas.

Según él, las operaciones mineras masivas llevadas a cabo por las fuerzas rusas y su lento avance bajo la constante amenaza de muerte también tuvieron un impacto psicológico en los defensores ucranianos: los soldados temían ser gravemente heridos o muertos por las minas traicioneras, dijo. Romer.

ForbesEl autor David Ax explica la doctrina soviética de colocación de campos minados en la que los ingenieros intentan colocar campos minados defensivos antes de un ataque enemigo esperado. Los campos minados son estrechos y largos como una carretera, a diferencia de una valla, que es ancha y estrecha. Los campos individuales se colocarán uno al lado del otro.

El vehículo que ha aparecido ahora podría significar una nueva necesidad de campos minados en las operaciones de combate: entre la demostración del prototipo y la situación actual de la guerra de Ucrania, casi no se ha publicado ninguna información sobre el sistema. Defensa rápida El hecho de que las Fuerzas Armadas rusas hayan desplegado uno o más sistemas UMZ-G dentro de Rusia se interpreta como un indicio de que “el trabajo en esta capa de minas se ha reanudado debido a la creciente demanda de este tipo de equipos en el frente ucraniano”, señala la revista. escribió.

El sueño del lanzador de minas: los soldados ucranianos podrían duplicar el número de muertos en Rusia

Parece que Ucrania también quiere confiar en estos sistemas. Defensa rápida Actualmente, se informa que los soldados ucranianos esperan “que el uso de estos sistemas pueda aumentar significativamente la eficacia de las operaciones de defensa ucranianas”. Es posible que los rusos tengan que pagar el doble de víctimas debido a la naturaleza de sus ataques contra los campos minados colocados por Ucrania. Según fuentes ucranianas, los lanzadores de minas por control remoto han demostrado ser eficaces contra los invasores rusos, especialmente durante la contraofensiva ucraniana en el verano de 2023. Ahora parece haber una amenaza de una consolidación similar del frente en Járkov y de un aumento de los agresores rusos. Escondido detrás de campos minados profundamente arraigados.

La población civil sufre por los lanzadores de minas en la guerra de Ucrania: “zonas a las que nadie quiere ir”

Sin embargo, la población civil también sufre las lluvias explosivas provocadas por los proyectiles de mortero: “Algunas zonas alrededor de Kharkiv y Dnipro en el este y Mikulev y Kherson en el sur de Ucrania están aisladas del resto del país debido a los bombardeos y la contaminación con minas y proyectiles. municiones sin detonar”, afirma Eva Maria Fischer. periódico evangélico.

Jefe del departamento político de la Organización de Ayuda Handicap Internacional (HI) Alemania Después de más de dos años de guerra en Ucrania, hay muchas bombas y minas sin detonar acechando en algunas zonas, lo que ha restringido gravemente el alcance del movimiento de la gente. Las personas mayores y, en particular, las personas con discapacidad se quedan en sus casas y ya no pueden salir, y los ayudantes también corren peligro de muerte, añade Fisher: “Son zonas a las que nadie quiere ir porque son de muy difícil acceso. “