“Serás parte de la guerra”

Las tensiones entre la milicia de Hezbolá e Israel amenazan con empeorar. Hezbollah advierte que Chipre, miembro de la Unión Europea, también puede caer en el fuego cruzado.

BEIRUT – Si estalla la guerra entre el Líbano e Israel, cualquier país de la Unión Europea también podría caer en el fuego cruzado entre los dos países de Oriente Medio. Al menos esto es lo que anunció el líder de la milicia chiita proiraní Hezbollah, Hassan Nasrallah.

En un nuevo discurso el miércoles (19 de junio), Nasrallah amenazó con que “Chipre también será parte de esta guerra” si los aeropuertos y las bases militares de Chipre apoyan a Israel contra Hezbolá. Israel había amenazado anteriormente con que la guerra con las milicias libanesas estaba cada vez más cerca, según la radio estadounidense. cnn mencionado.

Desde que Israel ha estado en guerra con el movimiento islamista extremista Hamás, la milicia de Hezbolá ha disparado repetidamente misiles y aviones no tripulados contra Israel. Al mismo tiempo, el ejército israelí pudo eliminar a muchos combatientes y líderes de la milicia mediante ataques aéreos. Un portavoz militar israelí advirtió el lunes sobre una escalada de violencia que eventualmente podría conducir a una guerra abierta: la región está “al borde de una escalada importante que podría tener consecuencias devastadoras”.

Miembros de Hezbollah durante una maniobra militar en el Líbano (foto de archivo de mayo de 2023) © Anwar Amro/AFP

Chipre está al alcance de Hezbolá: el presidente responde a la incomprensión con amenazas

Chipre está situado a sólo 250 kilómetros de la frontera libanesa y, por tanto, dentro del alcance de los misiles de Hezbolá. La afirmación de la milicia es que los soldados israelíes están realizando entrenamiento militar en la isla en lugares geográficamente similares al sur del Líbano, para entrenarse para el ataque. Además, si Hezbolá destruye aeropuertos y bases israelíes, Israel podría buscar refugio en Chipre. Chipre, Grecia e Israel han sido importantes aliados en el Mediterráneo durante muchos años.

Nikos Christodoulides, presidente chipriota, subrayó el miércoles en respuesta a la amenaza de Hezbolá que “Chipre no participa en los conflictos militares y se posiciona como parte de la solución, no del problema”. “Nuestro corredor humanitario es una prueba de nuestro compromiso”, subrayó Christodoulides. paz y estabilidad, el papel de Chipre como apoyo humanitario en la región es “reconocido globalmente, especialmente en el mundo árabe”. El presidente continuó: “Tales declaraciones no son positivas y no corresponden a la realidad. Chipre no participa en operaciones militares. “

Las tensiones entre Israel y el Líbano volvieron a escalar cuando Hezbolá publicó el martes un vídeo de nueve minutos con un dron. La grabación de vídeo muestra objetivos civiles y militares alrededor y dentro de la ciudad israelí de Haifa, que podrían representar objetivos potenciales para nuevos ataques con cohetes por parte de la milicia Hezbolá: una clara amenaza para Israel.

Las tensiones entre Israel y Hezbollah están aumentando: Israel se está preparando para la guerra

Israel se está preparando para la guerra con su vecino si fallan todas las condiciones diplomáticas. El ejército israelí dijo en un comunicado que posibles planes de ataque ya han sido aprobados y verificados. Sin embargo, esto no significa que esto conducirá inevitablemente a una guerra, sólo significa que Israel está adecuadamente preparado para tal escenario.

La Guerra del Líbano de 2006 muestra cómo podría ser una guerra entre Hezbollah e Israel, ya que el conflicto duró 34 días y terminó con un alto el fuego. Israel surgió como el claro ganador. Pero desde entonces, Hezbollah ha podido armarse significativamente con el apoyo iraní y adquirir experiencia militar en la guerra siria. La política exterior mencionado.

Si estalla la guerra entre Israel y la milicia de Hezbolá, el Ministro de Defensa israelí, Joao Galante, ha advertido urgentemente a la milicia: Israel “devolverá al Líbano a la edad de piedra”. (Señor)