El estrés pandémico hace que los cerebros de los adolescentes envejezcan más rápido

La pandemia de COVID-19 no solo ha empeorado la salud mental de los adolescentes, sino también el envejecimiento físico de sus cerebros.

Esto es según una nueva investigación realizada por un equipo de la Universidad de Stanford en los EE. UU., Publicada el jueves en la revista Revista de Psiquiatría Biológica Publicado: Ciencia Abierta Global.

siempre mas Resultados de la investigacion Se ha demostrado que la pandemia ha afectado gravemente la salud mental de los jóvenes de todo el mundo. El cierre de escuelas ha afectado especialmente el bienestar emocional de niños y jóvenes.

Sin embargo, los nuevos hallazgos sugieren que los factores estresantes provocados por la pandemia no solo han afectado la salud mental de los jóvenes. Sus cerebros también han cambiado físicamente, haciendo que sus estructuras cerebrales parezcan varios años más viejas que sus contrapartes antes de la pandemia.

Los investigadores compararon resonancias magnéticas de 81 adolescentes tomadas antes de la pandemia con las de 82 adolescentes tomadas en el Área de la Bahía de San Francisco entre octubre de 2020 y marzo de 2022, durante la pandemia pero después de que se levantó el bloqueo de donde procedían todos los adolescentes.

De estos, emparejaron a 64 participantes en cada grupo por factores como la edad y el género.

Descubrieron que, en comparación con los adolescentes estudiados antes de la pandemia, los adolescentes estudiados después del encierro no solo tenían problemas de salud mental internalizados más graves, sino que también tenían un grosor cortical reducido, un mayor volumen en el hipocampo y la amígdala y una edad cerebral más avanzada. Sus cerebros habían envejecido prematuramente.

Después del confinamiento, los adultos jóvenes mostraron características neuroanatómicas más propias de los ancianos o de aquellos que tuvieron experiencias estresantes en la infancia.

‘Sus cerebros han cambiado’

Originalmente, el equipo no quería estudiar cómo la pandemia afectaba las estructuras cerebrales de los adultos jóvenes.

Los niños del estudio en realidad formaban parte de un grupo de prueba más grande para un estudio a largo plazo de la depresión durante la pubertad.

Pero luego llegó el COVID-19, y los investigadores no pudieron obtener resonancias magnéticas programadas con regularidad.

Una vez que pudieron reanudar sus escaneos cerebrales, se dieron cuenta de que no podían continuar donde lo habían dejado.

“Teníamos una gran brecha ahora”, dijo a Euronews Ian Gottlieb, profesor de psicología en la Universidad de Stanford y autor principal del estudio.

“Pudimos descubrir cómo controlar estadísticamente esta brecha… pero eso supone que los niños son los mismos ahora que antes de la pandemia. No estábamos seguros de si ese era el caso”.

“Ya sabíamos que estos niños tenían tasas más altas de depresión, ansiedad y tristeza después del encierro”, dijo.

Pero lo que no sabíamos era si sus cerebros cambiaron o no. Y sus cerebros cambiaron.

Según los investigadores, estos cambios acelerados en la “edad del cerebro” solo se han producido hasta ahora en niños que han estado expuestos a la violencia, el abandono o la vulnerabilidad familiar.

“Todavía no sabemos mucho sobre lo que significan estos cambios cerebrales o cuánto duran en los adolescentes incluidos en este estudio”, dijo Gottlieb.

“No hay un grupo de comparación, por lo que dentro de cinco años no podrá comparar a estos niños con niños que no tuvieron la pandemia, porque no existen”, dijo.

¿Cuáles son los efectos de los cambios?

Aunque los cambios físicos en el cerebro parecen serios, Gottlieb enfatizó que no sabemos mucho sobre los efectos a largo plazo de estos cambios en los adolescentes.

“Puede ser porque envejecen biológicamente más rápido”, dijo.

“Pero también puede ser una respuesta un poco fugaz a la presión de la pandemia.

“Este es un efecto notable de un período relativamente corto de estrés en el cerebro”, anotó. “Tal vez eso me da alguna esperanza de que no continúe”.

Los cerebros de los adolescentes aún son flexibles y pueden adaptarse y cambiar con relativa facilidad.

“Tal vez esto sea una adaptación al estrés de la pandemia, y cuando el estrés disminuye, el envejecimiento se ralentiza”, dijo Gottlieb.

Es especialmente importante, dijo Gottlieb, que los cambios negativos en la salud mental identificados en el estudio sean tratables.

“No se puede ir directamente al cerebro y cambiarlo, pero se puede tratar la salud mental, la depresión y la ansiedad. Y creo que eso es lo más importante”, dijo.

“Supongo que tratar los componentes psicológicos normalizará o incluso ralentizará la progresión de los cambios cerebrales”.

Gottlieb y su equipo volverán a examinar los cerebros de los adolescentes cuando tengan unos 20 años.

Se requiere más investigación sobre un conjunto de pruebas diverso

Jonas Miller, profesor asistente de ciencias psicológicas en la Universidad de Connecticut en los EE. UU. que fue becario postdoctoral en el laboratorio de Gottlieb durante el estudio, dijo que los hallazgos también podrían tener implicaciones para otros estudios a largo plazo relacionados con la pandemia.

“A menudo hacemos estudios a largo plazo y la epidemia ha afectado a toda nuestra región”, dijo a Euronews.

“Entonces, creo que debemos pensar con mucho cuidado sobre nuestros análisis y las suposiciones que hacemos al hacer diferentes tipos de análisis que incluyen a personas que fueron examinadas antes y durante una pandemia”.

Miller también habló sobre algunas de las limitaciones del estudio, incluido el hecho de que los adolescentes estudiados eran todos del Área de la Bahía de San Francisco. Idealmente, dijo, la muestra diferente sería mucho más grande y más diversa.

“Sería bueno ver si estos resultados se replican en otras muestras más grandes; también en muestras que son más diversas desde el punto de vista socioeconómico y racial”, dijo Miller.

El equipo cree que otra tarea importante para la investigación futura es determinar si estos cambios son solo efectos temporales o cambios estables que dan forma a la generación actual de jóvenes.

Gotlib planea seguir al mismo grupo de adultos jóvenes en la adolescencia tardía y en la adultez temprana y rastrear si la pandemia ha alterado su desarrollo cerebral a largo plazo.

También planea rastrear su salud mental y comparar la estructura cerebral de quienes han contraído el virus con los que no.