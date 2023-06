El fanfest de EM obtiene Schlossplatz en su totalidad

El juego del ahorcamiento ha terminado. Organizing Opus se está preparando para posponer los conciertos Jazz Open del próximo año en Schlossplatz para evitar la fiesta de los fanáticos de la Eurocopa 2024. Ahora están programados del 19 al 30 de julio.

No es que no nos hayamos hablado en los últimos meses. Pero claramente hubo muchos malentendidos, porque para el miércoles no habían llegado a un denominador común. Entonces las cosas empezaron a moverse. Primero, se reunió una delegación de la ciudad y el estado, encabezada por el alcalde de Stuttgart, Frank Knober, y el ministro de Finanzas, Daniel Payaz. Luego, poco después, Opus se pronunció y anunció que los conciertos se pospondrían. Sin embargo, el organizador pide una garantía de la ciudad de Stuttgart de que todo el Schlossplatz será evacuado el 17 de julio a las 7 am. “Si este no fuera el caso, no hubiéramos podido crear una producción de Jazz Open a tiempo. Necesita una garantía vinculante de la ciudad”, dice Jürgen Schlensug, gerente general de Opus.

La autoría habla de mucho en juego

“No permitimos que se nos transfiera la responsabilidad aquí. Durante varios meses, se ha intentado forzar el jazz fuera de Schlossplatz sin ninguna alternativa”, dice Schlensug. Ya se han hecho acuerdos vinculantes con tres grandes estrellas del calendario original. Y ahora lo han intentado todo para mover el juego más allá de los días de julio. “Parece posible con dinero y palabras amables”, dice Schlensog, pero con más reservas potenciales, la cita tardía parece convertirse en un lastre. “Muchos de los grandes nombres ya no estaban en Europa Central en ese momento”. Además, los días de partido en Schlossplatz coincidirán con el inicio de las vacaciones de verano. “En el año de nuestro 30 aniversario, estamos asumiendo un riesgo muy alto y podemos esperar costos adicionales en el rango de seis cifras”.

Fanfest del 14 de junio al 14 de julio

La ciudad necesita Schlossplatz y Ehrenhof para un festival de aficionados y para ver fútbol juntos durante el Campeonato de Europa del 14 de junio al 14 de julio. El Jazz Open ya quería ir a Schlossplatz el 18 de julio, pero necesitan diez días de antelación para montar su tribuna. Entonces se interpondrán en el camino del otro. Se llevaron a cabo discusiones sobre un buen año y se discutieron muchas propuestas de compromiso. Ahora hay una solución.

El estado es dueño de la plaza del palacio. A partir de ahí dice: “Ambos eventos pueden pasar, y ese siempre ha sido nuestro objetivo. Podríamos haber tenido una solución mucho antes. Pero lo que importa ahora es que la hay. Trabajamos duro para que sucediera”. encontrado con el organizador del Jazz Open por costos adicionales. “Era importante para nosotros que el acuerdo no fracasara por el dinero”.







Mensaje de Felipe Lamm

Ahora que la ciudad había logrado su objetivo, podía usar toda la Plaza del Palacio, incluido el patio principal, para el Festival de Aficionados. La estructura ahora será similar a la del Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA 2006. Se abandonó el plan original para construir un anfiteatro en el Pabellón de la Música. Tiene capacidad para 40.000 personas con uso completo de la Corte de Honor y la Plaza del Palacio.

Recientemente, el Comité Organizador (CO) de los Campeonatos Europeos también habló y escribió una carta al Primer Ministro Winfried Kretschmann. El director del torneo, Philipp Lahm, señaló que el comité organizador ya había aprobado los planes el 12 de abril de 2022. Además: “Actualmente, todavía asumimos que la ciudad anfitriona, Stuttgart, puede usar Schlossplatz sin restricciones”.

La ciudad abandona Schlossplatz el 16 de julio.

Este es el caso ahora. El alcalde Nuber se congratula de que tras las conversaciones con el ministro de Hacienda Bayaz, “surgió una humareda blanca tras largas deliberaciones”. La ciudad informa que “Opus GmbH planea los conciertos Jazz Open en Schlossplatz hasta octubre de 2022 para el período del 23 al 28 de julio”. Afortunadamente, el organizador ahora regresa a este período originalmente programado y comienza los conciertos allí el 24 de julio. La ciudad cumplirá con todos los acuerdos. Esto incluye en particular que Opus puede comenzar la construcción de la pista el 16 de julio de 2024 a partir de las 6 p.m. Por lo tanto, antes de la obra del estudiante. Nuber: “Queríamos ambos en Schlossplatz, la visualización pública de la Uefa Euro 24 y el Jazz Open, los cuales llegarán ahora”. Durante la Eurocopa habrá cinco partidos en el Mercedes-Benz Arena. Incluyendo al menos un partido para la selección alemana. Las entradas se pueden reservar a partir del 3 de octubre. ¿Pero vale la pena verlo? Iniciar el equipo parece ser una tarea más difícil que resolver la disputa sobre Schlossplatz.