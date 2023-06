Pherai viene de Braunschweig a HSV – Kittel se despide con efectivo

Emmanuel Viray demostró lo bueno que es en el partido de ida la temporada pasada. Lásló Bénes también se quedó atrás. Foto: WITTERS

El 17 de julio de 2022, realmente llamó la atención de HSV, quienes han estado muy interesados ​​desde entonces. Y ahora, casi un año después, el jugador elegido por los sueños del Hamburgo, Emmanuel Viray, firmará contrato de inmediato en el Volkspark. La salida del holandés del Eintracht Braunschweig está ligada a una palabra de sí para él en el HSV. Y con la despedida de Sonny Keitel, quien la noche del miércoles se pronunció con claras palabras en Instagram.

Cuando la noticia de su transferencia inminente se propagó como la pólvora el martes por la tarde, Pherai estaba en la playa de Turquía, aparentemente lejos del ajetreo y el bullicio que lo rodeaba. En Instagram, la joven de 22 años compartió un video de un camello caminando frente al mar. El anuncio oficial del cambio de HSV debería ser mucho más rápido que la velocidad del animal jorobado de cuatro patas.

HSV vence a varios equipos de la Bundesliga en poker a favor de Pherai

Según la información de MOPO, Pherai no estará presente el miércoles cuando se deben realizar los primeros exámenes médicos para los especialistas del Eintracht en Braunschweig. Y tampoco en los próximos días. Porque el centrocampista ofensivo se decidió. Contra Baja Sajonia y contra varios equipos interesados ​​de la Bundesliga de la mitad inferior de la tabla. Y para el HSV, donde no gana más dinero, pero que, según los jugadores, le sienta mejor por su estilo de juego e inteligencia.

Eso y la clase de pie derecho deberían haber tenido un impacto sorprendente para los entrenadores de HSV en el primer día del juego. HSV ganó 2-0 en Braunschweig el 17 de julio de 2022, pero solo Pherai podría haber logrado exactamente el resultado contrario.

HSV retira la cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros de Pherai

Así que HSV se puso en contacto con su agencia asesora desde el principio, y se fijó en él, y ahora se ha adjudicado el contrato: por un pago de alrededor de 1,5 millones de euros, así de alta es la cláusula de salida, y está incluida en el contrato de Pherai de Braunschweig que vence en el finales de este mes.

En los próximos días, el turista Pherai completará un examen médico, firmará un contrato a largo plazo y finalmente se convertirá en el nuevo creador de juego de HSV. Los días HSV del día anterior, Sonny Kittel, ahora están contados como resultado de la inversión de la transferencia. El jugador de 30 años hizo una larga declaración en Instagram el miércoles por la noche, confirmando su salida de HSV después de cuatro años.

“Pensé durante mucho tiempo si debería hablar en absoluto. Dado el hecho de que rara vez, si es que alguna vez, he hablado públicamente en el pasado, veo esta como una buena oportunidad para explicarme a mí mismo y mi decisión”, escribió Kittel y siguió. con palabras críticas hacia los funcionarios de HSV: “Desde hace casi dos años, indiqué claramente a los responsables del club que me siento muy cómodo en el club y en Hamburgo y que me gustaría quedarme más tiempo. Me dijeron repetidamente que les gustaría reunirse lo antes posible, pero lamentablemente aún no ha habido ninguna oferta”.

‘No show’: Kittel confirma despedida y critica a jefes de HSV

Después del salto en el rendimiento de Kittel en la segunda mitad de la temporada, el profesional discutió y anunció recientemente una extensión de contrato, pero ahora eso está fuera de la mesa. “Tengo que lidiar con las preocupaciones y los temores asociados con el futuro. Es por eso que mi El objetivo siempre ha sido tener certeza para mí y mi familia desde el principio sobre cómo resultarán las cosas. Y por las mismas razones mencionadas, también he tenido que lidiar más con las consultas que se encuentran en las últimas etapas de conversión”.

El técnico también alude al invierno pasado, cuando casi se despide de Arabia Saudí -hasta que el HSV canceló el cambio al no encontrar sustituto para Kittel-. Por supuesto, la seguridad financiera a largo plazo jugó un papel relevante. Al final, el cambio no se produjo por varias razones. A pesar de todo, siempre he intentado con todo mi corazón y pasión ayudar al equipo a lograr nuestro objetivo común”, explica Kittel, haciendo gala del ascenso que se perdió una vez más.

Sonny Kittel desea a HSV y a los fanáticos ‘solo lo mejor’

Sus palabras de cierre son indulgentes: “Cuatro años en el HSV han terminado. 140 partidos y me encantaba poder jugar al fútbol con esa camiseta, poder conducir al entrenamiento todas las mañanas y poder usar la ropa del HSV. Hasta el último día me Traté de dar lo mejor de mí y ser un ejemplo para muchos de los jugadores jóvenes del equipo y hacer felices a los aficionados”. “Gracias a todos los que me apoyaron y a todos los que usaron la camiseta con el número 10 con mi nombre. Esto me llena de orgullo y gratitud”.

Le desea al club, a sus ahora ex compañeros de equipo, al personal del HSV y a todos los fanáticos “solo lo mejor. He conocido a mucha gente maravillosa y les agradezco a todos por los últimos cuatro valiosos años”. en Volkspark comenzó en 2019 cuando llegó del FC Ingolstadt en una transferencia gratuita, después de cuatro años. Después de cuatro temporadas y cuatro promociones fallidas, la posición del creador de juego hasta ahora comenzó una nueva era en HSV.

Según el “Abendblatt”, la partida de Kittel fue una condición para la llegada de Pherais. La sede de HSV estará bien dotada de personal en el futuro, incluso sin el humo saliente, con Ludovit Reis, László Bénes, Anssi Suhonen y Pherai.