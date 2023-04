El finalista de DSDS, Kian Yosefbeck, habla vívidamente sobre Dieter Bohlen

Kian Yousefbeek en la final de DSDS. Foto: dpa / Henning Kaiser

entrevista

En el casting, Kian Yusefbeck recibió el CD de oro de manos del titán del pop Dieter Bohlen. Quienquiera que lo consiga, tradicionalmente sobrevive a las rondas de recuperación con facilidad. Fue lo mismo con Kian. Ahora, el jugador de 25 años está en la final y quiere vencer a los tres rivales que le quedan.

En una entrevista con Watson, desveló cómo vivió su paso por ‘DSDS’, cómo estuvo Dieter Bohlen y el jurado tras bambalinas y cuáles eran sus grandes objetivos tras el show del elenco.

Watson: En las semifinales, después de tu actuación, recibiste notas del jurado Leonie de que no eras la cantante más fuerte. ¿Cómo fue esta afirmación para ti como cantante?

Kian Yousefbeek: Para ser honesto, esto fue un impulso para mí para ser mejor y dar más. Siempre estoy muy feliz de aceptar tales críticas y creo que solo puedes mejorar con las críticas. Por eso no pensé que en ese momento estaba mal, sino que estaba feliz.

¿Pudiste entender eso?

último. Personalmente, creo que los otros nominados son, por supuesto, muy buenos cantantes. Pero todos saben ahora que no se trata solo de la voz, sino de todo el paquete. Espero poder complementar mi voz con mi actuación. Creo que eso también es parte de eso.

Todavía obtienes el CD de oro de Dieter Bohlen en el elenco, aunque no seas considerado el mejor cantante. ¿Quiere decir para ti que te regaló el CD de todas las personas?

Para mí, todo esto fue una gran lucha contra mí mismo. Para mí, el CD de oro fue la confirmación de que podía hacerlo. Fue realmente una autoafirmación increíble para mí y uno de los mejores días de mi vida.

En el pasado, muchos candidatos de “DSDS” han dicho que Bohlen siempre tomaba nota de quiénes eran sus favoritos. ¿También tuviste esta impresión?

Para ser honesto, no puedo decir mucho al respecto. Creo que Dieter es abierto y honesto con todos. Yo mismo desarrollé una gran relación con Dieter durante el espectáculo. Para mí, Dieter es un aspecto muy importante de por qué estoy aquí en primer lugar. También quiero agradecer a Dieter por todo esto, por lo que estoy muy feliz.

¿Cómo fue la comunicación con los árbitros durante la temporada fuera de cámara?

Todos los árbitros estuvieron definitivamente allí para nosotros, incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Habla con nosotros y apóyanos. Pietro y Dieter en particular estuvieron conmigo a menudo y me quitaron el peso de encima. Estoy muy agradecido por eso.

Leoni, Katia Krasavis, Pietro Lombardi y Dieter Bohlen representaron a los candidatos de “DSDS”.Foto: RTL/Stefan Gregorowius

¿Tuviste la sensación de que las mujeres del jurado tienden a apoyar a los candidatos Pietro y Bohlin más que los hombres?

No, no hubo tal batalla entre los sexos. Todos fueron tratados y apoyados por igual. Los jueces siempre han estado con los candidatos que necesitaban ayuda. Acudimos mucho a ellos cuando necesitábamos apoyo y también nos llamaron. Fue así y maravilloso.

¿Alguno de los miembros del jurado tuvo un oído particularmente abierto para usted?

Para mí especialmente Dieter y Pietro. Desarrolló un vínculo particularmente fuerte con ambos, especialmente con Dieter. En consecuencia, pude hablar con ambos más a menudo y también con mayor franqueza. Eso funcionó muy bien para mí durante todo el viaje.

¿Puedes revelar algo sobre la canción ganadora que interpretarás en la final?

Mi canción ganadora es una mezcla de The Weeknd y un poco de dancehall moderno. También es algo que no esperaba. Pero me alegro de que sea un poco diferente de las otras canciones. Me imagino que mucha gente puede bailarlo.

¿Quién lo escribió o produjo? ¿Bohlin tenía un dedo en el pastel?

Habría sido más feliz si fuera él. Viene de VIZE, el productor de Leony y podemos ver lo bien que funciona.

Si ganas, te espera un contrato discográfico, 100.000 € y una gira con Dieter Bohlen. ¿Qué es lo que más te emociona de eso?

Definitivamente la gira con Dieter. No me importa el dinero. No estoy aquí por el dinero. Puedes conseguir un contrato discográfico de otras formas, pero, por supuesto, sigue siendo una gran ventaja. Pero la gira con Dieter es única. Nunca más tendrás esta oportunidad en la vida. De cualquier manera, me convertí en un gran admirador de Dieter, mi hermano. Nos llevamos muy bien, por eso quiero hacer que la ronda sea lo mejor posible para él si gano. Debe tener la mejor gira de su vida.

De hecho, la temporada de aniversario debería ser la temporada final de “DSDS”. Ahora el espectáculo entra en tiempo extra. ¿buena idea?

En todo caso. DSDS se ha convertido en parte de mi vida y siempre temí que se detuviera aquí. Por supuesto, sería bueno poder decir que tienes el último CD de oro de Dieter Bohlen. Pero básicamente puedo decir que creo que es bueno poder seguir viendo a mis árbitros favoritos en la televisión y, por supuesto, “DSDS” en general. Entonces tal vez algún día pueda presentárselo a mis hijos. es un sentimiento agradable

Bohlen permanecerá en el jurado. ¿Hay alguien con quien desearías estar contigo?

Ojalá fuera Kian, así que estoy de su lado (risas). Este es honestamente mi sueño, esto es lo que quiero lograr. Mi mayor objetivo es convertirme en juez de DSDS. Para poder decir como Pietro, lo he intentado todo. Me imagino que encajo muy bien allí. Pero esa es otra historia.

Volviendo a la final del sábado, ¿qué es lo que más esperas de la final?

Desde que estaba en “DSDS”, he tenido un monstruo dentro de mí con el que quiero pelear. Esta bestia estará delante de mí el sábado. Es la canción favorita de mi hermano que he querido cantar desde el primer día. Sé que esta canción puede enojarme por completo, pero quiero superarla. Este es mi mayor desafío y esto es lo que espero más que cualquier otra cosa.