El fundador de DeepL, Jaroslav Kotilovsky, en una entrevista: “Hay muchas pruebas que apuntan a una burbuja de IA”

DeepL es la startup de IA más valiosa de Alemania. La valoración actual asciende a más de 2.000 millones de dólares. La idea de negocio es tan sencilla como compleja: DeepL está actualmente traducido a 33 idiomas y con una calidad inigualable. Incluso los grandes competidores estadounidenses como Google Translate o ChatGPT tienen que expandirse. “Han mejorado con el tiempo, pero nosotros también”, dice. Yaroslav Kotilovsky Podcast de NTV “Comience, ahora sea honesto”. el El fundador de DeepL también ve signos de una burbuja de IA: “Últimamente he oído repetidamente que algunas esperanzas no se han cumplido”.

ntv.de: Nos llevó muchos años entrevistarlo. ¿Por qué evitas al público?

Jaroslaw Kotilovsky: Nos centramos mucho en desarrollar el producto y la tecnología. Además, no soy un gran aficionado al teatro y creo que si te concentras en algo, tienes que concentrarte mucho en ello.

El primer traductor DeepL fue creado en 2016 y 2017 por un equipo dirigido por Jaroslaw Kotilovsky para el diccionario en línea Linguee. (Foto: Deep El)

¿Pero ahora quieres hablar?

Ahora que la empresa ha alcanzado cierto tamaño, eres parte del ecosistema y la infraestructura. Entonces estaré feliz de hacerlo.

DeepL vale ahora más de 2.000 millones de euros y es la startup de IA más valiosa de Alemania. ¿Esto te hace sentir orgulloso?

Un poco si. Pero miro menos estos indicadores financieros y más la influencia que tenemos. Mucha gente viene a nosotros y nos dice: “¡Nuestras vidas han cambiado! De repente podemos trabajar con éxito en una empresa internacional incluso sin tener los mejores conocimientos de idiomas”. Esto me motiva aún más.

Pero esto también significa una gran responsabilidad. Cientos de millones de personas utilizan sus productos. Así como las autoridades y periodistas. ¿Eres consciente de esto?

Hemos tenido este estándar de calidad desde el inicio de DeepL en 2017. Siempre nos hemos centrado en garantizar que nuestras traducciones alcancen y mantengan un alto estándar de manera consistente. No tiene sentido si la calidad es excelente el 80 por ciento de las veces, pero no puedes confiar en ella el otro 20 por ciento. Nos tomamos en serio esta responsabilidad.

En pruebas internas con expertos en idiomas, sus nuevos formularios obtuvieron mejores resultados que los competidores de Google o ChatGPT.

Nuestra calidad de traducción siempre ha sido líder en la industria. Este es el resultado de la investigación que estamos realizando, centrándonos en la calidad de la IA.

¿Pero cómo podría ser? Una pequeña startup de Colonia puede hacerlo mejor ¿Empresas multimillonarias de EE. UU.?

Ya no somos pequeños. Tenemos más de 1.000 empleados y somos muy globales. También hay que fijarse en qué se están centrando específicamente las grandes corporaciones y empresas tecnológicas en este ámbito de la “traducción”. Nos gusta pensar que estas empresas son todopoderosas y aplican recursos sobrehumanos a cada problema. Pero tienen que afrontar diferentes números de problemas. Creo que venir de Europa nos ayuda mucho. Tenemos pasión por los idiomas y una comprensión del problema en nuestro ADN.

¿No tienes miedo de que Microsoft o Google mejoren y te superen?

Han mejorado con el tiempo, pero nosotros también. Ahora estoy completamente confiado y seguro de mí mismo.

En una entrevista reciente, usted declaró un “punto de inflexión en el auge de la IA”. Las empresas están empezando poco a poco a diferenciar entre productos meramente patrocinados y soluciones seguras y fiables con un valor añadido empresarial real. ¿Es esto una declaración de guerra a la competencia?

Simplemente lo escuchamos de nuestros clientes y también es parte del proceso de desarrollo de cualquier tecnología: al principio, hay una fase de exageración en la que todos están bastante entusiasmados. En última instancia, hay que hacerse la pregunta: ¿Cuáles son los problemas reales que puedo resolver? ¿Por qué funciona? En cuanto a las traducciones, puedes ver específicamente: En algunas aplicaciones, los textos se pueden traducir automáticamente. Otros casos de uso son muy delicados. Para un contrato importante, entra un humano y revisa o mejora la traducción. Estas consideraciones deben tenerse con cualquier tipo de inteligencia artificial. ¿Para qué es lo suficientemente bueno? ¿Para qué es suficiente la calidad? ¿Para qué no sirve? De hecho, últimamente he oído repetidamente que algunas esperanzas no se han cumplido.

¿Estamos asistiendo actualmente a una burbuja de IA?

Exageraría mucho si dijera: lo sé con certeza. Hay mucha evidencia que apunta a la existencia de una burbuja. Dejaré la respuesta final a esta pregunta a los inversores y analistas de mercado.

Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia?

De hecho, este es un ciclo natural en el desarrollo de cualquier tecnología. Siempre se puede ver que tras el ascenso inicial, llega en algún momento una fase de decepción.

Jana Lenk habló con Jaroslaw Kotilovsky. La conversación se ha condensado y simplificado para mayor claridad. Puedes leerlo completo en el podcast de NTV “Comience, ahora sea honesto” Él escucha.