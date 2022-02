El futuro CEO de Siko explica el plan de Rusia para Ucrania

Desde: Marco McClerY mike sherY cristiano alemánY Jorge Anastasiades

jura

El diplomático Christoph Heusgen dice que Vladimir Putin teme disturbios en Rusia. © SNA / imagen

El diplomático y futuro presidente de la Conferencia de Seguridad de Munich, Christoph Heusgen, explica por qué el presidente ruso Putin apuntó a Ucrania.

MUNICH – Christoph Heusgen se ha desempeñado como diplomático durante 41 años y en el futuro dirigirá la Conferencia de Seguridad de Munich (Siko). En una entrevista, el hombre de 66 años habla sobre El peligro de guerra en UcraniaLos miedos de Vladimir Putin y su plan para Seko.

Sr. Heusgen, el Gobierno Federal está suministrando a Ucrania 5.000 cascos. ¿Es esto sabio o vergonzoso?

Christoph Heusgen: Creo que la exageración en torno a los 5000 cascos es exagerada. Durante años, Alemania ha sido uno de los patrocinadores más fuertes de Ucrania, tanto económica como políticamente. De hecho, hay una pregunta fundamental detrás de la crítica del casco.

Todo se reduce a si las armas deben entregarse a Kiev. El gobierno lo descarta categóricamente…

¿Debería Alemania desviarse del principio de no armar a las regiones en crisis? Creo que en la situación actual deberíamos excluir las armas defensivas porque tenemos responsabilidades con Ucrania por varias razones.

Christoph Heusgen (aquí en 2020 como Embajador de Alemania ante las Naciones Unidas) dirige la Conferencia de Seguridad de Munich. © imagen alianza / dpa / ZUMA Wire | luis rambelotto

Conflicto en Ucrania: el diplomático Heusgen explica por qué Alemania no está dispuesta a entregar las armas

¿el es llamado?

La primera crisis de Ucrania en 2014/2015 fue realmente sobre la cuestión de si deberíamos entregar las armas. El gobierno alemán se negó alegando que Rusia siempre estaría mejor equipada. El conflicto sólo puede resolverse políticamente. Luego elegimos el camino político con el Acuerdo de Minsk, pero ahora vemos que Rusia no quiere seguir por este camino, sino todo lo contrario. Vuelve a ser agresivo con Ucrania y busca excusas para renovar la intervención militar. Es por eso que tenemos que reconsiderar, y hoy creo que un enfoque tan agresivo también puede contrarrestarse haciendo que las armas defensivas estén más ampliamente disponibles para Ucrania. Esto no quiere decir que nos desviemos del objetivo y estemos buscando una solución política, pero que la protección en principio no puede negarse a un estado amenazado de esta manera.

Pero Berlín ahora dice que esto no es posible por razones históricas.

También hay un segundo argumento histórico: hace cuatro meses, el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, estuvo en Babin Yar, cerca de Kiev, para conmemorar a las víctimas de las fuerzas de seguridad alemanas que hicieron estragos allí en 1941 y mataron a más de 30.000 judíos ucranianos en dos días. Antes de nuestra historia, era nuestra responsabilidad ayudar a los ucranianos.

El futuro presidente de Siko, Heusgen, cree en una salida diplomática a la crisis de Ucrania

¿Todavía ve una salida diplomática?

Ciertamente, este debe ser siempre nuestro objetivo. La comunidad internacional lo ha hecho hasta ahora de manera ejemplar. En contraste con la precipitada retirada de Afganistán, el gobierno de EE. UU. inició un proceso de votación insuperable. Hubo conversaciones bilaterales, conversaciones con la Unión Europea, en el marco de la OTAN, con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El gobierno federal hizo todo esto muy bien y empujó a la gente a reunirse de nuevo en el antiguo formato de Normandía.

Pero hasta ahora no ha funcionado.

Bueno, el embajador ruso le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU el lunes que las especulaciones de guerra eran tonterías y que una intervención militar no era inminente. Esto indica que nuestra unidad está comenzando a dar frutos. Sin embargo, las tropas rusas permanecen en la frontera con Ucrania: aún no se puede dar una señal completamente clara.

¿Ucrania se unirá a la OTAN en la provocación final? Putin ha amenazado con la guerra si eso sucede.

La adhesión no está en la agenda de la OTAN. En 2008, como asesor de política exterior del Canciller Federal, negocié la concesión del “Plan de Acción de Membresía” de Ucrania y Georgia, es decir, la etapa inicial de membresía. Angela Merkel Otros lo rechazaron claramente, porque el tratado de la OTAN también establece que un nuevo miembro debe contribuir a la estabilidad de la alianza. Para todos estaba claro que el reconocimiento de Georgia y Ucrania conduciría inevitablemente a conflictos con Rusia.

Crisis de Ucrania: “Putin ha seguido una política de represión muy consistente desde 2012”

Pero la OTAN aún no ha descartado su ingreso.

Así es, y él tiene razón. La OTAN se adhiere a una política de puertas abiertas y, en teoría, Ucrania podría convertirse en miembro. Pero de nuevo: el tema no está en la agenda en absoluto. Vladimir Putin exagera artificialmente algo que no sucede en la política real.

¿Qué quiere lograr Putin?

Tienes que echar un vistazo más de cerca al estado de ánimo en Rusia. Cuando Putin reemplazó a Dmitry Medvedev y regresó a la presidencia en 2012, hubo grandes manifestaciones en las calles de Moscú y la gente estaba realmente molesta. Fue paralelo a la revolución árabe, el levantamiento en el mundo árabe. A esto se suma la crisis de Estado en Ucrania, hace años, Mikhail Saakashvili reemplazó al régimen autoritario en Georgia. Putin vio todo esto y notó que se estaba colando en las encuestas en casa.

Ha sido un largo tiempo.

Pero es importante entender. Seguimiento desde 2012 Vladimir Putin Una política de represión muy coherente: hoy ya no hay ninguna oposición política seria. Silenció a la prensa libre ya la sociedad civil. Uno de los hechos más destacados hace unas semanas fue el cierre de la organización de derechos humanos Memorial, que investigaba los crímenes de la era de Stalin. Putin enfatizó que prácticamente no hay oposición hacia él y su régimen de oligarquía. Al mismo tiempo, se apoyó en una especie de nacionalismo populista: inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de Sochi, Putin anexó Crimea y su popularidad aumentó de forma espectacular.

‘El miedo de Putin le escupe el cuello’: el futuro jefe de Siko, Heusgen, explica los cálculos de Rusia en Ucrania

Así que todo está bien desde su punto de vista. ¿Por qué la agresión hoy?

El miedo todavía está en su cuello. Ve grandes manifestaciones y disturbios en Bielorrusia y Kazajstán. Le preocupa que una Ucrania vibrante y democrática pueda brillar en Rusia. Se ha estado preparando sistemáticamente para sus campañas actuales desde el verano del año pasado. Con Estados Unidos luciendo frágil y Europa luciendo débil, ahora lanza un globo experimental para ver si puede destrozar a la comunidad internacional. No funcionó, es por eso que ahora comenzó una retirada táctica. Pero no debemos decir: se acabó.

La situación global se está volviendo más sombría no solo en Ucrania. ¿No sería ahora Munich Seco más importante que nunca?

Esto es correcto. La buena noticia es que ahora estamos relativamente seguros de que podemos tener una conferencia presencial en un par de semanas. No sería del tamaño que tenía en el pasado, sino de un tercio del tamaño o, como mucho, la mitad del tamaño que tenía antes. Todavía esperamos poder ayudar a aliviar la situación.

¿Todavía puede intervenir Omicron?

Por supuesto, estamos conteniendo la respiración y observando los desarrollos. Pero Primer Ministro Söder se va de nuevo 10.000 espectadores en el Allianz Arena. Mucho menos debería ser posible en el Bayerischer Hof.

2020: Como embajador de Alemania ante las Naciones Unidas, Christoph Heusgen da la bienvenida a Nueva York al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas. © Foto Alianza / dpa | Michael Kappeler

Pronto asumirá la dirección de Siko. ¿Hacia dónde quiere que le lleve la conferencia a medio plazo?

Es fantástico para mí asumir este papel después de 41 años en política exterior. Wolfgang Ischinger y sus predecesores hicieron de Security Conference una marca global y quiero proteger y desarrollar esta marca.

Asesoró durante mucho tiempo a Angela Merkel, más activa en política exterior que Olaf Scholz. ¿Puede un consejero mejorar?

Esta es una pregunta repugnante. Durante mi tiempo como consultor de política exterior, siempre he maldecido a los de afuera por no saber lo que estaba pasando internamente. Yo diría: cada consultor tiene su propio estilo. olaf schulze Pronto viajará a Washington, ha tenido muchas conversaciones sobre Ucrania y está planeando un viaje a Moscú. Por cierto, hay muchas posibilidades de que el canciller alemán asista a la Conferencia de Seguridad de Munich. Entonces seguramente aprovechará la oportunidad para presentar su visión de política exterior.

La Secretaria de Estado Annalina Barbock es más activa que sus predecesores, ¿no es así?

Atención: Con su pregunta está criticando al Presidente Federal. Frank-Walter Steinmeier fue un ministro de Relaciones Exteriores muy activo, al igual que Joschka Fischer. Ni siquiera tenemos que hablar de Hans-Dietrich Genscher. Esta es la liga en la que tenemos que pensar. Los cancilleres poderosos son buenos para el país.

Entrevistado por Marcus Mackler, George Anastasiades, Christian Deutschlander y Mike Scherr.