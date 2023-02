El ‘invierno del descontento’ de Gran Bretaña: cientos de miles de personas en huelga

Lo que comenzó como una medida industrial en sectores individuales se ha convertido durante mucho tiempo en una conflagración.

Con la huelga más grande en varios años, el “Invierno del descontento” de Gran Bretaña alcanzó su pico tentativo.

Se estima que medio millón de trabajadores en varias industrias se dieron de baja el miércoles.

en Londres Decenas de miles se manifestaron sobre todo por mayores aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, pero también por el derecho a la huelga. Siete sindicatos coordinaron el día de la protesta. Downing Street advirtió sobre una “gran interrupción”.

En 2011, aproximadamente dos millones de trabajadores del sector público estaban sin trabajo. Sin embargo, hace décadas que no se dan paros coordinados en varios sectores. Ahora profesores, maquinistas, profesores universitarios, funcionarios, conductores de autobuses y fuerzas de seguridad han iniciado una huelga al mismo tiempo. El público británico ha hablado durante mucho tiempo de un “invierno de descontento”.

La insatisfacción es enorme en todos los sectores. Se han anunciado más huelgas en los próximos días, los lunes y martes, por ejemplo, nuevamente por parte del personal de enfermería del NHS. A más quebraderos de cabeza del gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak Debe estar seguro de que los bomberos querrán atacar pronto. “Estos problemas no desaparecerán por arte de magia”, dijo el secretario general de TUC, Paul Nowak.

Las escuelas, los ferrocarriles y las universidades están en huelga

Los huelguistas están unidos en su demanda de un aumento de sus salarios en base a la inflación. Los precios al consumidor han subido recientemente un buen 10 por ciento, pero la oferta de salarios del gobierno es mucho más baja que eso. Los maestros, por ejemplo, deberían recibir un cinco por ciento más. Y muy poco, regañó el responsable gremial a NUEVO. Los salarios reales han caído un 23 por ciento desde 2010 y muchos maestros han dejado sus trabajos debido a los bajos salarios. “El gobierno ha puesto a prueba nuestro sistema educativo, no ha financiado nuestras escuelas y les ha pagado mal a los trabajadores”, dijo Kevin Courtney, codirector ejecutivo de NEU. Se estima que 120.000 maestros en Inglaterra y Gales están sin trabajo por un día. Unas 23.000 escuelas permanecieron cerradas.

Junto a los maestros hay decenas de miles de empleados de 150 universidades, Así son los maquinistas de las locomotoras de 14 empresas ferroviarias privadas. También hubo alrededor de 100,000 empleados del sector público de 124 agencias gubernamentales diferentes, así como examinadores de autoescuelas.

Pero el gobierno se niega a renegociar. El primer ministro Sunak enfatizó que su puerta siempre está abierta para las negociaciones. Pero eso no parece aplicarse a las negociaciones salariales. El hombre de 42 años ha advertido repetidamente que un aumento compatible con la inflación solo alimentará el “círculo vicioso” de los precios al consumidor en constante aumento.

Los conservadores planean intervenir en el derecho de huelga

El descontento es alimentado por un controvertido proyecto de gobierno. Sunak y el secretario de Comercio, Grant Shapps, están cansados ​​de los conflictos laborales en curso desde el verano pasado y quieren introducir una legislación que restrinja el derecho de huelga. Se deben aplicar restricciones estrictas a los oficiales de policía, bomberos, fuerzas del NHS o personal ferroviario. Sunak argumenta que esto debería garantizar los servicios básicos.

“La gente no tiene otra opción cuando necesita una ambulancia o un departamento de bomberos”, dijo Shapps. Su proyecto ofrece un justo equilibrio entre el derecho de huelga y las necesidades de la población. El lunes, la Cámara de los Comunes dominada por los conservadores aprobó el proyecto de ley en una tercera lectura. Pero se espera resistencia en la Cámara de los Lores.

Los sindicatos y la oposición criticaron duramente los planes. El secretario general de TUC, Nowak, se quejó de que el proyecto era “antidemocrático, inútil y decididamente ilegal”. Los trabajadores en huelga temen perder sus empleos. La diputada laborista Angela Rayner llama a la ley “encender el reclutamiento de enfermeras”, y toca la fibra sensible de muchos. En las encuestas de opinión, la mayoría apoya a los huelguistas. Muchos culpan al gobierno por el caos.

El costo de vida alimenta la protesta

Mientras que en el pasado los conservadores culparon repetidamente al Partido Laborista, que está estrechamente vinculado a los sindicatos, por las consecuencias de las huelgas, los observadores creen que este enfoque ya no funciona. Muchas personas se ven afectadas por el aumento de los precios de la energía y los alimentos. “Debido a la crisis del costo de la vida, estas huelgas ya no pueden presentarse como impulsadas por una ideología”, dijo James Frain de Public First Consulting a Politico.com.

En cambio, la intransigencia percibida del gobierno tiene un gran peso en las cifras de las encuestas de opinión. Claramente, el trabajo ha estado adelantado durante meses y aún no se vislumbra un cambio. A partir de ahora, los conservadores deben temer un desastre en las elecciones parlamentarias previstas para 2024.

Sin embargo: tu edad no se rendirá, mi compañero de partido. En cambio, el primer ministro obtiene su apoyo de ellos. Politico citó a un parlamentario conservador diciendo que la inflación caerá aún más muy pronto, lo que aliviará a los consumidores. “Es por eso que tenemos que ser lo más estrictos posible”. (dpa/ng)