El limón, la manzana y el pepino reducen los lípidos en sangre

Si come regularmente frutas y verduras como manzanas, limones y pepinos, puede mantener sus niveles de colesterol dentro del rango normal y reducir el riesgo de complicaciones como un ataque al corazón. © Sonja Witter / Imago

El colesterol es vital, pero los niveles elevados de grasas en la sangre dañan los vasos sanguíneos y aumentan el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

El colesterol realiza funciones importantes en el cuerpo humano, por ejemplo, apoya la producción de hormonas y actúa como protección durante la formación de células. Los niveles excesivos de colesterol LDL causan vasoconstricción y endurecimiento de las arterias y pueden provocar coágulos de sangre. Comer una dieta saludable baja en grasas saturadas en frutas, verduras, granos integrales, nueces, aceite de oliva y pescado reduce el colesterol alto.

El colesterol alto es peligroso porque inicialmente no causa ningún síntoma obvio. Solo cuando ocurre una enfermedad secundaria, como un ataque al corazón, por ejemplo, a menudo se detectan niveles elevados de colesterol durante los exámenes médicos. A más tardar en ese momento, los afectados deben revisar y adaptar su estilo de vida en base a la recomendación del médico tratante con el fin de prevenir la enfermedad cardiovascular en una etapa temprana. Ocho alimentos pueden ayudar a reducir el colesterol LDL malo y aumentar el colesterol HDL saludable en la sangre, como se describe en 24vita.de.

