El martes 5 de diciembre de 2023

El músico Marius Müller-Westernhagen se queja de las posiciones extremistas en la búsqueda de soluciones al conflicto en Oriente Medio. “Toda la discusión no tiene muchos matices y no se escuchan las partes”, dice el cantante. “El mayor problema del mundo en este momento eres tú. Sólo situaciones extremas Tienen posiciones que se alzan como un muro”. Esto no tiene nada que ver con una política en la que se deben alcanzar compromisos.

Müller-Westernhagen, que cumplirá 75 años el 6 de diciembre, devolvió sus siete premios en protesta en 2018 durante la controversia sobre el antisemitismo en torno a los premios Echo.

Respecto a Israel y los territorios palestinos, ahora dice: “¿Cómo pueden vivir juntas las dos partes? Para mí, esto es diplomacia. Para mí, esto es política. Y para mí, esto también es democracia”. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el antisemitismo. “Para mí se trata de un problema muy complejo en Oriente Medio, que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y donde se han perdido muchas oportunidades”. A lo largo de los años de historia del conflicto, ha surgido el odio. Desde el punto de vista del músico, sería un error equiparar al gobierno israelí con los judíos; Lo mismo se aplica a Hamás y los palestinos. Y añadió: “Creo firmemente que la mayoría de ambos lados quiere vivir en paz y quiere la paz”. dijo Müller-Westernhagen.