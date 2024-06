El motivo del error técnico en la distribución de electricidad se debe a la subida del precio de la electricidad



La bolsa de electricidad de París, EPEX SPOT, dijo que había encontrado las causas del error técnico que condujo a una fijación de precios distorsionada para el miércoles y corrigió el error. Debido a las perturbaciones del martes, los precios se inflaron en la subasta alemana del día siguiente entre las 5 y las 8 de la mañana y en la tarde del 26 de junio: entre las 6 y las 7 de la mañana el precio era de 2,33 euros por kilovatio-hora. Unos 10 céntimos de euro por kilovatio hora, más realistas. Las próximas subastas deberían volver a realizarse según lo previsto.

anuncio





Entre otras cosas, en la bolsa de electricidad EPEX SPOT, vinculada a los mercados eléctricos europeos, se lleva a cabo la llamada subasta del día siguiente. Los productores de electricidad muestran su producción prevista para el día siguiente a las 12 del mediodía y los compradores indican las cantidades de electricidad necesarias. En consecuencia, la tarifa horaria se forma según el principio de orden de mérito. Las ofertas se clasifican por precio y todos los compradores obtienen el precio más bajo que satisfaga la demanda. Esto significa que sólo el proveedor de servicios más caro, que sólo necesita cubrir la demanda, fija el precio. Este proceso aumenta el incentivo para instalar productos económicos como la fotovoltaica, reemplazando así gradualmente fuentes de energía como el gas.

EPEX SPOT: Causa encontrada y solucionada

La subasta se lleva a cabo en las bolsas de electricidad europeas bajo el nombre de “Acoplamiento único diario” (SDAC). Todos los intercambios informan su propia demanda y oferta para que se puedan enumerar las capacidades de otros países si hay capacidades de transferencia disponibles. Precisamente esto es lo que la subasta del martes no funcionó el miércoles y la subasta para el mercado alemán se celebró por separado. Las normas así lo prevén si los datos no pueden intercambiarse con otras bolsas. Los controles de precios del miércoles incluyeron sólo a los productores alemanes, lo que provocó un aumento significativo de los precios.

La bolsa EXPE, con sede en París, ha explicado los problemas técnicos: el centro de datos primario de EPEX SPOT experimentó un corte de energía “parcial” ayer miércoles por la mañana. Los operadores de cambio escriben en un comunicado.. Esto no afectó al hardware del centro de datos, ya que el equipo de respaldo comenzó como se esperaba. Sin embargo, un corte de energía provocó una comunicación inestable entre el sistema comercial EPEX SPOT (ETS) y su base de datos central. Los operadores dicen que se ha desconectado del servidor de aplicaciones de vez en cuando.

Esto no se puede solucionar mediante los procedimientos rápidos habituales, como el reinicio del servidor, que normalmente se realizan en este tipo de situaciones. Cuando finalmente identificaron el problema, EPEX SPOT y el proveedor decidieron no interferir con la comunicación entre ETS y la base de datos porque las operaciones (sesiones de negociación) estaban demasiado avanzadas para realizar este proceso sensible.

Esto ha dejado el sistema de subastas inestable, lo que explica todos los problemas que enfrentan los actores del mercado: dificultades para enviar órdenes, retrasos en el envío de los resultados del mercado al sistema y, finalmente, retrasos en la distribución de los resultados individuales. La subasta se lleva a cabo bajo presión de tiempo: los participantes del mercado presentan sus pujas y ofertas a las 12:00 horas y los resultados se anuncian alrededor de las 12:45 horas.

Solucionar problemas solo después de que se cierre el comercio

Después de las sesiones de negociación, el equipo de TI y el proveedor realizaron un reinicio completo y revisaron la configuración completa del sistema ETS para garantizar que el sistema estuviera en un estado estable. Sin embargo, EPEX SPOT y el proveedor continúan investigando exactamente qué sucedió. Según los resultados de investigaciones adicionales, quieren tomar medidas para fortalecer los sistemas.

El proveedor de software ha creado un procedimiento especial que se utilizará para evitar interrupciones masivas como la que ocurrió el miércoles si una situación similar vuelve a ocurrir. En los próximos días, el departamento de TI y el proveedor seguirán de cerca a ETS.

Cambió temporalmente a “comercio bajo demanda”.

El miércoles, en respuesta al problema de que los miembros no podían realizar pedidos, EPEX SPOT pasó a realizar “negociación bajo demanda” de acuerdo con sus propias reglas. El Departamento de Operaciones de Mercado recibió un número mayor de órdenes de las que realmente podía ingresar al sistema de manera segura. “Se ha hecho todo lo posible para ingresar la mayor cantidad de pedidos posible, aunque es muy posible que los miembros no hayan ingresado todos los pedidos o las últimas versiones de los pedidos”, explica EPEX SPOT.

Por lo tanto, como primer paso, todos los miembros deben verificar urgentemente sus ubicaciones para la entrega el jueves 27 de junio. Si existen desequilibrios, los miembros afectados tendrán que decidir si quieren equilibrar el comercio intradiario. El equipo de ventas de EPEX SPOT está disponible para buscar contrapartes para facilitar posiciones.

Sin embargo, EPEX SPOT no aborda precios incorrectos, daños financieros y, si corresponde, ninguna compensación en la carta. Actualmente no está claro si habrá un seguimiento o una reacción al respecto. El comercio previo al día es sólo una forma de comerciar con electricidad. Esto va acompañado del comercio intradiario, en el que los llamados administradores del pool de equilibrio (por ejemplo, el proveedor de energía) tienen que comprar o vender electricidad con poca antelación si la producción o el consumo real se desvían de las previsiones y de la cantidad negociada. La electricidad también puede comercializarse mediante contratos a largo plazo entre compradores y vendedores. La negociación del día anterior representa una gran proporción: en la hora comprendida entre las 6 y las 7 de la mañana del 26 de junio, cuando el coste de un megavatio por hora era de 2.325,83 euros debido a una subasta separada en Alemania, al día siguiente se negociaron 32.796 megavatios-hora negocio. 51.000MWh Se consumen con el tiempo.

El apagón del mercado de valores no tuvo ningún impacto notable en la estabilidad de la red y no hubo amenaza de corte de energía. El comercio de electricidad y la operación de la red no están directamente relacionados. El mercado es responsable de la estabilidad de la red con potencia de control disponible en varias fases y compensa las desviaciones entre las expectativas y la realidad para mantener la frecuencia de la red interconectada europea en 50 Hz.



(tu sangre)