¡El primer día de pruebas en Bahrein en vivo!

La primera hora está llegando a su fin, así que echemos un vistazo a la descripción general de los tiempos, incluso si todavía no es realmente relevante. Cuatro pilotos aún por fijar una fecha, como se anunció, el Haas fue el único auto que ni siquiera estuvo en la pista.

8:52 a.m.

White Haas vuelve a ser historia, el equipo de EE. UU. volvió a retocar su diseño después de despedirse del patrocinador principal Uralkali. Así es como se verá el VF-22 no solo en las pruebas en Bahrein, sino como estaba previsto para toda la temporada:

8:36 a.m.

… Por cierto, no solo se han cambiado los cofres laterales. Son los más notorios, pero entre otras cosas, el W13 también recibió un nuevo alerón delantero. Ya se especulaba en Barcelona que Silver Arrows traería el mayor paquete de modernización a Bahrein. Mientras tanto, Leclerc pasó a la P1 con un tiempo de 1:37.0.

8:35 a.m.

8:25 a. m.

veces

Pérez lidera actualmente con 1:38.5. Así que los tiempos no son realmente relevantes todavía. En el alerón trasero del RB18 vemos pintura FloViz, y aquí es donde se verifica el flujo de aire. A primera vista, no hay actualizaciones importantes para Red Bull, al menos no tan drásticas como Mercedes.