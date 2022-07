El primer Tesla Model Y LR alemán con clientes privados> teslamag.de

Antes de que la fábrica Tesla Giga en Grunheide, cerca de Berlín, se tomara un descanso de dos semanas para renovarse el viernes pasado por la noche, todavía les estaba dando a los observadores algo de perplejidad. A finales de junio, también apareció por primera vez en el sitio el Model Y en Long Range (LR), que anteriormente había llegado a Europa desde la planta de Tesla en China. Según información de teslamag.de fueron Primeros unos 40 Model Y LR de Grünheide para Sixt empresa de alquiler Está planeado, pero también llegaron más a varias ubicaciones de Tesla en Alemania la semana pasada. Aparentemente, están destinados a servir como vehículos de demostración, pero un par de clientes privados ya informaron haber personalizado un Modelo Y LR de la fábrica local. Modernización: De hecho, según sus propias declaraciones, ambos obtuvieron su coche eléctrico el viernes (ver más abajo).

Hasta el fin de semana pasado, los visitantes descubrieron Model Y LR de Gigafactory cerca de Berlín en al menos tres ubicaciones de Tesla En Alemania. Externamente, se diferencia de la versión Performance por llantas más pequeñas y por la falta del borde del alerón en la parte trasera. El original y la variante se pueden identificar con mayor precisión por el número de identificación del vehículo, que se puede encontrar en el parabrisas, por ejemplo: XP7 en la parte delantera significa de Grünheide y la K en octava significa dos motores estándar (la versión de rendimiento tiene una F allá).

Estos datos fueron consultados por los curiosos del sitio según su información, por lo que se puede dar por seguro que algún modelo Y LR alemán ya llegó al resto de la república. El lunes, se informaron dos más en Twitter desde el Centro Tesla en Holzwickede, cerca de Dortmund, y teslamag.de escuchó que al menos un Model Y había llegado a otros dos lugares en Alemania. La foto de arriba es de un lector que vio a LR el domingo en Ottersberg, cerca de Bremen.

I've just been to SeC Holzwickede. there is a Model Y LR in white with 19" rims from the GF4 in the showroom. In addition, the same Y MIG model was delivered with the "sorry I'm sold" sign. Unfortunately, I wasn't allowed to take any pictures, so I kept to it.

