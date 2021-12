¿El próximo Balón de Oro de Lewandowski? Messi cree que se ‘merece’

Cita de Nussbaumsetzer Cita de Caprese Muchos escriben aquí que el aullido es grande solo en Alemania, Messi se lo merece, entre otras cosas porque la Bundesliga es muy aburrida y las críticas en tm.de vienen solo de mirar a través de “lentes alemanes”. Esto no es cierto, como me gustaría mostrar en las siguientes reseñas de prensa internacional: The Telegraph (Inglaterra): “Fue traicionado por Robert Lewandowski. El delantero del Bayern de Múnich ha marcado 70 goles en 63 partidos desde el inicio de la temporada pasada, pero sus relaciones públicas no son tan buenas como la caza furtiva en el área de penalti”. “Polityka” (Polonia – ciertamente muy subjetivo): “Lewandowski no ganó el premio más grande, pero el segundo lugar también es un logro histórico para la pole. (…) Estuvimos de acuerdo en que solo nuestro Robert merecía el premio. Desafortunadamente, este la opinión no prevaleció entre quienes tomaron la decisión ”. Marca (España): “¿Qué tienen en común Adriano 2004 y Robinho 2007 (…) o Dani Alves 2019? Todos ganaron la Copa América y fueron nombrados el mejor jugador. Pero no ganaron el Balón de Oro. ” o. Pero desde ayer supimos que la Copa América ahora vale más que la Eurocopa o la Champions League. Los títulos de Messi fueron menos importantes que los de Jorginho, marcó menos goles que Lewandowski y no tuvo el mismo efecto que Benzema. Europa se está insultando a sí misma “. “La Nación” (¡Argentina!): “France Football” se equivocó. otra vez. ¿Qué más podría hacer Robert Lewandowski para ganar el Balón de Oro? La última pandemia le arrebató porque no hubo celebración pero lejos de frustrar, tuvo otra gran temporada. ¿Ganó algo con Polonia? Nunca fue un obstáculo, incluso con la rica cosecha de balones de oro de Lionel Messi “. READ ¡Nunca antes había habido un trato así! Es cierto que hay muchos votos en la prensa a favor de Lionel Messi como el merecido ganador. Pero la crítica a las elecciones ciertamente no es un fenómeno alemán. Todas las citas son citadas por Kicker:

https://www.kicker.de/europa-erniedrigt-sich-selbst-pressestimmen-zum-ballon-d-or-880878/artikel Se trata exactamente de esta falta de rigor en el premio: Cuando Ronaldo o Messi se llevaron el galardón en los últimos años sin ganar un título significativo, se dijo: “Lo que importa es el rendimiento individual” (Mejor ejemplo: 2013) Ahora Messi gana el título y se dice: “¡La copa fue decisiva!” En un año en el que no mostró la mejor actuación individual (Lewandowski) y no ganó los títulos internacionales más importantes (Jorginho), el premio parece un poco extraño. Tendría curiosidad por ver los resultados de la votación de cada país individualmente. Me interesarían especialmente los de Francia, España y la región de América del Sur. Supongo que mucha gente deliberadamente no mencionó a Messi ni a Lewandowski para darle más oportunidades a Messi. Si hay un voto sin Lewandowski entre los cinco primeros, el premio puede olvidarse de todos modos. Entonces perderá todo su verdadero valor.

¿De verdad crees que falta militancia? De hecho, creo que aquí se están cumpliendo estrictamente los criterios electorales. Lo que importa es la combinación de rendimiento individual y títulos por equipos, con los grandes títulos, es decir, la Copa del Mundo, la Copa de Europa, la Premier League inglesa y la cuarta, así como la copa que tiene más valor. Si las actuaciones individuales son comparables, los títulos y las actuaciones en las grandes competiciones suelen ser decisivos. Ronaldo versus Messi es un buen ejemplo de ello. Los apodos siempre deciden. Pero también Ronaldo vs Liwa 2020 (no el premio Balón de Oro sino el premio FIFA). Pero si un jugador atacante juega 40-50 como anotador adicional, los votantes pueden favorecer números más altos en el pasado. Ribéry y Schneider son los mejores ejemplos. Hasta ahora todo es estricto, y ahora tenemos un caso nuevamente de que la persona (Lewa) tiene valores registrados ligeramente mejores. 8 goleadores para ser exactos. Liwa 54 goles y 8 asistencias y Messi 40 goles y 14 asistencias en el período de evaluación !!!! Esto hay que decirlo con claridad porque, lamentablemente, no se ha presentado con suficiente transparencia. Dirección para servicios del 1.1.2021 al 24.10.2021 !!!! perdonar. Entonces terminó la votación. ¡El hecho de que Lewa fuera mucho mejor que Messi en noviembre ya no se incluye en la evaluación! Así es como es. A su vez, su vergonzoso lado 0: 5 contra Gladbach el 27 de octubre también se despliega. ya no es un.

Ergo: Los goleadores son relativamente estrechos. Lewa los convirtió en equipos que definitivamente anotaron más goles (incluida Polonia porque jugaron contra San Marino, etc.) que los equipos en los que estaba Messi. En términos porcentuales, Messi ha participado en más goles de equipo. En todas las demás estadísticas, excepto en los goles, Messi está por delante, por supuesto. Sin embargo, se puede decir que Liwa fue mejor individualmente. Pero si los jugadores son casi iguales individualmente, entonces el rendimiento en los grandes partidos y competiciones siempre ha sido decisivo. Allí Messi acaba de ganar la Copa, que probablemente moldeó ya que rara vez era un jugador frente a él en esta competencia. No sé si hay un jugador que encabezó el campeonato continental en todas las estadísticas. Iba a darle el premio a Messi (también por las gafas de aficionado). Ganar la Copa también vale algo emocional e histórico, mientras que Polly no vale nada. Pero también entiendo cuando Lewa otorga el premio porque fue muy escandaloso y consistente. En cuanto a cifras netas, eran comparables, por lo que los apodos, o particularmente el apellido Cuba, fueron aquí determinantes bajo la estricta aplicación de criterios electorales.