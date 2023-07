El sorteo: el cargador de viaje 3 en 1 de mophie para productos Apple causa problemas

Un cargador, tres productos Apple: el cargador de viaje 3 en 1 de Mophie, lanzado en 2022, es el compañero de viaje perfecto. el Los dispositivos son vendidos exclusivamente por Apple A un precio de 180 euros en este país provoca dificultades dependiendo de los problemas del usuario. Como MacRumors, entre otros El escribelos dispositivos ahora se han retirado del mercado, aparentemente temporalmente.

Es un poco como el MagSafe Duo de Apple

La idea detrás de este producto, que en alemán se llama “Cargador de viaje 3 en 1”, recuerda al cargador MagSafe Duo de Apple. El dispositivo tiene un total de tres áreas de carga que se pliegan. Para iPhone y AirPods (con estuche de carga Qi), estas son dos cubiertas, para Apple Watch, un disco de carga plegable. El dispositivo se alimenta a través de USB-C y se incluye un adaptador de corriente de 15 W. El cargador de viaje 3 en 1 viene con una cubierta de fieltro que se adapta a todos los componentes.

Ha habido informes de problemas de carga con el adaptador de corriente durante algunos meses. Los problemas surgen principalmente cuando se usa el cargador de viaje como se anuncia: cuando coloca los tres productos Apple al mismo tiempo. Luego están las desconexiones regulares, que también pueden ser escuchadas por la señal de carga. Todavía no está claro si esto se debe a que la fuente de alimentación es demasiado débil.

La devolución es posible en caso de problemas.

Parece que Apple ahora ha lanzado algún tipo de programa de restauración no oficial, según MacRomores. Los usuarios que tengan problemas con la carga deben comunicarse con el grupo, que aparentemente reembolsará el dinero fuera de los períodos de garantía. El cargador de viaje 3 en 1 se incluye actualmente en el sitio web de Apple, pero ya no se puede pedir. Solo dice “actualmente no disponible”.

Mother Mophie ZAGG parece estar actualizando el firmware de la fuente de alimentación. Cuándo aparecerá esto y cómo jugar no está claro. También en la web de su empresa El dispositivo no está disponible temporalmente. Mientras tanto, los clientes de Apple esperan que la compañía se apiade de su solución de carga MagSafe Duo completamente obsoleta. Pero todavía no hay primeros rumores.

