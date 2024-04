El sueño del título ya está fuera de nuestro alcance: una noche de pesadilla trastorna a Klopp y al Liverpool

Jurgen Klopp se siente decepcionado y perdido: los máximos favoritos de la Europa League están al borde de la eliminación. Su equipo, el Liverpool, perdió el partido de ida de los cuartos de final en su estadio. Los sueños de un discurso de despedida corren el riesgo de explotar repentinamente.

Esta quiebra afectó especialmente al Liverpool FC en la gira de despedida de Jurgen Klopp. “En este momento está claramente por debajo de la media”, dijo el entrenador alemán de los Rojos a RTL. “No se puede endulzar”. Su equipo favorito perdió 0-3 en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Atalanta Bérgamo.

“Fue un partido realmente malo para nosotros. Estábamos en todas partes y en ninguna”, dijo Klopp a TNT Sports. Podrían haberle hecho el juego a Bérgamo. El comandante Virgil van Dijk dijo: “Por supuesto que duele. Hace mucho tiempo que no perdemos aquí”.

Debido a la derrota ante el Club en la liga italiana, el ex campeón de la Liga de Campeones ahora amenaza con quedar eliminado de los ocho primeros. Pero Van Dijk no quiere admitir la derrota: “Si no crees en ello, no necesitas viajar a Italia. Sin embargo, nos lo pusimos muy difícil al perder 3-0”.

¿El adiós de Klopp con dos títulos más?

Gianluca Scamaca dio a los visitantes una ventaja de 2-0 con un doblete en los minutos 38 y 61, aunque el portero del Liverpool Caoimhin Kelleher desafortunadamente permitió que el balón se colara antes de que el marcador se pusiera 1-0. En el tramo final, en lugar de que el Liverpool marcara el siguiente gol, el tercer gol del Atalanta llegó gracias a Mario Pasalic (83). “No tengo idea de si podremos ganar 3-0”, dijo Klopp, de cara al partido de vuelta el jueves de la próxima semana. (21:00 h/RTL+ y en directo en ntv.de). “No hay nada más que decir que tuvimos un mal desempeño y por eso perdimos”.

Su reacción se espera que muestren el domingo en el campeonato inglés en casa ante el Crystal Palace. “Y estoy seguro de que podemos”. Klopp, que dejará el club en verano después de nueve años, quiere despedirse del Liverpool con dos títulos más tras ganar la Copa de la Liga en febrero. Además de la Copa de Europa, el técnico de 56 años lucha por su segundo título de la Premier League. El empate 2-2 contra el Manchester United el fin de semana pasado dejó al Liverpool caer al segundo lugar, igualado en puntos detrás del Arsenal.