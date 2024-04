Liverpool: Klopp está atónito tras perder la Europa League ante Bérgamo

DrEsta quiebra fue especialmente dolorosa para el Liverpool en la gira de despedida de Jurgen Klopp. “En este momento está claramente muy por debajo de la media”, dijo a RTL el entrenador estrella alemán de los Rojos. “No se puede endulzar”. Su equipo favorito perdió 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Atalanta Bérgamo el jueves por la noche.

“Fue un partido realmente malo para nosotros. Estábamos en todas partes y en ninguna”, dijo Klopp a TNT Sports. Jugaron contra Bérgamo y pareció sorprendido por los “numerosos errores” que tuvo que observar desde la barrera. “Muchos errores”. “Las actuaciones de esta noche fueron como 'ups, wow, no sabía que podían tocar así'”. Muchos jugadores estuvieron solos en muchos momentos.

Debido a la derrota ante el Club en la liga italiana, el ex campeón de la Liga de Campeones ahora amenaza con quedar eliminado de los ocho primeros. Pero Van Dijk no quiere admitir la derrota: “Si no crees en ello, no tienes por qué viajar a Italia. Pero nos pusimos las cosas muy difíciles al perder 3-0”.

Cayó al segundo puesto de la Premier League

Gianluca Scamaca adelantó a los visitantes por 2-0 con un doblete en los minutos 38 y 61. En el tramo final, en lugar de que el Liverpool marcara el siguiente gol, el tercer gol del Atalanta llegó gracias a Mario Pasalic (83).

“No tengo idea de si podremos ganar 3-0”, dijo Klopp, de cara al partido de vuelta el jueves de la próxima semana. “No hay nada más que decir que tuvimos un mal desempeño y por eso perdimos”.

Su reacción se espera que muestren el domingo en el campeonato inglés en casa ante el Crystal Palace. “Y estoy seguro de que podemos hacerlo”. Y deberían hacerlo también, porque en la Premier League el fin de semana pasado el Liverpool cayó al segundo lugar, empatado a puntos detrás del Arsenal, después de un empate 2-2 con el Manchester United.