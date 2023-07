Bayern Munich-Harry Kane deja que Uli Hoeness caiga en viejos patrones: la sección de ataque se recarga en Tegernsee

Hasan Salihamidzic, que todavía era director deportivo en ese momento, asumió un cargo similar en ese momento. En Sani, el patrón del Manchester City, el avance en ataque no fue particularmente bien recibido, y Kovac y Salihamidzic fueron convocados por los jefes del FCB.

“Nos aconsejan a todos que no hablemos de jugadores que tienen contrato con otros clubes”, dijo tímidamente Brazo. “Espero que todos podamos tener eso en cuenta. Por supuesto, debes disculparte con el Manchester City por el jugador del que hablan todo el tiempo”.

Thomas Tuchel, ahora entrenador en Munich, parece haber adoptado el enfoque de mordaza con los jugadores de otros clubes. Cuando se le preguntó acerca de las especulaciones sobre la estrella del Tottenham, Harry Kane, durante el campo de entrenamiento del Bayern en Tegernsee el sábado pasado, no se dejó arrastrar por ninguna tendencia. “Por supuesto, no comenta sobre jugadores que no están bajo contrato con nosotros”, agregó.