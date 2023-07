Tour de Francia – Voigt EN EXCLUSIVA sobre el duelo de Vingegaard contra Pogacar: “Dos piedras de molino aplastan el pelotón”

El Tour de Francia 2023 está entrando en la recta final. Ya el martes, la batalla por el maillot amarillo entre el danés Jonas Vinggaard y el esloveno Tadej Pogacar en la decimosexta etapa puede llegar a su clímax en la única contrarreloj de 22,4 kilómetros de Pasi a Complex (13:00 horas en la cinta en directo).

Luego, el miércoles es la etapa reina de los Alpes de Saint-Gervais Mont-Blanc a Courchevel (165,7 km), que podría tomar la decisión preliminar.

eurosportSin embargo, el experto Jens Voigt también cree que es muy probable que el Tour de 2023 no se decida hasta este pasado fin de semana, quizás incluso en París.

En una entrevista con Eurosport.de En el último día de descanso, el piloto de 51 años habla de su semana sobre la moto y del apasionante duelo al frente y la actuación de los pilotos alemanes.

Jens, informaste e inspiraste a los espectadores de Eurosport en el Tour de Francia durante una semana en vivo desde el pelotón en la motocicleta. ¿Cómo fue eso para ti?

Jens Voigt: Genial, angustioso, divertido, peligroso, intenso: ¡elija! (Risas) Para mí, como ex corredor, fue como una especie de regreso, solo que sin el dolor en las piernas. Sientes calor, frío y viento. Puede sentir si la superficie de la carretera es mala o buena. Estás muy cerca de nuevo y los conductores también te notan. Una vez me encontré con Peter Sagan en una montaña cuando estaba luchando. Pero cuando me vio, gritó: “¡E-jeans, cállate las piernas hoy!” (“Shut Up the Legs” es el título de la biografía de Voigt, nota del editor). El tres veces campeón del mundo está coqueteando contigo, aunque está en sus límites. Eso es muy divertido.

Pero la vida en moto no es tan cómoda, ¿verdad?

Voigt: Digámoslo de esta manera: ayuda si tengo una licencia de motocicleta y sé cómo comportarme. No es como conducir un automóvil en el que simplemente te sientas y dejas que el conductor haga todo. Una motocicleta va en serio: si el conductor se inclina hacia la izquierda, tienes que ir con él. Si pisa los frenos, no querrás golpearlo en la espalda con todo el peso de tu cuerpo. Así que tienes que pensar en ello todo el tiempo. Conduce detrás o delante del estadio varias veces al día a una velocidad de 100-120 km/h. Esto es emocionante y agotador.

La semana pasada, volviste al estudio de Eurosport. Todo está en juego para los pilotos después de su último día de descanso el martes.

Voigt: Este recorrido es muy especial. Jumbo-Visma y los Emiratos Árabes Unidos son como dos piedras gigantes aplastando a todo el pelotón. Para muchos, todo lo que queda es dolor, sangre y lágrimas. Se trata de la supervivencia final. Para sus equipos, la reunión de autobús de la mañana comienza así: dependiendo de lo que jumbo y UAE hagan hoy, haremos esto o aquello. Estos dos equipos superiores dictan las tácticas de carrera de todo el pelotón. Esto debe ser muy frustrante para mucha gente.

Al final, la falta de una botella puede ser el factor decisivo para ganar la ronda.

Es lo mismo en la parte superior: Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar forman el maillot amarillo perfectamente entre ellos y entregan acción en segundos.

Voigt: Es muy, muy apretado. También creo que después de la contrarreloj del martes todavía están bastante cerca. Me imagino que la decisión no se tomará hasta el final de la semana, en los últimos metros, por así decirlo. Ahora cada pequeña cosa cuenta: al final, una botella perdida puede ser el factor decisivo para ganar la ronda. Estoy a punto de apostar que también los veremos en el grupo de cabeza en los Campos Elíseos…

¿Cuál es su impresión? ¿Vingegaard se ha alejado de los ataques y las tácticas últimamente? Pogacar solía ser más activo.

Voigt: Los dramas más puros y honestos suceden en los deportes. En la vida normal, cuando alguien a tu lado se cae, le das la mano y lo ayudas. Es completamente diferente en los deportes: si alguien tropieza aquí, recibirás un cuchillo en la espalda. Por eso estoy seguro: si uno sintiera una debilidad en el otro, lo habrían golpeado sin piedad. Pero resulta que ambos son en realidad casi idénticamente poderosos. Ambos conducen con sus máscaras abiertas por cada segundo.

Si tuvieras que decidir, ¿quién ganaría la ronda?

Voigt: Yo creo en Pogacar. Vingegaard ha tenido una temporada sólida hasta ahora. Ganó de manera convincente el Premio Dauphiné. Pero eso fue hace cinco semanas, cinco semanas durante las cuales ya no pudo construir mucho en forma, pero a lo sumo mantenerlo. Es diferente con Pogacar. Herido en la mano en Lieja-Bastoña-Lieja, se vio obligado a tomar un descanso, lo que le dio a su cuerpo la oportunidad de una revisión. En la primera semana del Tour todavía tenía problemas con su ritmo, pero ahora puede que todavía le queden los granos cruciales para la victoria.

Ganar la lotería casi requiere que Alemania gane una etapa.

¿Cuál es su conclusión provisional para los conductores alemanes?

Voigt: Creo que vimos lo que podíamos haber esperado. Tienes que ser realista. No tenemos un piloto de clasificación que pueda competir con Vingegaard o Pogacar. No tenemos un feudo que pueda derrotar a Jasper Philipsen hombre a hombre en un duelo. Y no tenemos un especialista que pueda vencer la contrarreloj. PERO: Tenemos varios concursantes muy buenos en esta ronda, a quienes les va muy bien en sus roles.

¿En quién estás pensando exactamente?

Voigt: Nikias Arndt ayudó a Phil Bauhaus a subir al podio tres veces en el sprint. George Zimmerman se perdió una victoria en el escenario. En Bora, Nils Pollitt y Emu Buchmann apoyan bien a su capitán Guy Hindley, pero no se les permite formar parte de un grupo. Simon Geschke también está siempre presente en Cofidis donde se le necesita. Entonces es casi como ganar la lotería para ganar la etapa alemana. Especialmente porque todavía hay algunos equipos que se han decepcionado hasta ahora y buscan ganar el día en las últimas etapas.

En esta gira hubo muchas caídas por descuidos de los aficionados. ¿Qué piensas eso?

Voigt: Es un tema difícil y no es fácil encontrar una solución general. Digamos, por ejemplo, un accidente el domingo con un Jumbo Visma racer (Sep Koss, nota del editor): Conmigo, probablemente le tiraron el abanico a la cara, no a mí. Jelly habría endurecido el brazo y el hombro para absorber el impacto. Entonces tienes un moretón en el brazo, pero ningún hueso roto. Los conductores de hoy saben todo sobre nutrición, sobre vatios por kilo y sobre bebidas de recuperación. Conducen más rápido que nosotros. Pero el manejo de la bicicleta es un poco deficiente. Probablemente esto se deba a que los muchachos del pelotón salen con menos frecuencia que nosotros. Hay entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento, pero a menudo solo en pequeños grupos. Y lo notas en situaciones tan estresantes.

¿Y los espectadores?

Voigt: El otro lado, por supuesto, es el mal comportamiento de las masas. El atractivo del ciclismo es que cualquiera puede experimentarlo en vivo y de cerca sin el costo de un boleto de admisión. Pero luego hay que actuar con responsabilidad. Un problema muy obvio: los fanáticos a menudo han estado allí desde temprano en la mañana, parados bajo el sol abrasador todo el día. Si hay alcohol con los jóvenes, son solo, debería decir, azules con una nariz cuando estamos apurados a las 4:00 p.m. Luego pierden el control de sus sentidos y salen a la calle con sus extraños atuendos de Borat. Este es un gran problema.

Cada centímetro cuadrado de asfalto es espacio de oficina para los conductores.

¿Cómo se puede tratar esto?

Voigt: Con amor: la gente debería disfrutar del espectáculo, y el espectáculo son los conductores. Hay otras maneras de mostrarles su aprecio además de empujar su teléfono en su cara o golpear a todos los ciclistas en la parte trasera de la colina. Lo que los espectadores deben entender mejor: cada centímetro cuadrado de asfalto es un espacio de oficina para los conductores. Tampoco queremos que alguien nos grite a 20 cm de distancia y nos dé palmadas en los hombros. ¡Esto no lo hará! Luego está la dimensión financiera. Hubo una escena en la que Pogacar fue ralentizado en un duelo con Vingegaard porque los espectadores detuvieron la bicicleta que tenía delante. Con dos ciclistas de primer nivel, diez millones de euros invertidos para ganar el Tour de Francia, los fanáticos simplemente deberían quedarse atrás y no influir en el resultado de la carrera porque quieren estar en la ruta. En caso de duda, también ponen en peligro el trabajo de todo un equipo. Todo lo que se ha trabajado durante un año. Esto es una falta de respeto.

