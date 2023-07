Fútbol femenino: la estrella de la DFB Lena Oberdorf demuestra su amor por el deporte

de: Robert Schrier (actualmente en Australia) y Eric Peters

¡Es maravillosamente natural!

La centrocampista de la selección alemana de fútbol mundialista, Lena Oberdorf (21), ahora muestra abiertamente su amor. para una mujer En Instagram, ha publicado repetidamente fotos con Kimberly (26). También de vacacionar juntos en el Mediterráneo. Los dos son pareja desde hace unos meses. “Sí, estoy muy feliz en privado”, confirma Opie Bild. En el diario inglés The Guardian, la mujer de Wolfsburgo dice: “No salí y dije: ‘Chicos, tengo novia’. A veces está en mis redes sociales, para que la gente pueda pensar lo que quiera”.

A Oberdorf le parece una pena que no sea natural que los jugadores de fútbol masculinos amen y se abran a los hombres. “Ojalá todos los futbolistas homosexuales salieran del armario y fueran aceptados por todos. La sociedad se lo pone muy difícil a los hombres”, dice. Si bien el tratamiento de la homosexualidad en el fútbol femenino es “abierto y tolerante”, este no es el caso de los hombres. “No sé si es el género o el entorno”, dice Obi.

La delantera Leah Schuller (izquierda) con su amiga Lara Vadlau foto: Instagram

“Ojalá todos los futbolistas salieran como yo”

En el campo de entrenamiento del Campeonato Mundial en Australia, la delantera Lea Schuller (25) habló con franqueza sobre su asociación con la regatista austriaca Lara Wadlau (29). “No es un tema tabú para nosotras, es completamente normal. Probablemente porque es un cliché en el fútbol femenino de todos modos”, dice Schuller. “No me importa lo que piensen los demás”. Pero también señaló: “Es diferente con los hombres. Tal vez porque están más a la vista del público”.

La guardabosques Anne Katrin Berger (izquierda) con su amiga Jess Carter foto: Instagram

Además de Oberdorf y Schüller, otras estrellas aparecerán en la Copa del Mundo con sus amigos. La portera Anne Katherine Berger (32) juega con el internacional inglés Jess Carter (25). La defensora Sarah Dorsson, de 31 años, se separó del ganador de “La princesa azul” Le Schaff en noviembre y habló con franqueza al respecto en el documental de la Asociación Alemana de Fútbol “Born for This”: “Tenía dolor, no me sentía bien”.

El jugador externo Svenja Huth (izquierda) con su esposa, Laura. Ambos están esperando un hijo. foto: Instagram

La estrella del fútbol alemán Huth y su esposa Laura critican las leyes alemanas

El extremo alemán Svenja Huth (32) apareció en la película con su esposa embarazada Laura. Hablaron abiertamente sobre la FIV y pidieron nuevas leyes en Alemania. En el método ROPA, los huevos se extrajeron de Svenia en Valencia y los usó Laura. Biológicamente hablando, no hay duda de que son madres de su hijo. “En España las dos somos legalmente consideradas madres. En Alemania no es así”, critica Laura. “Nos entristece que Svenia tenga que adoptar a su hijo”.

Un giro alrededor de los competidores alemanes de la ronda preliminar Surgió un video de la mafia de una mujer colombiana Fuente: Instagram @notio90minutos

Y este es un proceso desagradable. “Es humillante porque la madre tiene que quitarse la ropa interior, hacerse una prueba de drogas y entregar un certificado extendido de buen comportamiento”, dice Svenja. Laura le exige: “No es posible tener un hijo más deseable que él con nosotros. Uno desearía más igualdad”.

Como en el caso del amor entre futbolistas del mismo sexo…

