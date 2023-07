Tour de Francia: ¡La policía recibe a los espectadores! Causó un colapso total | Deportes

Ahora tienen al espectador desprevenido.

El domingo, un aficionado provocó una caída masiva en el El Tour de Francia está fuera. Según los medios franceses, la policía ahora está investigando. ¡Buena suerte!

Como informó Le Parisien el domingo, la gendarmería ha iniciado una investigación y se han identificado las escenas. Todavía no está claro a qué posibles sanciones puede enfrentarse.

¿Qué pasó?

Un espectador con un sombrero de pescador en la cabeza dio un paso por la calle y lo agarró del brazo. Parece que estaba sosteniendo un teléfono inteligente.

La estrella de Rad Sepp Koss (28), el asistente caballeroso del líder general de la gira Jonas Vinggaard (26), se golpeó el brazo y cayó, lo que resultó en un choque masivo con varias caídas de ambos pilotos. Increíble continuación de una serie de situaciones ya peligrosas en el Tour de este año.

Incidentes con mirones se acumulan

Ya ha habido ataques con chinchetas en los Pirineos. Espectadores visiblemente borrachos caminaron junto a los pilotos durante varios metros, algunos con bengalos, que también despedían humo maloliente.

El velocista Jordi Meeus (25) del equipo ciclista alemán Bora-Hansgrohe estuvo a punto de caerse en la undécima etapa el miércoles debido a un accidente similar en Kos. Previamente, el ciclista profesional belga Steve Krass (27) culpó a un espectador por retirarse del Tour de este año tras caer en la octava etapa.

El experto de Eurosport y ex estrella del Tour Jens Voigt (51), que siguió la carrera en una motocicleta acompañante, apeló a los fanáticos: “Fue otro accidente causado por la falta de atención de un espectador. Queridos espectadores: cada centímetro cuadrado de la pista es el escritorio del conductor ¡No vengas a su oficina! Tampoco nos quieres de vuelta en tu oficina”.

Y más: “Respeten a los pilotos y disfruten del espectáculo. Pero no intenten ser parte del espectáculo. Los pilotos son el espectáculo, son el espectáculo. Ustedes son los espectadores. Por favor, no pisen la pista, no aunque sea un poco. ¡Deja la pista a los pilotos!”.