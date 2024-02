El tirano “saliente” tiene un plan de respaldo: ¿Se está preparando Lukashenko para irse?

Quiere presentarse a las elecciones previstas para el año próximo, pero se describe a sí mismo como un presidente “saliente”. Es difícil entender las intenciones del dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Pero una cosa es segura: el hombre de 69 años no renunciará voluntariamente a su poder.

Apenas unos días después de las “elecciones parlamentarias” en Bielorrusia, no son los resultados electorales los que dominan los titulares en la ex república soviética. A la mayoría de los bielorrusos no les importa quién ocupará el nuevo parlamento ni los nombres de los que actualmente están allí. Los representantes, ninguno de los cuales es miembro de la oposición, tienen mucho que decidir en un estado autoritario. Durante décadas, el poder absoluto ha estado en manos de un solo hombre: Alexander Lukashenko.

Aún más interesante que los resultados “electorales” es lo que el dictador de larga data tuvo que anunciar cuando visitó el domingo un colegio electoral en Minsk con su hijo Nikolai de 19 años. Allí anunció que volvería a presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año. El presidente de 69 años destacó que “ningún presidente responsable abandonará a su pueblo que lo siguió en la batalla”.

Sin embargo, apenas unos minutos después, Lukashenko se describió a sí mismo como un presidente “saliente”. Habló con periodistas de los medios estatales sobre la integración gradual en un “Estado de unión” con Rusia y al mismo tiempo subrayó que ambos países deben seguir siendo independientes. Aunque es un presidente “saliente”, está convencido de que su sucesor no apoyará la idea de unidad con Rusia, “no importa quién venga después de mí”, como dijo Lukashenko. También explicó que quería hacer apropiado el año en curso, que declaró “Año de la Calidad”, “para que quede en la memoria incluso si el actual presidente no vota”.

Permanecer en el poder con “dedos azules”.

¿Cómo deben entenderse estas declaraciones contradictorias? ¿Está Lukashenko, que ha gobernado firmemente Bielorrusia desde 1994, planeando su salida después de todo? Esto es posible. Sin embargo, una mirada a la historia apaga las esperanzas de la sociedad bielorrusa de cambios políticos en su país. Antes de todas las demás campañas electorales desde 2001, había coqueteado con la posibilidad de dimitir. Ha afirmado repetidamente que se presentará sólo si el pueblo bielorruso así lo desea.

Su afirmación se hizo especialmente conocida en noviembre de 2019, cuando anunció su candidatura a la reelección el verano siguiente y dijo que no conservaría su escaño “hasta que mis dedos se pusieran azules”. Seis meses después, hizo precisamente eso. A pesar de su clara derrota, logró que la Comisión Electoral, que él controlaba, lo declarara ganador. A esto siguieron meses de protestas masivas de proporciones sin precedentes, que fueron brutalmente reprimidas. Más de 35.000 personas fueron arrestadas, muchas de las cuales fueron torturadas. Decenas de miles de opositores al régimen, incluida la líder de la oposición Svetlana Tychanuskaja, huyeron al extranjero.

“Prometo que no competiré”.

Exactamente un año después, en agosto de 2021, cuando las protestas ya habían amainado pero Lukashenko todavía estaba enfermo, anunció directamente que no se presentaría a las próximas elecciones presidenciales. “Prometo que no competiré”, recalcó.

Pero hoy el dictador está firmemente sentado en el poder. La sociedad civil está destrozada, los líderes y activistas de la oposición están en el extranjero o tras las rejas y desde hace más de un año no hay información sobre los prisioneros más famosos como Maria Kolesnikova, Viktor Babariko, Sergei Tsikhanovsky y otros. Nadie sabe si todavía están vivos.

La guerra en Ucrania también interesa a Lukashenko. En primer lugar, se cree inocente porque advirtió durante años sobre “situaciones como las que prevalecerán en Ucrania” si ya no fuera presidente. Sin embargo, muchos bielorrusos querían exactamente estas “condiciones” ucranianas: democracia, libertad y normalización de las relaciones con la Unión Europea. Cuando Rusia, con la ayuda de Lukashenko, atacó Ucrania y redujo muchas ciudades a escombros, finalmente quedó claro a qué se refería con sus declaraciones.

En segundo lugar, Lukashenko se siente seguro mientras su “hermano mayor” Vladimir Putin gobierne el Kremlin y mientras las fuerzas rusas en Ucrania no sean derrotadas. Putin está interesado en garantizar que su amigo cercano Lukashenko, a quien ha mostrado lealtad en repetidas ocasiones, permanezca en el poder y continúe apoyándolo en todas sus maquinaciones. Por último, pero no menos importante, las armas nucleares rusas que Putin ha desplegado en Bielorrusia hacen que Lukashenko parezca poderoso.

Lukashenko también puede ejercer control en otras posiciones

Sin embargo, el historiador Alexander Friedman cree posible que el presidente de 69 años esté considerando un cambio de poder. “No me queda nada claro que un hombre mayor, después de 30 años en la presidencia, quiera seguir participando en la dirección de operaciones, organizando reuniones, yendo a Moscú a la primera señal y haciendo muchas otras cosas. .” “, escribió en su canal Telegram. Existe la opinión de que Lukashenko no puede imaginar su vida sin la presidencia, escribe un experto en Europa del Este de la Universidad del Sarre. “Creo que es un poco diferente: no puede imaginar su vida sin poder y control sobre él. Pero el control también se puede ejercer en otras situaciones”. Pero desde el punto de vista de Friedman, el argumento en contra es que Lukashenko tiene miedo de ceder el poder y que no ve ninguna alternativa que le resulte aceptable a la transición del poder.

Una posible elección para el dictador “saliente” podría ser el puesto de presidente de la Asamblea Popular de Bielorrusia, escribió Jacob Wohlenstein, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso de la Fundación Konrad Adenauer, con sede en Vilnius, en su artículo invitado en ntv.de . “Esta nueva supermáquina se cierne sobre todo el sistema desde el cambio constitucional de hace dos años y también tiene el poder de anular las elecciones presidenciales”, explica Wollenstein. Se espera que Lukashenko sea declarado presidente a finales de la primavera. La medida podría permitirle instalar a alguien más en la debilitada presidencia en 2025 mientras continúa moviendo los hilos desde el fondo.

Que Lukashenko siga siendo presidente o lleve a su leal sucesor al cargo es esencialmente irrelevante. Mientras Putin permanezca en el Kremlin, el cambio político en Bielorrusia es casi imposible.