Expertos: el decreto de Putin sobre Rusia es una preparación para la “guerra contra la OTAN”

Con la incorporación de Suecia, la OTAN crece a 32 países: Hungría acordó unirse el lunes. El mismo día, el líder del Kremlin, Putin, firmó dos decretos y reorganizó la estructura militar de Rusia.

Moscú – muerte La situación militar en Ucrania es tensa. Las fuerzas de Kyiv fueron destruidas por Escasez de municiones Cada vez más bajo presión. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin firmó dos decretos el lunes (26 de febrero) para reorganizar el ejército ruso. Analizaron que el presidente del Kremlin busca lograr dos objetivos Expertos en guerra del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de EE. UU.. Uno de ellos: prepararse para una posible guerra convencional a gran escala contra la OTAN.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una videoconferencia celebrada en septiembre de 2023, retransmitida desde Sochi, en el Mar Negro. © Imago/Mikhail Klementiev/Kremlin Pool/ZumaWire

Putin está reorganizando la estructura militar: las regiones de Ucrania que fueron anexadas en violación del derecho internacional también se ven afectadas

Después de meses de dilaciones, Hungría aprobó el lunes la solicitud de Estocolmo para unirse a la Alianza de Defensa del Atlántico Norte (OTAN). El mismo día, Putin ordenó la reorganización de su estructura militar. Lo que al principio parece un trabajo burocrático puede en realidad proporcionar información sobre los planes estratégicos. Según el Instituto de la Segunda Guerra Mundial, los decretos firmados por el jefe del Kremlin restablecen oficialmente los distritos militares de Moscú y Leningrado y despojan a la Flota del Norte rusa de su estatus de mando. Esto tiene como objetivo restaurar el mando del distrito militar como cuartel general principal de las fuerzas terrestres de Rusia y asignar recursos marítimos a la Armada rusa, según el informe del Instituto de Estudios de Guerra.

Además, el segundo decreto también anexó las regiones ocupadas de Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk de Ucrania al Distrito Militar del Sur. En 2022, Moscú celebró referendos falsos en Ucrania y anexó las cuatro regiones -como Crimea en 2014- en violación del derecho internacional. La inclusión de “partes ocupadas y no ocupadas de los territorios ucranianos también indica que Rusia persigue objetivos extremistas en Ucrania y busca integrar plenamente estos cinco territorios ucranianos en la Federación Rusa”, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. análisis.

La reorganización del ejército debería preparar a Rusia para una guerra contra la OTAN a largo plazo

Los expertos en guerra estadounidenses continúan diciendo que la reorganización apoya los objetivos paralelos de “consolidar el control sobre las operaciones rusas en Ucrania en el corto a mediano plazo y prepararse para una posible futura guerra convencional a gran escala contra la OTAN en el largo plazo”. El Distrito Militar de Leningrado se extenderá ahora a lo largo de la frontera nororiental de la OTAN, mientras que el Distrito Militar de Moscú se extenderá a ambos lados de la frontera nororiental de Ucrania y Polonia. Esto permite a Rusia “posicionarse simultáneamente contra la OTAN y racionalizar las estructuras de mando y control para la guerra en Ucrania”.

Crecen las tensiones con la OTAN: polémica por el envío de soldados occidentales a Ucrania

Este cambio en el ejército de Moscú se produce en un momento de gran tensión con la OTAN. Recientemente, el presidente francés, Emmanuel Macron, no ha descartado fundamentalmente el despliegue de tropas terrestres francesas en Ucrania. Macron dijo literalmente: “Hoy no hay consenso sobre el envío oficial de fuerzas terrestres”. “Pero no se puede descartar nada en la dinámica. Haremos todo lo posible para garantizar que Rusia no gane esta guerra”.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, advirtió sobre una “peligrosa escalada de tensiones” con Rusia, sin mencionar países concretos. “Varios Estados miembros de la OTAN y de la UE están considerando enviar sus soldados al territorio de Ucrania de forma bilateral”, afirmó Fico el lunes. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, describió el martes el posible despliegue de soldados occidentales en Ucrania como “no supone ningún problema” por el momento.

Expertos en guerra advierten sobre la secesión de Transnistria

Además, recientemente ha habido advertencias de la República de Moldova de que la región separatista de Transnistria, no reconocida internacionalmente, pronto podría solicitar su admisión en la Federación de Rusia. Los expertos en guerra estadounidenses también actuaron en consecuencia. ISW en su informe del pasado jueves expresé. Se dijo que se utilizaría como pretexto la supuesta amenaza de la República de Moldavia o de la OTAN. Se dijo que esto era “improbable”, pero “en los casos más graves”, el líder del Kremlin, Putin, podría anunciar la anexión de Transnistria en un discurso ante la Asamblea Federal rusa el 29 de febrero.

Por otra parte, la determinación de Ucrania en su batalla defensiva contra Rusia sigue siendo inquebrantable. Las fuerzas de Kiev han logrado recientemente éxitos individuales, especialmente en combates contra la Flota rusa del Mar Negro y en el aire.