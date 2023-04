El tratamiento pretende mejorar la memoria de las personas con demencia

24 vida salud

de: judith moreno

está dividido

Hasta la fecha, no existen medicamentos para la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los investigadores ahora han desarrollado enfoques de tratamiento potenciales para el futuro en un estudio.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Dos tercios de los pacientes con demencia padecen la enfermedad de Alzheimer, que puede identificarse por ciertos signos. La condición empeora con el tiempo, y los pacientes de Alzheimer generalmente pasan por siete etapas diferentes durante su enfermedad. Hasta la fecha, no existen medicamentos que puedan detener la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los resultados del estudio ahora dan esperanza: según esto, el nuevo tratamiento puede mejorar el rendimiento de la memoria en los pacientes.

Enfermedad de Alzheimer: un nuevo tratamiento debería ser capaz de mejorar el rendimiento de la memoria

Alrededor de dos tercios de los casos de demencia son la enfermedad de Alzheimer. © ZUMA Press / IMAGO

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral incurable. Con el tiempo, las células nerviosas mueren y los pacientes se vuelven más olvidadizos, desorientados y desorientados. La amnesia típica de la enfermedad se explica por el hecho de que la formación de nuevas neuronas, también conocida como neurogénesis adulta, se interrumpe en los pacientes. La neurogénesis en adultos ocurre principalmente en el hipocampo, la parte del cerebro donde se encuentra la memoria. Sin embargo, investigadores estadounidenses ahora han logrado estimular la formación de nuevas neuronas en el cerebro de ratones adultos con la enfermedad de Alzheimer, lo que en última instancia conduce a un mejor rendimiento de la memoria.

Está en la revista comercial. células de células madre publicado Quédate El equipo de investigación dirigido por el profesor Guan Song de la Universidad de Carolina del Norte realizó dos modificaciones genéticas en el núcleo supraespinal, una región específica del cerebro. La terapia génica se utilizó por primera vez para estimular la formación de nuevas células cerebrales en el hipocampo de ratones. El nuevo gen incitó a las neuronas a crear un pigmento visual específico en su superficie. Esto fue seguido por otra estimulación utilizando una sonda de luz insertada en el cerebro. Eventualmente, el número de neuronas aumentó. Además, las neuronas recién formadas se activaron mediante la segunda terapia génica en un paso posterior. Con la ayuda de la terapia, una enzima específica necesaria para la memoria se multiplica en las neuronas.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Nuevo estudio: Mejora de la memoria en experimentos con animales – Resultados parcialmente transferibles a humanos

Como mostraron los resultados del estudio, los científicos los curaron con éxito. Porque las ratas reconocieron las cosas en su jaula. También estaban menos ansiosos durante los experimentos. Además, algunas de las células inmunitarias del cerebro comenzaron a descomponer los depósitos de la dañina proteína beta-amiloide como resultado del tratamiento. Estos no son solo los principales desencadenantes de la enfermedad de Alzheimer, sino también de otras formas de demencia.

Sin embargo, el tratamiento no puede simplemente transferirse a los humanos, ya que parte del material genético debe modificarse. Sin embargo, debido a que la neurogénesis todavía ocurre hasta cierto punto en los adultos, los autores del estudio esperan que la estimulación cerebral profunda tenga un efecto similar en los humanos. El llamado marcapasos cerebral ya se está utilizando con éxito clínico en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, dado que el enfoque terapéutico completo aún no está listo para su aplicación clínica en humanos, se necesitan más ensayos con animales grandes como siguiente paso.

Demencia: 10 alimentos que pueden dañar el cerebro Ver galería de fotos

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.