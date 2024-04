El vinagre de manzana puede ayudarte a perder peso

Página principal vida salud

de: Judith Brown

el presiona divide

Victoria Beckham, Jennifer Aniston y sus parejas están a la vanguardia: comienzan el día con una bebida especial que favorece la pérdida de peso.

Para adelgazar se recomienda empezar el día con una comida saludable. Algunas rutinas matutinas pueden dificultar la pérdida de peso y, por tanto, deben evitarse. Sin embargo, existen algunos alimentos que son ideales para el desayuno si quieres adelgazar. Celebridades como Victoria Beckham, Liz Hurley y Jennifer Aniston, por ejemplo, confían en una bebida matutina elaborada con vinagre de manzana que, según estudios científicos, puede ayudarle a alcanzar el peso deseado. La dosis juega un papel importante.

Pierde peso como una celebridad: se dice que esta bebida tiene resultados sorprendentes, como lo demuestra un estudio

Si quieres perder peso, comienza el día bebiendo un vaso de agua mezclada con vinagre de manzana. © Imágenes Bond5/Imago

Un estudio de la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik en el Líbano, dirigido por el bioquímico Dr. Roni Abu Khalil, estudió el efecto del vinagre de manzana sobre el peso y otros indicadores metabólicos como Periódico de farmacia en línea mencionado. El estudio fue publicado en la revista BMJ Nutrición, Prevención y Salud Fue publicado e incluyó a 120 adolescentes y adultos jóvenes con sobrepeso u obesidad (edad media 17 años). Los participantes se dividieron en cuatro grupos y cada mañana bebieron las siguientes bebidas en ayunas:

El primer grupo bebió 250 ml de agua con 5 ml de vinagre de manzana, el segundo grupo bebió 250 ml de agua con 10 ml de vinagre de manzana, el tercer grupo bebió 250 ml de agua con 15 ml de vinagre de manzana y el El cuarto grupo bebió una bebida placebo. El vinagre de sidra de manzana utilizado contiene un 5% de ácido, mientras que el placebo contiene un 0,25% de ácido láctico añadido para imitar el sabor del vinagre de sidra de manzana. El estudio se realizó a doble ciego, lo que significa que ni el paciente ni el investigador sabían quién estaba recibiendo tratamiento.

Durante la fase de estudio, los participantes no difirieron significativamente en su dieta y actividad física. Esta información se registró en un diario de alimentos. Además, se midieron el peso, la circunferencia de la cintura y el porcentaje de grasa corporal en cuatro momentos diferentes (al inicio del estudio y después de cuatro, ocho y doce semanas). Además, los investigadores midieron los niveles de colesterol total, azúcar en sangre y triglicéridos en sangre.

Los resultados del estudio muestran: el vinagre de manzana tiene un efecto positivo en la pérdida de peso y el índice de masa corporal

Los resultados del estudio mostraron que quienes bebieron vinagre de sidra de manzana perdieron peso significativamente y su índice de masa corporal disminuyó. En particular, aquellos que recibieron la dosis más alta de vinagre de sidra de manzana experimentaron la mayor pérdida de peso después de doce semanas. Dependiendo de la dosis, los participantes que bebieron vinagre de manzana diariamente durante el estudio perdieron una media de seis a ocho kilogramos.

Además, los científicos observaron una disminución de los niveles de azúcar en sangre, triglicéridos y colesterol (también dependiendo de la dosis). La dosis más alta de vinagre de sidra de manzana parece tener el mayor efecto durante doce semanas. Por el contrario, los participantes que recibieron una bebida placebo mostraron una ligera pérdida de peso. La bebida tampoco tuvo efectos positivos sobre otros parámetros metabólicos y no provocó ningún cambio. Por lo tanto, el vinagre de manzana es un remedio universal que se dice que ayuda a combatir el mal aliento y las flatulencias, por ejemplo.

Bajos en calorías y buenos para el metabolismo: Diez alimentos deliciosos que pueden ayudarte a perder peso Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.

La editora escribió este artículo y luego utilizó un modelo de lenguaje de IA para mejorarlo a su propia discreción. Toda la información ha sido revisada cuidadosamente. Obtenga más información sobre nuestros principios de IA aquí.