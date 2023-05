¡El Vive! Real Sociedad 0-0 Real Madrid

cinta en vivo¡33 jornada en LaLiga! El Real Madrid quiere pasar con éxito el ensayo general antes de la final de Copa y ganar confianza ante la Real Sociedad. ¿Puede la familia real hacer eso? La hora de salida es a las 22:00 horas. Siempre incluido: Indicador TOTAL REAL.







¡La mitad del tiempo! Fue un 0-0 de lo mejor hasta la fecha, al menos hasta el minuto 35. Real Sociedad y Real Madrid tuvieron muchas ocasiones, la mejor de ellas para los vascos, que debían adelantarse. Sin Benzema y Vinicius vienen pocos blancos. Rodrigo solo, Mariano Díaz estaba hasta ahora inédito. ¿Cómo se verá después de cambiar de lado? Nos pondremos en contacto con usted en la segunda mitad.

45. Hay tres minutos de descuento.

43. ¿Hay algo más pasando aquí? Ningún equipo tuvo la oportunidad de anotar durante mucho tiempo. El juego actualmente se caracteriza por muchos malos pases y pérdidas de balón de todos modos.

42. Por cierto, aquí también toca Mariano Díaz. El delantero ha recogido ocho balones hasta el momento. Pero aún no ha disparado un tiro a puerta.

38. En los últimos minutos, ninguno de los dos equipos avanzó mucho. El equipo local sigue jugando con valentía y no permite mucha defensa.

31. Los madridistas se permiten muchos errores defensivos, que la Real Sociedad aprovecha de vez en cuando para lanzar ataques serios. Pero hasta ahora, los vascos no han podido anotar.

28. Rodrygo no puede ser detenido por dos oponentes e intenta hacerlo desde casi 20 metros. Pero su tiro es muy fundamental para Remiro.

28. Es un juego animado aquí en el Estadio Anoeta. Hay oportunidades en ambos lados. La Real Sociedad tuvo la mejor parte hasta ahora.

24. Gorosabel frena con un despiste un contragolpe del Real Madrid y ve la primera tarjeta amarilla del partido.

19. Gran próxima oportunidad de vestirse! Los tanques de Sorloth luchan contra Rüdiger, se adaptan a Silva y fallan a Courtois. ¡Esto debería haber sido lo más destacado para la Real Sociedad!

17. ¡Preocúpate por Militao! El brasileño cometió un grave error en el centro del campo y actualmente está siendo tratado por médicos.

15. ¡barricada! Tras un saque de esquina con Kubo, Sorloth estiró más el balón, donde Zubeldia falló a tres metros de distancia. ¡Suerte para la familia real!

12. ¡Ahora la Real Sociedad tiene su primera gran oportunidad de tomar la delantera! Sorloth disparó con fuerza sobre el punto de penalti, pero Carvajal seguía ahí. El defensor vuelve a despejar el siguiente córner.

9. ¡Rimiro debe irse de nuevo! Un cabezazo de Militao desvió al portero a un córner que no supuso peligro.

6. ¡Primer final realmente bueno! Tchouameni lo intenta desde larga distancia, pero Remiro anula a tiempo y tira bien.

4. Los blancos entraron por primera vez en campo contrario. Un centro fallido de Asensio aterriza a espaldas del portero de Sociedad Remiro.

¡Arranca el primer partido! El Real Madrid inicia la primera parte con la camiseta negra de izquierda a derecha.

Ambos equipos salen y están listos para el partido. Entonces finalmente comienza.

irreal Comienza con: Remiro – Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen – Merino, Zubimendi, Oyarzabal – David Silva – Take Kubo, Sørloth.

¡A partir del once! El Real Madrid empieza con: Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho – Ceballos, Choameni, Kroos – Asensio, Mariano, Rodrygo.



Banco: Lunin, López, Vallejo, Hazard, Valverde, Odriozola, Vázquez, Dutor, Arribas, Álvaro Rodríguez, Nico Paz.

Conclusión: De hecho, solo había dos signos de interrogación: ¿quién sería el lateral derecho y quién sería el tercer delantero? Las respuestas son: Dani Carvajal y Mariano Díaz, no Lucas Vázquez y Eden Hazard. Después de todo: Rodrygo Goes fue otro extremo izquierdo convincente en el Cádiz. Estaba claro que Federico Valverde, que estaba lesionado levemente, no sería titular. Queda por ver cuánta química y ambición resultó en este equipo, con la final de copa en mente. En el banquillo también están los cuatro canteranos de Sergio Arribas.

fluir: Niels Kern te da la bienvenida a las 21:15 hasta el calentamiento. La tercera entrada se rinde alrededor de las 12:15 a.m. YouTube.

Va a ser una tarde larga… Comenzando la undécima predicción y más https://t.co/leAIUdMovj pic.twitter.com/v4CkrnfDRg -Nils Kern (@nilskern17) 2 de mayo de 2023

equipo de trabajo: ¡Seis fracasos! Carlo Ancelotti se perderá varias estrellas ante la Real Sociedad. Ferland Mindy Actualmente trabaja en su regreso y podría volver a estar disponible en la final de Copa. Sorprendentemente, lo mismo se aplica a Luka Modricque aún no es una opción para el partido de Liga. david alaba Disputó el último entrenamiento, pero no podrá volver a jugar hasta el Sevilla como muy pronto. Además, dos suspensiones por tarjeta amarilla vienen de Eduardo Camavinga y Vinicius Jr. Además. Karim Benzema reservado para el juego. Al menos se llamaba Federico Valverde, Después de que Carlo Ancelotti revelara en la rueda de prensa: “Con Valverde aún no lo hemos visto, trabajó individualmente en la piscina. Creo que estará disponible mañana”. Con cuatro Cantranos en la plantilla (Nico Paz, Carlos Dutour, Sergio Arribas y Álvaro Rodríguez) puede haber alguna sorpresa. Como siempre, la posible alineación y otra información interesante sobre el juego se pueden encontrar en el informe inicial.

¡HOLA Y BIENVENIDOS! ¿romper? No para Real Madrid. Ante el conjunto blanco la semana que viene en Inglaterra, y tras vencer el pasado fin de semana por 4-2 a la UD Almería, ahora también busca llegar a la 33ª jornada de LaLiga ante la Real Sociedad. Ya es un ensayo antes del partido de copa del próximo sábado ante Osasuna, que también tiene que disputarse el martes. Para el equipo de Pamplona a las 19:30 horas contra el Barcelona. Dentro de unas dos horas tendrá lugar en San Sebastián el partido fuera de casa del equipo. El equipo del técnico Carlo Ancelotti quiere ganar confianza en sí mismo para las tareas que tiene por delante. ¿Funcionará eso contra el cuarto en la tabla? Comenzando a las 10 p.m., comenzará a transmitirse con normalidad Dazen y en total real-Ticker nunca te pierdas nada.











