Teletipo en vivo de Fórmula 1: ¿habrá sobresaturación pronto?

Había una carrera cada 14 días, el número estaba bien y no chocó la moto. Los tres formatos ahora tienen lugar en ciertos fines de semana, seguro que demasiados. Solo por razones comerciales, cuenta con el apoyo total de la FIA, etc. Exagerado. Reduce el número de carreras, deja los formatos anteriores y asustarás a muchos fanáticos fuera de la pantalla.

“Solo puedo estar totalmente de acuerdo con lo de sobresaturar la Fórmula 1. Me encantaba ver las sesiones de entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y las carreras, pero ahora es demasiado para mí debido a la cantidad de carreras, a veces tres carreras seguidas”. seguidos Porque también me gusta Mira Moto GP y Superbike, ahora hay muchas carreras, además de sprints, no gracias…

Primeras reacciones

Nuestro lector Marco nos escribió lo siguiente sobre el tema de la saturación inminente debido a más y más fines de semana, carreras y sesiones de clasificación:

“Solo me he perdido algunas carreras desde 1996. Pero poco a poco, especialmente porque tengo familia, realmente se está saturando. Ni siquiera me he perdido una calificación, y ahora estoy viendo el resumen en YouTube, después de todo”. Sin embargo, la carrera del domingo sigue siendo el programa, pero puedo prescindir de los sprints fácilmente.

Una percepción que no escuchamos de Marco solo este fin de semana. ¿Un desarrollo preocupante?