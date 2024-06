EM 2024: ¡Las esposas de los jugadores llegaron por la noche al campamento de la Federación Alemana de Fútbol después de la victoria sobre Escocia! | Deportes

Mit einem 5:1 gegen Schottland hat die DFB-Elf einen Traumstart ins EM-Turnier hingelegt. Und noch in der Nacht gab es für die Stars eine schöne Belohnung!

Um 2.39 Uhr kamen die beiden Mannschaftsbusse im „Homeground“ in Herzogenaurach an. Doch nicht nur das: Wer wollte, konnte seine Familie mit ins Camp bringen.

Auftaktsieg im Gepäck: der Trainer-Minibus mit Bundestrainer Nagelsmann (r., daneben seine Assistenten Wagner und Glück) Foto: isslerimages

Als Erstes fuhr um 2.16 Uhr ein Kleinbus mit dem Trainerteam vor. Alicia, die Frau von Mittelfeld-Star Robert Andrich (29), kam drei Minuten später mit dem Auto – Samstagmittag fuhr sie schon wieder heim nach Leverkusen.

Um 2.46 Uhr kam dann ein Van an, in dem einige Spielerfrauen saßen. Mit an Bord: Nagelsmann-Freundin Lena Wurzenberger.

Alicia, Frau von Mittelfeld-Star Robert Andrich, fuhr die 180 Kilometer aus München mit dem Auto Foto: isslerimages

Auch Lina, die Frau von Joshua Kimmich (29), reiste mit an. Süß: Ihr ältester Sohn war mit Papa Joshua im Mannschaftsbus zurück nach Herzogenaurach gefahren. Zuvor hatte er im Stadion brav neben ihm gewartet, bis Kimmich seine Interviews gegeben hatte.

Zuvor hatten viele Spielerfrauen im Stadion die Daumen gedrückt – stilecht im Deutschland-Trikot. Darunter Lea Prinz, die Freundin von Maximilian Mittelstädt (27), Aaliyah, die Freundin von Florian Wirtz (21), Sophia Weber (Partnerin von Kai Havertz), Niclas Füllkrugs Lisa und Kathi von David Raum (26).

Glücksbringerin auf der Tribüne: Lina, die Frau von Rechtsverteidiger Joshua Kimmich Foto: Dennis Brosda

Zuckersüß: Füllkrug feierte den Sieg und sein Joker-Tor zum zwischenzeitlichen 4:0 nach Abpfiff mit Tochter Emilia auf dem Rasen.

Der Stürmer emotional: „Das war für mich ein ganz toller Moment mit ihr. Ein EM-Sieg im eigenen Land – das sind Bilder, die für immer bleiben werden.“

Füllkrug mit Tochter Emilia nach Abpfiff in München Foto: WITTERS

Nagelsmann lässt Spielerfrauen ins EM-Camp

Auf dem Weg zum EM-Titel setzt Nagelsmann auch auf die Unterstützung der Familien. Neben seiner Lena, von der er sich nach dem Spiel einen Siegerkuss abholte, waren seine Mutter Burg und Schwester Vanessa im Stadion. Vor dem Spiel hat die Mannschaft ein Video gezeigt bekommen mit Grüßen der Familien.

Nagelsmann : „Die Unterstützung meiner Lebensgefährtin und meiner ganzen Familie ist mir extrem wichtig. Wir haben alle auch eine kleine Botschaft von den Familien bekommen, das ist sehr wertvoll.“

Nagelsmann Mutter Burgi und Schwester Vanessa drückten auf der Tribüne die Daumen Foto: Dennis Brosda

Und weiter: „Ich freue mich, dass sie (Lena, d.Red.) im Stadion ist und mich – wie auch meine Familie – unterstützt. Das ist sehr wertvoll, tut gut und hilft einem hoffentlich auch auf dem Weg, gute Arbeit zu machen.“

Als er ging, wurde er ein Weltstar …Spannende Scholl-Vermutung über Bayern und Kroos! Quelle: BILD

Am heutigen Samstag haben die Spieler frei und werden die Zeit größtenteils mit ihren Familien verbringen. Nagelsmann: „Samstag ist ein Tag, wo ich die Spieler in Ruhe lasse, von der Anspannung her.“

Damit am Mittwoch gegen Ungarn (ab 18 Uhr live bei ARD und MagentaTV sowie im BILD-Liveticker) die nächste Gala folgt …